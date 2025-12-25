Cuma Keajaiban Yang Bisa Selamatkan Musim Ruben Amorim! Sudah Para Pemainnya Hancur-Hancuran, Cedera Bruno Fernandes Adalah Bencana Besar Bagi Man United!

Pada bulan Oktober, salah satu pemilik United, Sir Jim Ratcliffe, bergerak untuk menepis pembicaraan tentang posisi Amorim yang terancam, dengan mengatakan ia ingin memberikan mantan bos Sporting CP itu tiga tahun untuk membuktikan dirinya sebagai "pelatih hebat" di Old Trafford. Itu adalah keputusan yang tepat mengingat tanda-tanda kemajuan, tetapi seperti biasa di klub sebesar United, hasil adalah satu-satunya hal yang benar-benar menentukan masa depan manajer, dan dengan titik tengah musim hampir tiba, hasil tersebut masih belum cukup baik.

The Red Devils menunjukkan peningkatan performa yang lain di Aston Villa pada hari Minggu, tetapi tetap tergelincir pada kekalahan Liga Premier kelima mereka musim ini, di mana pada akhirnya dikalahkan oleh kecemerlangan Morgan Rogers. Akibatnya, skuad Amorim tertinggal 13 poin dari pemimpin Arsenal setelah hanya 17 pertandingan dan tiga di belakang Liverpool di posisi kelima, yang kemungkinan akan menjadi posisi Liga Champions terakhir sekali lagi karena kekuatan Liga Primer Inggris dalam peringkat koefisien UEFA.

Dengan hanya dua kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir mereka, United tidak menunjukkan konsistensi yang diperlukan untuk kembali ke meja atas Eropa. Itu sebagian merupakan masalah mentalitas, tetapi alasan utamanya adalah kurangnya kualitas nyata yang mengalir melalui skuad dan masalah yang terbuka lebar dengan Bryan Mbeumo, Amad Diallo, dan Noussair Mazraoui yang sekarang pergi untuk tugas Piala Afrika.

Amorim tidak memiliki kemewahan kekuatan dalam kedalaman skuad, jadi selalu akan menjadi perjuangan berat untuk mempertahankan dorongan menuju Liga Champions. Tapi dia membutuhkan keajaiban setelah melihat kapten klub Bruno Fernandes mengalami cedera di Villa. Jangan salah, kehilangan Fernandes, satu-satunya yang konsisten bagi United dalam hal level permainan dan ketersediaan, adalah bencana besar yang dapat sepenuhnya menggagalkan musim ini dan membuat Ratcliffe berada di bawah tekanan besar untuk menghentikan proyek Amorim dua tahun lebih awal.