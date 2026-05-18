"Borussia Dortmund sedang mempertimbangkannya, tetapi saat ini tidak banyak lagi yang mengindikasikan bahwa ia akan kembali," tulis majalah kicker. Dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, spekulasi mengenai kesepakatan BVB untuk pemain sayap asal Inggris tersebut semakin gencar.
"Saat ini, tidak banyak lagi yang mengindikasikan hal itu": Kabarnya, ada perubahan sikap terkait salah satu kandidat transfer BVB
Direktur Olahraga Dortmund, Ole Book, juga baru-baru ini angkat bicara mengenai Sancho: "Tentu saja kami mengawasinya," katanya kepada Sky. "Jadon adalah pemain yang sangat kreatif dan telah menunjukkan beberapa penampilan luar biasa untuk Borussia Dortmund di masa lalu — kami sangat yakin akan hal itu," tambahnya.
Namun, menurut laporan tersebut, apakah kesepakatan untuk Sancho, yang menerima gaji lebih dari sepuluh juta euro per tahun di klubnya Manchester United, akan terwujud kini menjadi hal yang dipertanyakan.
Manchester United meminjamkan Sancho dua kali
Sancho pernah mencatatkan terobosan besarnya bersama BVB, lalu pindah ke Manchester United pada 2021 dengan biaya transfer sebesar 85 juta euro. Namun, kariernya bersama Setan Merah tidak berjalan sesuai rencana dan ia gagal menembus tim utama di Old Trafford. United meminjamkannya kembali ke Dortmund untuk paruh kedua musim 23/24. Saat ini, Sancho kembali dipinjamkan - kali ini ke Aston Villa, finalis Liga Europa. Kontraknya di Manchester akan berakhir pada akhir musim, sehingga ia dapat pindah tanpa biaya transfer.
Jadon Sancho di Aston Villa biasanya hanya menjadi pemain cadangan
Bagi Villa, Sancho memang telah tampil dalam 38 pertandingan musim ini, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan tiga assist. Namun, dalam sebagian besar kasus, ia hanya masuk sebagai pemain pengganti, karena pelatih Unai Emery lebih memilih Emiliano Buendia dan John McGinn di posisi sayap.
Di Borussia Dortmund, beredar spekulasi mengenai kemungkinan hengkangnya Karim Adeyemi, yang jika pindah dapat menghasilkan banyak uang bagi kas BVB dan membuka satu posisi di sayap.
Statistik Jadon Sancho pada musim 2025/2026:
Permainan: 38 Menit bermain: 1663 Rata-rata menit per pertandingan Liga Premier: 38 Gol: 1 Assist: 3