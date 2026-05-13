Ryan Reynolds menyebut Rob Mac sebagai 'orang gila' setelah pengumuman besar mengenai masa depan Wrexham

Mac secara resmi angkat bicara untuk mengelola ekspektasi para pendukung terkait pembangunan kembali Racecourse Ground yang ikonik. Setelah berbulan-bulan menjadi bahan spekulasi, bintang serial "It's Always Sunny in Philadelphia" ini akhirnya mengonfirmasi kapan tepatnya fase "penonton di tribun" akan dimulai untuk tribun Kop baru yang sangat dinantikan tersebut.

Berbicara kepada Collider, Mac menyatakan: “Saya akan mengatakannya secara terbuka, hanya karena akan lebih mudah setelah Anda mengatakannya secara terbuka. Stadion ini akan siap pada awal musim 2027-28. Stadion ini akan dibuka untuk umum, dan itu berarti penonton akan duduk di kursi. Bukan musim depan, tetapi musim setelahnya. Akan ada orang-orang yang duduk di kursi, menonton sepak bola, menikmati makanan dan minuman, dan semoga kami akan berada di liga mana pun kami berada.”



