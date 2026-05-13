Ryan Reynolds menyebut Rob Mac sebagai 'orang gila' setelah pengumuman besar mengenai masa depan Wrexham
Mac mengonfirmasi kapan Kop akan dibuka
Mac secara resmi angkat bicara untuk mengelola ekspektasi para pendukung terkait pembangunan kembali Racecourse Ground yang ikonik. Setelah berbulan-bulan menjadi bahan spekulasi, bintang serial "It's Always Sunny in Philadelphia" ini akhirnya mengonfirmasi kapan tepatnya fase "penonton di tribun" akan dimulai untuk tribun Kop baru yang sangat dinantikan tersebut.
Berbicara kepada Collider, Mac menyatakan: “Saya akan mengatakannya secara terbuka, hanya karena akan lebih mudah setelah Anda mengatakannya secara terbuka. Stadion ini akan siap pada awal musim 2027-28. Stadion ini akan dibuka untuk umum, dan itu berarti penonton akan duduk di kursi. Bukan musim depan, tetapi musim setelahnya. Akan ada orang-orang yang duduk di kursi, menonton sepak bola, menikmati makanan dan minuman, dan semoga kami akan berada di liga mana pun kami berada.”
Penghormatan lucu Reynolds kepada pasangannya
Pengumuman tersebut memicu reaksi lucu yang khas dari Reynolds, yang memuji ketekunan legendaris pasangannya dalam mengatasi birokrasi dan rintangan pembangunan yang telah menunda proyek tersebut. Bintang Deadpool itu mengaku selalu kagum melihat bagaimana Mac menangani tekanan besar dalam mengelola klub sepak bola sambil sekaligus memperbarui infrastrukturnya.
Reynolds mengatakan dalam wawancara yang sama: “Pria ini membuat segala sesuatu terjadi. Saya harus katakan, jika Anda mengatakan kepada Rob 'tidak mungkin,' Anda akan melihat pupil matanya tiba-tiba melebar, dan sesuatu terjadi di dalam dirinya, seolah-olah dia mengidap rabies dan kemudian mengejar masalah itu seperti orang gila.”
Merevitalisasi Lapangan Balap
Sejak diambil alih pada tahun 2022, stadion yang kini dikenal secara komersial sebagai Stok Racecourse ini telah mengalami perombakan besar-besaran. Para pemilik telah memasang sistem pemanas di bawah tanah, memperbaiki sistem drainase, serta menerapkan teknologi garis gawang untuk memastikan stadion ini memenuhi standar divisi yang lebih tinggi. Proyek Kop yang baru merupakan langkah paling ambisius hingga saat ini, yang direncanakan akan meningkatkan kapasitas stadion menjadi lebih dari 18.250 penonton.
Perluasan ini dirancang untuk menjadikan venue tersebut sebagai stadion empat sisi kembali, yang mampu menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan papan atas. Selain kesuksesan di tingkat domestik, pembangunan kembali ini bertujuan untuk membuat stadion tersebut memenuhi persyaratan Kategori 4 UEFA. Status ini akan memungkinkan venue di Wales Utara tersebut berpotensi menjadi tuan rumah pertandingan internasional dan pertandingan kompetisi besar Eropa di masa depan.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Berita mengenai stadion ini muncul saat Wrexham bersiap menyambut penayangan perdana musim kelima "Welcome to Wrexham", yang mendokumentasikan perjalanan mereka di Championship. Terlepas dari tantangan yang dihadapi saat berkompetisi di divisi kedua, para pemilik klub tetap berkomitmen penuh pada tujuan jangka panjang mereka untuk mencapai Liga Premier. Investasi infrastruktur ini dipandang sebagai landasan penting bagi terwujudnya impian tersebut.
Meskipun para penggemar mungkin harus menunggu hingga 2027 untuk duduk di tribun baru, rencana ini memastikan klub siap menghadapi masa depan di level sepak bola elit. Kop baru akan mencakup area berdiri yang aman, ruang tamu, dan tempat duduk yang lebih mudah diakses, bahkan berpotensi berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia Wanita di masa depan. Bagi Reynolds dan Mac, misi untuk mencapai puncak sepak bola Inggris masih jauh dari selesai.