Pemilik Wrexham yang berstatus A-list, Reynolds dan Mac, memang tidak pernah malu memanfaatkan platform mereka untuk sedikit psywar, dan sketsa terbaru mereka di media sosial telah menyiapkan panggung untuk pertemuan yang panas. Dalam video yang diunggah ke akun X resmi Wrexham, keduanya menyindir riwayat terbaru Southampton soal spionase di tempat latihan, dengan merujuk pada insiden ketika Southampton dikeluarkan dari final play-off dan dikurangi empat poin setelah seorang intern ketahuan memata-matai sesi latihan Middlesbrough.

Video itu dimulai dengan Reynolds muncul dari balik pohon, mengikuti tema pengamatan secara diam-diam. Sekilas tampak sebagai promosi untuk sponsor jersey mereka, Firefox, bintang Deadpool itu berkelakar: "Hari ini, tanpa alasan khusus, kami ingin membicarakan pentingnya privasi." Kreator It's Always Sunny in Philadelphia, Mac, segera ikut menimpali, dengan menambahkan: "Secara spesifik, bagaimana mencegah mata-mata melihat apa yang Anda lakukan."