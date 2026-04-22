"Rusak dari atas hingga bawah": Kejatuhan pahit seorang mantan juara sensasional

Lebih parahnya lagi: "Klub ini," komentar surat kabar sensasional The Sun, "sudah busuk dari atas sampai bawah." Dan begitu pula yang diminta para penggemar setelah hasil imbang 2-2 pada pertandingan ketiga terakhir Championship melawan Hull City: "Sack the board", pecat pengurus klub. Miliarder Thailand Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha, putra dari arsitek juara yang meninggal dalam kecelakaan fatal pada 2018, adalah wajah dari kehancuran ini.

Memang, di bawah kepemimpinannya, klub masih meraih kemenangan di Piala FA dan Piala Super Inggris pada 2021. Memang, "Top" menyuntikkan dana ratusan juta poundsterling ke klub. Namun, kerajaan duty-free-nya mulai retak akibat pandemi; hari-hari pemborosan uang tanpa batas di Leicester sudah terhitung, dan baru-baru ini obligasi bank harus turun tangan.

Musim panas lalu, City kehilangan Jamie Vardy, sang pahlawan juara terakhir dan terbesar yang pindah ke Italia—dan dengan itu, jiwanya. Mata elang Steve Walsh, yang menemukan pemain seperti Vardy, N'Golo Kanté, atau Riyad Mahrez, sudah lama pergi.

Alih-alih mengandalkan pemain muda yang berpotensi dan lapar akan prestasi, Leicester justru membayar gaji tertinggi di Liga 2 kepada bintang-bintang yang sudah mapan - dan akhirnya bangkrut. Pada tahun fiskal lalu, kerugiannya mencapai 71,1 juta poundsterling, dengan total 180 juta poundsterling dalam tiga tahun terakhir. Oleh karena itu, pada bulan Februari, Leicester dikenakan pengurangan enam poin.