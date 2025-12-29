Ruben Amorim 'Kurung' Striker Man United Ini Yang Ngotot 'Kabur' Dari Old Trafford Di Januari

Terlepas dari sikap tegas United mengenai kepindahannya, Zirkzee dikabarkan telah "mengatakan iya" kepada raksasa Serie A AS Roma untuk pindah pada jendela Januari, begitu menurut La Gazzetta dello Sport. Laporan tersebut menambahkan bahwa pemain berusia 24 tahun itu telah mengadakan pembicaraan positif dengan direktur olahraga Roma Ricky Massara dan manajer Gian Piero Gasperini dan setelah itu dia secara lisan setuju untuk bergabung dengan tim Italia tersebut.

Gasperini juga meyakinkan Zirkzee bahwa dia sangat cocok dalam sistem 3-4-2-1 miliknya, yang semakin meyakinkan pemain Belanda tersebut, yang mencari permainan reguler menjelang Piala Dunia 2026 pada musim panas nanti. Namun, sang penyerang hanya akan pergi setelah bintang-bintang seperti Amad dan Bryan Mbeumo kembali ke klub dari tugas Piala Afrika.

Amorim sebelumnya telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa mereka hanya akan menyetujui transfer jika pengganti yang sesuai dapat ditemukan. Orang Portugis itu mengatakan: "Akan sulit bagi seseorang untuk meninggalkan klub jika kami tidak mendapatkan pengganti. Kami kekurangan. Bahkan dengan skuad penuh kami kekurangan untuk sesuatu yang bisa terjadi. Kami adalah klub dengan tanggung jawab besar. Kami menangani semua masalah ini dan dalam [pikiran media], dalam pikiran saya, dalam pikiran semua orang, kami perlu memenangkan setiap pertandingan. Tidak masalah. Tidak ada alasan."