Ruben Amorim 'Kurung' Striker Man United Ini Yang Ngotot 'Kabur' Dari Old Trafford Di Januari
Zirkzee sangat ingin pindah dari Man Utd
Zirkzee, yang pindah ke Old Trafford dari Bologna pada musim panas 2024, hanya membuat 11 penampilan untuk United di semua kompetisi. Namun, hanya empat dari penampilan tersebut sebagai starter, bermain total 372 menit, dan ia hanya mencetak satu gol, memberikan gol penyeimbang dalam kemenangan 2-1 di Crystal Palace pada awal Desember.
Pemain depan asal Belanda ini telah dikaitkan dengan kepindahan dari United sejak musim panas, dan ada spekulasi yang berkembang tentang kembalinya ke Serie A, di mana dia sebelumnya bersinar bersama Bologna. Namun, ESPN melaporkan awal minggu ini bahwa United mungkin menunggu hingga tahap akhir jendela Januari untuk memutuskan apakah mereka akan mengizinkan pemain internasional Belanda tersebut pergi. The Red Devils sudah harus bermain tanpa penyerang Bryan Mbeumo dan Amad Diallo, yang sedang mengikuti Piala Afrika, sementara kapten Bruno Fernandes bisa absen sekitar satu bulan setelah mengalami cedera saat melawan Aston Villa akhir pekan lalu.
Zirkzee akan berusaha untuk keluar pada Januari
Terlepas dari sikap tegas United mengenai kepindahannya, Zirkzee dikabarkan telah "mengatakan iya" kepada raksasa Serie A AS Roma untuk pindah pada jendela Januari, begitu menurut La Gazzetta dello Sport. Laporan tersebut menambahkan bahwa pemain berusia 24 tahun itu telah mengadakan pembicaraan positif dengan direktur olahraga Roma Ricky Massara dan manajer Gian Piero Gasperini dan setelah itu dia secara lisan setuju untuk bergabung dengan tim Italia tersebut.
Gasperini juga meyakinkan Zirkzee bahwa dia sangat cocok dalam sistem 3-4-2-1 miliknya, yang semakin meyakinkan pemain Belanda tersebut, yang mencari permainan reguler menjelang Piala Dunia 2026 pada musim panas nanti. Namun, sang penyerang hanya akan pergi setelah bintang-bintang seperti Amad dan Bryan Mbeumo kembali ke klub dari tugas Piala Afrika.
Amorim sebelumnya telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa mereka hanya akan menyetujui transfer jika pengganti yang sesuai dapat ditemukan. Orang Portugis itu mengatakan: "Akan sulit bagi seseorang untuk meninggalkan klub jika kami tidak mendapatkan pengganti. Kami kekurangan. Bahkan dengan skuad penuh kami kekurangan untuk sesuatu yang bisa terjadi. Kami adalah klub dengan tanggung jawab besar. Kami menangani semua masalah ini dan dalam [pikiran media], dalam pikiran saya, dalam pikiran semua orang, kami perlu memenangkan setiap pertandingan. Tidak masalah. Tidak ada alasan."
Apakah Man Utd akan mendatangkan pemain baru pada bulan Januari?
Amorim mengungkapkan awal bulan ini bahwa United siap memperkuat tim pada Januari, asalkan pemain "sempurna" untuk jangka panjang tersedia. Namun, mantan manajer Sporting CP itu menekankan pentingnya untuk tidak melakukan pembelian panik selama periode musim dingin - "kesalahan" yang menurutnya telah dilakukan klub di masa lalu.
"Kami bisa memperbaiki, kami memiliki ruang untuk lebih banyak pemain tetapi kami memiliki rencana dan kami perlu mendatangkan pemain yang kami tahu, tentunya sulit untuk yakin bahwa semuanya akan berjalan lancar,” kata Amorim kepada Sky Sports. "Tetapi kami harus yakin dengan pemain yang kami datangkan, jika kami tidak yakin, jika semua orang tidak sejalan, lebih baik tidak mendatangkan siapa pun dan bekerja dengan pemain yang kami miliki. Itu jelas bagi saya. Mungkin saya harus berbeda, seperti banyak manajer lainnya, tetapi itulah pemikiran saya untuk klub dan saya pikir dewan juga berpikir seperti itu. Kami tidak bisa membuat kesalahan yang sama seperti yang kami lakukan di masa lalu dan kami perlu bertahan di momen-momen ini karena kami memiliki pemain yang kembali dari tugas internasional dan cedera.”
Apakah Mainoo akan meninggalkan The Red Devils?
Seperti Zirkzee, gelandang muda Inggris Kobbie Mainoo juga kesulitan mendapatkan waktu bermain di bawah Amorim musim ini dan kini mendorong untuk pindah dari Old Trafford. Meski begitu, berbicara tentang masa depan Mainoo, Amorim mengatakan: "Kobbie Mainoo akan mendapatkan kesempatan, dia memiliki semua waktu. Dia bermain di posisi berbeda - kami berbicara tentang posisi Casemiro, dia bisa melakukannya. Jika Anda bermain dengan tiga pemain, dia bisa bermain seperti yang kami lakukan di pertandingan terakhir dengan posisi Mason Mount, dia bisa bermain di sana. Dia akan menjadi masa depan Manchester United, itu perasaan saya, dia hanya perlu menunggu kesempatannya dan segalanya bisa berubah di sepak bola dalam dua hari."
The Red Devils akan mengakhiri tahun 2025 dengan pertandingan Liga Premier melawan Wolves yang terancam degradasi pada 30 Januari.
