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'Saatnya melakukan sesuatu yang lebih!' - Ivan Perisic melontarkan klaim berani soal Liga Champions jelang bentrok dengan Shakhtar
Perisic membidik langkah maju di Eropa
Ivan Perisic meyakini PSV Eindhoven sudah sepenuhnya siap untuk memberi dampak besar di Liga Champions saat mereka bersiap menjamu Shakhtar Donetsk di Philips Stadion. Setelah meraih tiga gelar Eredivisie secara beruntun, pemain internasional Kroasia itu menegaskan sang juara Belanda kini harus menerjemahkan dominasi domestik mereka ke panggung kontinental.
PSV memasuki laga ini dengan target mengakhiri kutukan yang terus menghantui pada Matchday 1, setelah kalah dalam laga pembuka fase grup pada lima kampanye Liga Champions sebelumnya.
Tim Belanda itu menjalani penampilan ke-20 mereka di fase utama kompetisi ini, melampaui rekor nasional milik Ajax.
- Pro Shots
Winger menuntut start kandang yang kuat
Merefleksikan kiprah Eropa di masa lalu, Perisic menegaskan bahwa PSV tidak bisa memulai dengan lambat di hadapan para pendukungnya sendiri. Ia menyoroti pentingnya mengamankan tiga poin agar tidak mengulangi kemunduran awal fase grup yang menghantui mereka musim lalu.
Pemain berusia 37 tahun itu juga menepis frustrasi awalnya saat ditarik keluar dalam laga melawan Ajax, seraya menegaskan bahwa ia sepenuhnya sejalan dengan manajer Peter Bosz.
"Kami telah menjadi juara tiga kali beruntun, jadi musim ini adalah momen yang tepat untuk melangkah maju dan melakukan sesuatu yang lebih di Liga Champions," kata Perisic. "Besok adalah laga kandang yang krusial."
Perisic membela Van Bommel
Perisic juga menanggapi sorotan media terhadap Ruben van Bommel setelah tekel keras dalam laga domestik akhir pekan lalu. Winger berpengalaman itu dengan tegas membela rekan setim mudanya, dengan menyebut insiden tersebut sebagai tekel terlambat dalam duel normal, bukan niat jahat.
Ia menegaskan bahwa skuad tetap bersatu dan membela Van Bommel, seraya mencatat bahwa daya saing seperti itu sangat penting di Eropa.
"Ruben adalah anak yang baik yang merasa sangat bersalah dan sedih," kata Perisic. "Kami akan selalu saling melindungi. Selain itu, intensitas seperti itulah yang harus kami tunjukkan di Liga Champions."
- ANP
Duel dengan banyak gol diperkirakan terjadi di Eindhoven
PSV menjamu Shakhtar yang berdasarkan data historis kerap kesulitan saat bermain di Belanda, dengan hanya menang sekali dalam lima kunjungan sebelumnya ke markas klub-klub Eredivisie. Namun, memori tentang pertemuan ikonis pada 2024 antara kedua tim itu masih segar, ketika PSV melakukan comeback dramatis di akhir laga untuk menang 3-2 setelah tertinggal hingga menit ke-86.
Dengan total 44 gol tercipta dalam 10 pertandingan terakhir PSV di Liga Champions, duel seru lainnya diperkirakan akan kembali tersaji.
Perisic dan rekan-rekan setimnya akan berupaya memanfaatkan ketajaman serangan itu untuk memulai kampanye Eropa mereka dengan kemenangan penting.
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