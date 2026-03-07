Getty Images Sport
Ryan Reynolds 'sangat bangga' saat Wrexham yang hanya bermain dengan 10 pemain berhasil membawa Chelsea ke babak tambahan dalam pertandingan FA Cup yang mendebarkan
Ketahanan dan kebanggaan di Racecourse Ground
Meskipun Chelsea akhirnya menunjukkan dominasi mereka melawan Wrexham yang bermain dengan 10 pemain di akhir pertandingan, penampilan gigih tuan rumah membuat penonton yang memadati stadion dan pemilik klub yang terkenal merasa bangga meskipun hasil akhir tidak memuaskan. Ketangguhan yang ditunjukkan oleh tim Wales ini menyoroti kemajuan luar biasa mereka dan menetapkan nada yang tegas saat mereka kembali fokus pada tujuan utama mereka untuk promosi ke divisi teratas.
Pemilik Hollywood memuji kepahlawanan Wrexham.
Saat peluit akhir berbunyi setelah 120 menit pertandingan yang melelahkan, Ryan Reynolds dan Rob Mac memimpin tepuk tangan meriah untuk para pemain mereka yang kelelahan. Meskipun mimpi lolos ke perempat final sirna di babak tambahan, kemajuan klub tersebut jelas terlihat. Bintang "Deadpool" itu merenungkan perjalanan sejak akuisisi Hollywood dimulai, menulis di X: “Tiga tahun yang lalu pada minggu ini, kami bermain imbang melawan Maidenhead United. Hari ini kami memaksa Chelsea hingga perpanjangan waktu. Sangat bangga dengan penampilan Wrexham hari ini.”
Kualitas Liga Premier terbukti pada akhirnya.
Kondisi fisik yang lebih baik dan kedalaman skuad Chelsea akhirnya menjadi penentu di babak tambahan, terutama setelah tuan rumah terpaksa bermain dengan keunggulan jumlah pemain. Masuknya Joao Pedro lah yang mengubah arah pertandingan secara total, membawa tingkat ketajaman penyelesaian yang sebelumnya hilang. Alejandro Garnacho melanjutkan performa gemilangnya dengan mencetak gol untuk memberikan keunggulan bagi The Blues, sebelum Pedro mengonfirmasi hasil dengan gol telat yang memastikan Chelsea tetap berada di babak berikutnya.
Menyongsong Liga Champions
Sementara Wrexham kembali ke perburuan promosi di Championship - mereka berada di peringkat keenam - dengan kepala tegak, Chelsea harus segera bangkit. Pertandingan melawan tim dari divisi bawah menjadi peringatan bagi tim Rosenior menjelang laga babak 16 besar Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Bagi Wrexham, malam itu menjadi bukti lebih lanjut tentang kemajuan pesat mereka di bawah kepemimpinan Reynolds dan Mac, dari bertarung di liga amatir hingga hampir mengalahkan salah satu klub terbesar di dunia sepak bola.
