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Ryan Reynolds dan Rob Mac olok-olok skandal 'Spygate' Southampton dalam klip media sosial Wrexham yang lucu
Bintang-bintang Hollywood mengejek drama di lapangan latihan
Pemilik Wrexham yang berstatus A-list, Reynolds dan Mac, memang tidak pernah malu memanfaatkan platform mereka untuk sedikit psywar, dan sketsa terbaru mereka di media sosial telah menyiapkan panggung untuk pertemuan yang panas. Dalam video yang diunggah ke akun X resmi Wrexham, keduanya menyindir riwayat terbaru Southampton soal spionase di tempat latihan, dengan merujuk pada insiden ketika Southampton dikeluarkan dari final play-off dan dikurangi empat poin setelah seorang intern ketahuan memata-matai sesi latihan Middlesbrough.
Video itu dimulai dengan Reynolds muncul dari balik pohon, mengikuti tema pengamatan secara diam-diam. Sekilas tampak sebagai promosi untuk sponsor jersey mereka, Firefox, bintang Deadpool itu berkelakar: "Hari ini, tanpa alasan khusus, kami ingin membicarakan pentingnya privasi." Kreator It's Always Sunny in Philadelphia, Mac, segera ikut menimpali, dengan menambahkan: "Secara spesifik, bagaimana mencegah mata-mata melihat apa yang Anda lakukan."
- Istimewa
Referensi mengenai dampak Spygate
Saat percakapan beralih ke keselamatan internet dan pengelolaan klub, Reynolds bercanda tentang mencari 'cara mengelola klub sepak bola' sebelum keduanya menyatakan privasi itu 'penting bagi orang-orang di mana pun.' Mereka secara spesifik menyebut Middlesbrough, Oxford United, dan Ipswich Town, klub-klub yang menjadi target dalam insiden mata-mata pada kampanye sebelumnya.
Reynolds menutup segmen satir itu dengan mengatakan: 'Menyegarkan, ya? Organisasi yang benar-benar menghormati privasi Anda.' Klip berdurasi 59 detik itu mencapai puncak yang mengundang tawa saat keduanya melihat sebuah ponsel, yang konon menampilkan tim pickleball Southampton sedang berlatih.
Parkinson melangkah maju dari kontroversi itu
Terlepas dari pendekatan santai dari para pemilik, manajer Wrexham Phil Parkinson mengambil sikap yang lebih profesional dalam masalah ini. Wrexham finis di posisi ketujuh musim lalu dan secara teknis menjadi tim yang paling terdampak oleh perombakan play-off setelah diskualifikasi Saints. Namun, sang manajer ingin memastikan para pemainnya tetap fokus pada tugas yang ada, bukan pada keluhan di masa lalu.
Merefleksikan situasi tersebut, Parkinson menegaskan posisi timnya terkait putusan EFL sebelumnya. "Kami adalah tim yang jelas terdampak karena kami finis ketujuh, tetapi kami menerima keputusan EFL soal itu," kata Parkinson. "Southampton mendapat hukuman karena itu dan mereka harus menerima hukuman mereka dan melanjutkan. Hanya itu yang benar-benar bisa saya katakan soal ini, itu sudah berlalu. Kami fokus pada apa yang harus kami lakukan dan begitu juga dengan mereka."
- Getty Images Sport
Laga krusial Championship menanti
Southampton bertandang ke Racecourse Ground pada Sabtu dengan saat ini berada di peringkat kesembilan klasemen dengan 10 poin, unggul tiga poin atas Wrexham yang berada di posisi ke-19. Kenangan pertemuan terakhir mereka masih segar bagi tim asal Wales Utara itu, karena Southampton meraih kemenangan dominan 5-1 di Racecourse pada April.
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