Ivan Perisic meyakini PSV Eindhoven sudah sepenuhnya siap untuk memberi dampak besar di Liga Champions saat mereka bersiap menjamu Shakhtar Donetsk di Philips Stadion. Setelah meraih tiga gelar Eredivisie secara beruntun, pemain internasional Kroasia itu menegaskan sang juara Belanda kini harus menerjemahkan dominasi domestik mereka ke panggung kontinental.

PSV memasuki laga ini dengan target mengakhiri kutukan yang terus menghantui pada Matchday 1, setelah kalah dalam laga pembuka fase grup pada lima kampanye Liga Champions sebelumnya.

Tim Belanda itu menjalani penampilan ke-20 mereka di fase utama kompetisi ini, melampaui rekor nasional milik Ajax.



