Ryan Reynolds 'sangat bangga' saat Wrexham yang hanya bermain dengan 10 pemain berhasil membawa Chelsea ke babak tambahan dalam pertandingan FA Cup yang mendebarkan

Sementara Wrexham kembali ke perburuan promosi di Championship - mereka berada di peringkat keenam - dengan kepala tegak, Chelsea harus segera bangkit. Pertandingan melawan tim dari divisi bawah menjadi peringatan bagi tim Rosenior menjelang laga babak 16 besar Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Bagi Wrexham, malam itu menjadi bukti lebih lanjut tentang kemajuan pesat mereka di bawah kepemimpinan Reynolds dan Mac, dari bertarung di liga amatir hingga hampir mengalahkan salah satu klub terbesar di dunia sepak bola.