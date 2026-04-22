Gary Lineker dengan putus asa merindukan masa-masa indah dulu. Namun, bahkan gol terkenal Eden Hazard yang membuat Leicester City menjadi juara sensasional pada 2016 dan ditampilkan oleh legenda klub Lineker dalam Instagram Story-nya pada Rabu pagi, tak mampu meredakan rasa sakit itu: Sepuluh tahun setelah kejutan terbesar dalam sejarah sepak bola Inggris, kejatuhan "The Foxes" ke Divisi 3 kini menjadi kenyataan yang menyedihkan.
"Rusak dari atas hingga bawah": Kejatuhan pahit seorang mantan juara sensasional
Lebih parahnya lagi: "Klub ini," komentar surat kabar sensasional The Sun, "sudah busuk dari atas sampai bawah." Dan begitu pula yang diminta para penggemar setelah hasil imbang 2-2 pada pertandingan ketiga terakhir Championship melawan Hull City: "Sack the board", pecat pengurus klub. Miliarder Thailand Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha, putra dari arsitek juara yang meninggal dalam kecelakaan fatal pada 2018, adalah wajah dari kehancuran ini.
Memang, di bawah kepemimpinannya, klub masih meraih kemenangan di Piala FA dan Piala Super Inggris pada 2021. Memang, "Top" menyuntikkan dana ratusan juta poundsterling ke klub. Namun, kerajaan duty-free-nya mulai retak akibat pandemi; hari-hari pemborosan uang tanpa batas di Leicester sudah terhitung, dan baru-baru ini obligasi bank harus turun tangan.
Musim panas lalu, City kehilangan Jamie Vardy, sang pahlawan juara terakhir dan terbesar yang pindah ke Italia—dan dengan itu, jiwanya. Mata elang Steve Walsh, yang menemukan pemain seperti Vardy, N'Golo Kanté, atau Riyad Mahrez, sudah lama pergi.
Alih-alih mengandalkan pemain muda yang berpotensi dan lapar akan prestasi, Leicester justru membayar gaji tertinggi di Liga 2 kepada bintang-bintang yang sudah mapan - dan akhirnya bangkrut. Pada tahun fiskal lalu, kerugiannya mencapai 71,1 juta poundsterling, dengan total 180 juta poundsterling dalam tiga tahun terakhir. Oleh karena itu, pada bulan Februari, Leicester dikenakan pengurangan enam poin.
40 juta euro tampaknya telah dijaminkan
Robert Huth, mantan pemain tim nasional Jerman dan pahlawan juara yang dijuluki "Berlin Wall", membela Srivaddhanaprabha. "Sangat mudah untuk mengkritiknya," katanya kepada BBC, "Top" namun "sudah memikul tanggung jawab sejak usia sangat muda" setelah kematian ayahnya. Bagi dia maupun manajer olahraga Jon Rudkin yang juga sedang dalam tekanan, berlaku: "Mereka mencintai Leicester dan hanya menginginkan yang terbaik, tetapi mereka membutuhkan bantuan."
Ketika degradasi langsung dari Liga Premier ke League One sudah pasti, "Top" menghadapi para pendukung yang marah. Dia akan terus melanjutkannya, kata sang bos di depan stadion, dan dalam sebuah pernyataan dia menambahkan bahwa dia merasakan "rasa sakit" para penggemar: "Tidak ada alasan." Sekarang saatnya untuk mengambil "keputusan yang diperlukan".
Pelatih kedelapan sejak pemecatan Brendan Rodgers tiga tahun lalu kemungkinan akan datang, namun masa depan tampak suram. Memang, Leicester akan menerima tambahan 40 juta pound sterling sebagai pembayaran "payout" akibat degradasi dari Premier League pada 2025. Namun, sebagian besar dana tersebut, kabarnya, sudah dijaminkan.
Harapan tipis akan pengurangan poin yang menyelamatkan bagi pesaing West Bromwich tampaknya sulit terwujud. Yang tersisa hanyalah kenangan akan Hazard, Vardy, dan keajaiban biru kerajaan pada tahun 2016.