Cuma Keajaiban Yang Bisa Selamatkan Musim Ruben Amorim! Sudah Para Pemainnya Hancur-Hancuran, Cedera Bruno Fernandes Adalah Bencana Besar Bagi Man United!

Manchester United adalah tim sepak bola yang lebih baik di bawah Ruben Amorim, itu tidak dapat disangkal. Mereka menggerakkan bola jauh lebih cepat dan dengan tujuan yang sebagian besar hilang di bawah pendahulu yang ceroboh, Erik ten Hag, yang keputusan buruknya membuat klub mundur beberapa tahun. Para penggemar mendapatkan hiburan yang layak sebagai imbalan untuk uang dan waktu mereka lagi, yang berarti Amorim telah mencapai persyaratan minimum setelah 13 bulan masa jabatannya.

Pada bulan Oktober, salah satu pemilik United, Sir Jim Ratcliffe, bergerak untuk menepis pembicaraan tentang posisi Amorim yang terancam, dengan mengatakan ia ingin memberikan mantan bos Sporting CP itu tiga tahun untuk membuktikan dirinya sebagai "pelatih hebat" di Old Trafford. Itu adalah keputusan yang tepat mengingat tanda-tanda kemajuan, tetapi seperti biasa di klub sebesar United, hasil adalah satu-satunya hal yang benar-benar menentukan masa depan manajer, dan dengan titik tengah musim hampir tiba, hasil tersebut masih belum cukup baik.

The Red Devils menunjukkan peningkatan performa yang lain di Aston Villa pada hari Minggu, tetapi tetap tergelincir pada kekalahan Liga Premier kelima mereka musim ini, di mana pada akhirnya dikalahkan oleh kecemerlangan Morgan Rogers. Akibatnya, skuad Amorim tertinggal 13 poin dari pemimpin Arsenal setelah hanya 17 pertandingan dan tiga di belakang Liverpool di posisi kelima, yang kemungkinan akan menjadi posisi Liga Champions terakhir sekali lagi karena kekuatan Liga Primer Inggris dalam peringkat koefisien UEFA.

Dengan hanya dua kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir mereka, United tidak menunjukkan konsistensi yang diperlukan untuk kembali ke meja atas Eropa. Itu sebagian merupakan masalah mentalitas, tetapi alasan utamanya adalah kurangnya kualitas nyata yang mengalir melalui skuad dan masalah yang terbuka lebar dengan Bryan Mbeumo, Amad Diallo, dan Noussair Mazraoui yang sekarang pergi untuk tugas Piala Afrika.

Amorim tidak memiliki kemewahan kekuatan dalam kedalaman skuad, jadi selalu akan menjadi perjuangan berat untuk mempertahankan dorongan menuju Liga Champions. Tapi dia membutuhkan keajaiban setelah melihat kapten klub Bruno Fernandes mengalami cedera di Villa. Jangan salah, kehilangan Fernandes, satu-satunya yang konsisten bagi United dalam hal level permainan dan ketersediaan, adalah bencana besar yang dapat sepenuhnya menggagalkan musim ini dan membuat Ratcliffe berada di bawah tekanan besar untuk menghentikan proyek Amorim dua tahun lebih awal.

  • Aston Villa v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Akan memakan waktu cukup lama'

    Seperti biasa, Fernandes adalah maestro di balik sebagian besar momen terbaik United di babak pertama melawan Villa, saat ia menciptakan satu peluang besar dan menyelesaikan 89 persen umpannya. Namun, sesaat sebelum jeda, pemain berusia 31 tahun itu merasa otot hamstringnya tertarik, dan para penggemar yang datang menahan napas kolektif mereka.

    Fernandes tetap bermain hingga peluit berbunyi, tetapi tidak bisa kembali ke lapangan untuk babak kedua, dengan Lisandro Martinez diterjunkan sebagai penggantinya. Sebaliknya, pemain internasional Portugal itu terlihat pincang menuju bangku cadangan, jelas merasa tidak nyaman. Diogo Dalot kemudian mengatakan kepada Sky Sports: "Ini krusial, kami tidak tahu seberapa parah, tetapi baginya keluar dari pertandingan…"

    Pernyataan keterkejutan dan kekhawatiran tersebut mencerminkan betapa diandalkannya Fernandes sejak bergabung dengan United dari Sporting pada Januari 2020. Dia hanya melewatkan tiga pertandingan karena cedera dalam enam tahun di klub, satu karena flu pada Maret 2022, dan dua karena keluhan lutut menjelang akhir musim 2023/24.

    Ini bisa menjadi kebugaran yang mundur paling serius dalam karir Fernandes di United hingga saat ini, sebagaimana yang diisyaratkan Amorim ketika berbicara kepada wartawan setelah pertandingan: "Ini sangat aneh. Ini cedera jaringan lunak, saya pikir dia akan melewatkan beberapa pertandingan, saya tidak tahu pasti. Mari kita lihat. Saya pikir ini akan memakan waktu. Dia adalah orang yang selalu bugar sehingga dia mungkin akan pulih dengan baik."

  • Bruno Fernandes Manchester United 2025-26Getty

    Ketergantungan pada Bruno

    Pentingnya Fernandes untuk United tidak bisa dibesar-besarkan. Dia telah mengumpulkan 12 kontribusi gol bagi tim di liga musim ini, lima lebih banyak dari Mbeumo yang berada di posisi kedua, meskipun diminta untuk turun ke peran gelandang bertahan dalam formasi 3-4-3 Amorim.

    Kekalahan dari Villa menandai hanya pertandingan Liga Premier kelima di mana United mencetak gol yang Fernandes tidak terlibat setidaknya dalam satu gol. Dia adalah pencipta utama dan ancaman gol mereka, pesaing yang tangguh yang mengambil kendali permainan, menuntut standar tertinggi dari semua orang di sekitarnya, dan bekerja keras demi tujuan itu.

    Amorim telah mengonfirmasi bahwa Fernandes pasti akan melewatkan pertandingan Boxing Day United melawan Newcastle, dan dilaporkan bahwa dia bisa absen setidaknya selama satu bulan. Mereka tidak mungkin bisa mengatasi waktu yang lama tanpanya. Duo bek tengah kunci Matthijs de Ligt dan Harry Maguire sudah berada di ruang perawatan, bersama dengan Kobbie Mainoo, dan kecuali Pantai Gading, Kamerun, atau Maroko mengalami kekalahan yang memalukan di babak penyisihan grup di AFCON, Mbeumo, Amad, dan Mazraoui tidak akan kembali sampai The Red Devils melakukan perjalanan ke Burnley pada 7 Januari paling awal.

    Daftar absensi yang terus bertambah menguntungkan lulusan akademi Shea Lacey dan Jack Fletcher. Keduanya diberi debut Liga Premier melawan Villa, tetapi Amorim terpaksa meregangkan skuad hingga batasnya, dan Fernandes sejauh ini adalah kehilangan terbesar. Tidak ada seorang pun dalam skuad yang mampu menggantikan perannya di tahap vital musim ini.

  • Manchester United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Situasi suram

    Di sisi positif, United akan menyambut kembali Casemiro untuk kunjungan Newcastle setelah pemain Brasil itu absen pada pertandingan melawan Villa sebagai hukuman karena mengumpulkan lima kartu kuning. Legenda Real Madrid ini telah mendapat banyak kritik selama waktunya di Old Trafford, tetapi ia lebih disiplin dalam pekerjaannya di luar bola musim ini, sering merebut kembali bola di posisi tinggi untuk memimpin transisi cepat.

    Casemiro memiliki rentang umpan yang sangat baik dan selalu menimbulkan bahaya dari situasi bola mati dengan kemampuan udara yang dimilikinya, sementara ia juga ahli dalam membaca permainan yang melakukan banyak pekerjaan kotor dalam memenangkan duel dan melakukan intersep. Namun, pada usia 33 tahun, Casemiro tidak secepat Fernandes dan tidak bisa bergerak naik turun lapangan dengan cepat: terlalu banyak jika diminta untuk secara tiba-tiba mengambil semua tanggung jawab yang sama.

    Jadi pertanyaannya menjadi, siapa pasangan ideal untuk Casemiro sementara Fernandes absen? Martinez menunjukkan penampilan yang kompeten setelah masuk ke lini tengah pada babak kedua di Villa Park, tetapi ia adalah seorang bek secara alami dan tidak memiliki daya cipta untuk melakukan transisi permanen, sementara Fletcher - putra dari mantan favorit United, Darren - masih terlalu nirpengalaman di usia 18 tahun.

    Di sisi lain, Mainoo absen pada pertandingan melawan Villa dengan masalah betis yang dikatakan Amorim dapat memakan waktu "beberapa minggu" untuk sembuh. Gelandang internasional Inggris ini secara teknis berbakat dan mungkin bisa mendorong United maju lebih efisien daripada pengambil risiko produktif seperti Fernandes, tetapi bahkan jika ia fit, tidak ada jaminan menit bermain, karena entah kenapa, Amorim tidak melihat Mainoo cocok untuk sistemnya.

  • Manuel Ugarte Manchester United 2025-26Getty

    Ugarte yang Jelek

    Manuel Ugarte menjadi pilihan terakhir bagi United, yang menggambarkan betapa suramnya situasi tersebut. Dengan absennya Casemiro dan Mainoo, Amorim terpaksa memasang Ugarte di Villa sebagai starter, tetapi pemain asal Uruguay itu menyia-nyiakan kesempatannya untuk membuktikan diri.

    Ugarte kalah dalam setengah duel di lapangan, kehilangan penguasaan bola tujuh kali dan tidak melakukan satu pun clearance selama pertandingan. Dia juga hanya menyelesaikan 27 operan dalam 77 menit bermain, dan menjadi viral karena satu operan yang salah yang melambung keluar untuk tendangan gawang.

    United belum memenangkan satu pun dari sembilan pertandingan terakhir yang dimulai bersama Ugarte, rekor klub yang hanya 'dipermalukan' oleh juara Piala Dunia yang sering dikritik, Kleberson, antara Januari 2004 dan Mei 2005, dan itu bukan kebetulan. Mantan pemain Sporting dan Paris Saint-Germain ini bekerja keras, tetapi gaya permainannya tidak indah dan tidak efektif, dan dia tidak memiliki pemahaman posisi yang baik.

    Langkah menuju Liga Premier terlalu berat bagi Ugarte, yang bahkan diakui oleh Amorim setelah sebelumnya bekerja dengannya di Portugal. "Saya tahu bahwa Ugarte sedang mengalami kesulitan saat ini, dan tugas saya adalah mencoba membantu dia merasa sebagai pemain, seperti yang saya rasakan ketika dia menjadi pemain Sporting," kata Amorim bulan lalu. "Tapi ini adalah dunia yang berbeda, dan dia perlu beradaptasi, dan dia perlu meningkatkan, terutama dalam pelatihan."

    Tidak ada peningkatan yang terlihat sejak komentar tersebut, dan perjuangan United akan semakin parah jika ia terus mendapatkan kesempatan. Dalam jangka pendek, Amorim sebaiknya tetap memilih Martinez, yang merupakan pengoper yang tenang dan progresif yang menyalurkan agresinya jauh lebih bijaksana daripada Ugarte.

  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Peluang Neves terlewatkan begitu saja?

    United sangat membutuhkan bala bantuan di tengah lapangan jika mereka ingin tetap dalam persaingan lima besar di tengah absensi Fernandes. Lini tengah telah lama menjadi kelemahan yang jelas dalam skuad, dan sejumlah pemain spesialis dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford dalam beberapa bulan terakhir, dari Elliot Anderson-nya Nottingham Forest hingga Carlo Baleba dari Brighton, yang belakangan dilaporkan mendapat perhatian serius dari United selama musim panas.

    The Red Devils juga disebut-sebut siaga penuh setelah terungkap bahwa Ruben Neves berencana kembali ke Liga Premier setelah menolak kontrak baru di Al-Hilal. Mantan talisman Wolves, dan rekan setim lama Fernandes di Portugal, adalah tipe playmaker pengatur tempo yang sangat dibutuhkan United, dan masih berada dalam masa keemasannya pada usia 28 tahun.

    The Times menyarankan bahwa Neves bisa tersedia di jendela musim dingin dengan biaya murah sekitar £20 juta ($27m), yang terasa seperti peluang yang terlalu bagus untuk dilewatkan, tetapi Amorim mengambil sikap tegas terkait transfer pertengahan musim.

    "Yang tidak bisa kami lakukan adalah mencapai Januari dan mencoba melakukan semuanya dengan terburu-buru, membuat kesalahan dan kemudian 'ini kami lagi' dengan banyak kesalahan," kata pelatih tegas tersebut pada hari Minggu. "Saya tidak akan berkumpul dengan [direktur teknis] Jason [Wilcox] dan [kepala eksekutif] Omar [Berrada] dan mengatakan, 'Kami butuh banyak pemain'.

    "Kami memiliki rencana. Jika kami harus menderita, klub yang diutamakan. Tentu saja, kami berada dalam momen di mana kami membutuhkan poin, tetapi kami perlu menemukan solusi, dan kami akan melanjutkan dengan rencana kami. Anda dapat merasakan pada saat ini bahwa kami akan kesulitan, tetapi kita lihat saja."

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-WEST HAMAFP

    Periode krusial di depan

    Untuk semua kebaikan yang telah dilakukan Amorim di Old Trafford, rasanya dia sudah memberikan alarm "kesulitan" yang sama berkali-kali sekarang. Rekornya dengan 19 kekalahan, 11 kali imbang dan hanya 14 kemenangan dari 44 pertandingan Liga Premier mempertegas narasi menyedihkan, dan menjadi bukti bahwa "rencana" tersebut tidak berhasil.

    Bahkan dalam kekuatan penuh, itu tetap sama. United hanya mencatatkan satu kali clean sheet sepanjang musim, dan kehilangan poin dari posisi unggul melawan Nottingham Forest, Tottenham, West Ham, dan Bournemouth dalam enam pekan terakhir.  Senne Lammens membawa rasa tenang di bawah mistar, tetapi United masih memiliki kelemahan yang mencegah mereka menantang para elit lagi. Dengan absennya Fernandes, itu akan semakin terekspos. 

    Kapten United tidak hanya memberikan percikan serangan, tetapi juga memimpin dengan memberi contoh ketika tidak menguasai bola, dengan 96 kali pemulihan bola tercatat di Liga Premier sejauh ini pada 2025/26, hanya di bawah Anderson. Sekarang dia tidak ada untuk memadamkan kebakaran, ada risiko bahwa tim Amorim akan benar-benar runtuh, terutama ketika bola beralih. Newcastle pasti mencium darah.

    Satu kekalahan lagi bisa menempatkan Amorim di ujung tanduk menjelang rangkaian pertandingan yang harus dimenangkan. The Red Devils menghadapi Wolves pada 30 Desember sebelum perjalanan ke Leeds dan Burnley selama delapan hari ke depan. Itu adalah rangkaian yang menguntungkan di atas kertas, tetapi akan mengejutkan jika mereka tergelincir melawan Wolves, setelah menghancurkan klub terbawah Liga Premier 4-1 di Molineux hanya dua minggu lalu.

    Leeds menikmati peningkatan dan berpeluang menikmati prospek kejutan dalam derby Pennines, sementara Burnley tidak pernah mudah di Turf Moor. Amorim harus mulai mencari "solusi" di pasar transfer sekarang, atau ketika Fernandes kembali, dia mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkan kompatriotnya.

