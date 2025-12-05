Getty Images Sport
"Saya Marah Banget Sih" - Ruben Amorim Frustrasi Berat Manchester United Gagal Menang Lawan West Ham
Manchester United tak mampu kalahkan tim zona degradasi West Ham
Manchester United kembali tampil mengecewakan di kandang, hanya beberapa hari setelah kekalahan mengejutkan 1-0 dari Everton yang bermain dengan 10 orang. Kali ini, mereka gagal menaklukkan West Ham yang baru sekali menang tandang sepanjang musim, ditahan imbang 1-1 di Old Trafford, Jumat (5/12) dini hari WIB. Sejumlah hasil menguntungkan di laga-laga tengah pekan lain sebenarnya membuka peluang Man United untuk naik ke posisi kelima, tetapi mereka kesulitan menciptakan peluang berarti melawan anak asuh Nuno Espirito Santo.
Bruno Fernandes tak mampu mengangkat performa tim, sementara Ayden Heaven tampil gugup pada start Liga Inggris perdananya musim ini. Seusai laga, Ruben Amorim tampak murung dan tersulut emosi—bukan hanya terhadap pertanyaan wartawan, tetapi juga karena mulai habis kesabaran terhadap anak-anak asuhnya.
Amorim: seharusnya kami bisa menang
Dalam konferensi pers, Amorim mengatakan: “Frustrasi, marah banget, itu saja. Setelah gol pertama, kami kalah dalam duel bola kedua. Kami mencoba bertahan sepanjang waktu jauh dari gawang. Bola panjang datang, mereka menang bola kedua melawan tiga pemain kami, jadi kami harus lebih baik di babak kedua. Kami kalah karena bola kedua, bukan karena kurang pemain di depan. Kami sangat tidak konsisten, dan kalau melihat gol yang kami kebobolan, sebenarnya segalanya sudah di bawah kendali kami. Kami harus bisa lebih baik. Saya selalu merasa kami harus mencetak lebih banyak gol, dan saya yakin soal itu.”
Pelatih asal Portugal itu sangat kesal dengan para pemainnya karena kehilangan kendali permainan setelah Dalot membuka skor.
Kepada BBC Match of the Day, ia menegaskan: “Kami seharusnya menutup pertandingan dengan menguasai bola karena laga ini jelas untuk kami menangkan. Penampilan kami secara keseluruhan tidak sempurna. Kami punya momentum, tetapi kehilangan kendali pada beberapa menit di babak pertama dan babak kedua, terutama setelah gol di babak kedua. Pertandingan sudah jelas milik kami untuk dimenangkan dan kami punya kesempatan lewat [Matheus] Cunha untuk menyelesaikan permainan. Ini sangat bikin frustrasi karena Anda melihat laga ini, Anda punya kontrol, tetapi tetap tidak menang.”
Heaven ditarik keluar karena sudah mendapat kartu kuning
Keputusan Amorim untuk memasang remaja 19 tahun Ayden Heaven sebagai starter cukup mengejutkan, terutama setelah ia mencadangkan Leny Yoro yang tampil buruk saat menang atas Crystal Palace. Namun Heaven justru ditarik keluar saat jeda dan digantikan oleh Yoro. Heaven sudah mendapat kartu kuning di menit awal akibat tekel ceroboh kepada Jarrod Bowen dan kesulitan menghadapi striker West Ham Callum Wilson.
“Tentu saja karena kartu kuning,” kata Amorim menjelaskan keputusan mengganti Heaven. “Kami ingin menekan tinggi dan menyisakan satu bek tengah untuk berduel langsung dengan striker sepanjang waktu, jadi pelanggaran apa pun bisa berujung kartu. Selain itu, kami kehilangan Ayden pada situasi bola mati, jadik ami harus lebih cerdas dalam membaca pertandingan.”
Dalot sang pencetak gol menambahkan: “Jelas kami kecewa. Kami harus lebih mengontrol pertandingan, terutama di Old Trafford. Kami tidak boleh setegang itu setelah mencetak gol; kami jadi ceroboh dalam penguasaan bola. Pertandingannya ada di tangan kami, dan seharusnya tidak seperti ini. Kami tahu mereka akan mencari serangan balik dan bola mati. Ini lebih kesalahan kami daripada kehebatan West Ham. Kami tidak boleh terus kehilangan poin. Jika kami ingin ada di posisi empat atau lima besar, kami harus berada di sana. Itu sebabnya kekecewaannya semakin besar.”
Manchester United harus bangkit melawan Wolves yang belum pernah menang
The Red Devils punya empat hari untuk membenahi diri sebelum melawat ke Wolves, tim yang belum pernah menang musim ini dan sedang menuju rekor poin terendah dalam sejarah Liga Primer Inggris. Namun, catatan Man United melawan Wolves tak meyakinkan, dengan Amorim kalah di dua pertemuan musim lalu sehingga tekanan untuk bangkit semakin besar.
