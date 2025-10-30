Getty Images Sport
Enzo Maresca Ke Juventus?! Kebenaran Di Balik Rumor Minat Bianconeri Pada Bos Chelsea Terungkap, Raksasa Serie A Dekati Pelatih Baru
Maresca Impresif di Chelsea
Enzo Maresca ditunjuk sebagai bos The Blues pada 2024 saat Chelsea beralih ke pria Italia itu menyusul kepergian Mauricio Pochettino, yang sebelumnya menggantikan Frank Lampard di London barat pada 2023 namun dibebastugaskan setelah hanya 12 bulan.
Maresca kemudian diangkat menjadi pelatih kepala Chelsea tahun lalu setelah membimbing Leicester kembali ke Liga Primer di musim debutnya di Midlands. Dan Maresca menikmati banyak kesuksesan di musim pertamanya di ibu kota. Dia membawa Chelsea meraih gelar Liga Konferensi (Conference League) pada Mei saat The Blues mengalahkan Real Betis 4-1 di Polandia. Dan mereka melanjutkan kesuksesan kontinental dengan Piala Dunia Antarklub selama musim panas di Amerika Serikat sebagaimana tim ibu kota itu mengalahkan pemenang Liga Champions Paris Saint-Germain.
Bos Chelsea Alternatif Spalletti?
Performa Maresca tidak luput dari perhatian, dengan mantan gelandang itu dilaporkan menjadi target Juventus. Si Nyonya Tua mengambil keputusan untuk memecat Tudor pada Senin menyusul kekalahan 1-0 dari Lazio. Pelatih asal Kroasia itu baru mengambil alih di Turin pada Maret setelah kepergian Thiago Motta. Kekalahan dari tim ibu kota memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka menjadi delapan pertandingan, sementara raksasa Serie A itu gagal mencetak gol dalam empat laga sebelumnya.
Massimo Brambilla, yang menukangi tim cadangan klub, Juventus Next Gen, di Serie C, mengambil alih sebagai pelatih sementara untuk pertandingan Juventus melawan Udinese pada Rabu malam. Gol-gol dari Dusan Vlahovic, Federico Gatti, dan Kenan Yildiz memastikan kemenangan 3-1 saat Juve kembali ke jalur kemenangan.
Spalletti diperkirakan akan mengambil alih secara permanen dalam waktu dekat saat Bianconeri berusaha menyelamatkan musim mereka. Spalletti telah menganggur sejak meninggalkan perannya sebagai pelatih kepala Italia pada Juni dan sebelumnya sukses membimbing Napoli meraih Scudetto pada 2023.
Tidak Ada Peluang Maresca Meninggalkan Chelsea
Namun, terlepas dari rumor Juventus mengejar Maresca, bos Chelsea itu tidak akan kembali ke Italia, setidaknya menurut laporan Daily Mail. "Chelsea belum menerima pendekatan apa pun dari Juventus meski ada laporan sebelumnya di Italia yang menyebutkan Maresca adalah kandidat setelah pemecatan Igor Tudor sebagai pelatih kepala pada Senin," bunyi laporan itu pada Rabu.
"The Blues juga tidak akan menyambutnya karena mereka tidak tertarik pada pergantian manajerial di tengah musim, merasa pergeseran signifikan seperti itu lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Luciano Spalletti diperkirakan akan menjadi bos baru Juve."
Dan Spalletti menambah panas rumor pada Selasa saat ia memuji Juventus, dengan mengatakan: "Juventus adalah klub hebat dengan sejarah hebat. Semua orang akan dengan senang hati melatih Juventus."
'Jika Ingin di Papan Atas, Anda Butuh Konsistensi'
Chelsea berharap pembicaraan tentang Maresca yang mengambil alih di Juventus tidak akan menggoyahkan klub saat mereka ingin menambah trofi lebih lanjut ke lemari piala di musim keduanya di Stamford Bridge. Maresca hanya bisa menyaksikan saat The Blues kalah 2-1 dari Sunderland pada Sabtu sore, hasil yang mengakhiri empat kemenangan beruntun.
Dan setelah kekalahan dari The Black Cats, Maresca mengakui bahwa klub harus lebih konsisten jika ingin bersaing memperebutkan gelar juara. "Jika Anda ingin berada di papan atas, Anda membutuhkan konsistensi," kata Maresca.
"Kami menang empat kali berturut-turut dan kemarin kami bisa menunjukkannya, tetapi karena kami kehilangan poin, kami tidak menunjukkannya. Jika kita bisa memiliki level itu dan level ini, mungkin lebih baik memiliki sesuatu di antaranya, menjadi konsisten selalu dengan cara yang sama, daripada seperti ini. Tapi saya pikir secara keseluruhan, sejak kami mulai, kami telah tampil jauh lebih baik dibandingkan dengan pertandingan hari Sabtu."
"Sebelum pertandingan ini kami memiliki poin yang sama persis dengan tahun lalu setelah delapan pertandingan, tetapi kami kehilangan poin kemarin. Tapi kami masih di bulan Oktober, kami perlu meningkatkan banyak hal, dan melihat di mana kami berada di bulan Maret, April, Mei."
