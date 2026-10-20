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Saatnya sadar! Bastoni minta rekan-rekannya di Inter singkirkan ego dan hadapi kenyataan pahit
Inter Milan harus merespons setelah kemunduran di Eropa
Bek Inter Milan Alessandro Bastoni mewakili skuad bersama pelatih kepala Cristian Chivu menjelang laga Liga Champions UEFA melawan Shakhtar Donetsk di San Siro, Rabu. Inter Milan berupaya bangkit dari kekalahan dramatis 4-3 dari Club Brugge pada pertandingan kedua.
Meski memiliki rekor tak terkalahkan dalam pertemuan dengan juara Ukraina tersebut, Bastoni memperingatkan bahwa tiga poin sangat penting untuk menjaga peluang masuk delapan besar.
"Besok kami harus meraih hasil. Jika tidak, mustahil bagi kami untuk masuk delapan besar," kata Bastoni.
- AFP
Bastoni menyerukan sikap realistis dan membahas kesalahan individu
Merefleksikan kesulitan yang belakangan dialami Inter, Bastoni menegaskan bahwa tim harus meninggalkan kejayaan masa lalu dan setiap pemain harus bertanggung jawab. "Kami harus lebih melihat kenyataan. Laga-laga final dan perjalanan kami di Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir sudah menjadi masa lalu," kata Bastoni.
"Jadwal dan pertandingan-pertandingan terakhir harus menyadarkan kami akan kenyataan. Mulai besok, kami harus menunjukkan respons yang signifikan."
"Masing-masing dari kami perlu jujur secara intelektual... jika melihat setiap kejadian, ada banyak kesalahan individu," tambah bek tersebut.
Bek soroti lemahnya kemampuan membaca ancaman di lini pertahanan
Menjelaskan mengapa Inter sudah enam kali tertinggal di semua kompetisi musim ini, Bastoni menunjuk faktor psikologis, bukan skema taktik. "Saya belum pernah melihat tim memasuki lapangan tanpa fokus atau dengan sikap jemawa," jelas Bastoni. "Mungkin kami kurang peka terhadap bahaya."
"Kami merasa mencetak gol itu sulit, tetapi kami melakukan kesalahan-kesalahan sepele."
"Membatasi hal ini akan sulit... tetapi jika berhasil, saya yakin kami akan lebih jarang kebobolan dan mengalami kemajuan," ujarnya.
- IPA Sport
Inter membidik respons penting di kandang
Setelah mendapat pengingat baru tentang kenyataan yang dihadapi, Inter menjamu Shakhtar Donetsk asuhan Arda Turan yang sedang tampil apik. Tim tamu datang ke Lombardia dengan catatan lima kemenangan beruntun di semua kompetisi.
Tim asuhan Cristian Chivu bertekad memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, San Siro, untuk meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi Eropa pada fase liga.
Inter Milan menghadapi Shakhtar Donetsk pada Rabu malam pukul 20.00 BST.
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