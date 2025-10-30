Enzo Maresca Ke Juventus?! Kebenaran Di Balik Rumor Minat Bianconeri Pada Bos Chelsea Terungkap, Raksasa Serie A Dekati Pelatih Baru

Chelsea berharap pembicaraan tentang Maresca yang mengambil alih di Juventus tidak akan menggoyahkan klub saat mereka ingin menambah trofi lebih lanjut ke lemari piala di musim keduanya di Stamford Bridge. Maresca hanya bisa menyaksikan saat The Blues kalah 2-1 dari Sunderland pada Sabtu sore, hasil yang mengakhiri empat kemenangan beruntun.

Dan setelah kekalahan dari The Black Cats, Maresca mengakui bahwa klub harus lebih konsisten jika ingin bersaing memperebutkan gelar juara. "Jika Anda ingin berada di papan atas, Anda membutuhkan konsistensi," kata Maresca.

"Kami menang empat kali berturut-turut dan kemarin kami bisa menunjukkannya, tetapi karena kami kehilangan poin, kami tidak menunjukkannya. Jika kita bisa memiliki level itu dan level ini, mungkin lebih baik memiliki sesuatu di antaranya, menjadi konsisten selalu dengan cara yang sama, daripada seperti ini. Tapi saya pikir secara keseluruhan, sejak kami mulai, kami telah tampil jauh lebih baik dibandingkan dengan pertandingan hari Sabtu."

"Sebelum pertandingan ini kami memiliki poin yang sama persis dengan tahun lalu setelah delapan pertandingan, tetapi kami kehilangan poin kemarin. Tapi kami masih di bulan Oktober, kami perlu meningkatkan banyak hal, dan melihat di mana kami berada di bulan Maret, April, Mei."