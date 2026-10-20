Bek Inter Milan Alessandro Bastoni mewakili skuad bersama pelatih kepala Cristian Chivu menjelang laga Liga Champions UEFA melawan Shakhtar Donetsk di San Siro, Rabu. Inter Milan berupaya bangkit dari kekalahan dramatis 4-3 dari Club Brugge pada pertandingan kedua.

Meski memiliki rekor tak terkalahkan dalam pertemuan dengan juara Ukraina tersebut, Bastoni memperingatkan bahwa tiga poin sangat penting untuk menjaga peluang masuk delapan besar.

"Besok kami harus meraih hasil. Jika tidak, mustahil bagi kami untuk masuk delapan besar," kata Bastoni.