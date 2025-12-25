Ruben Amorim Terlalu LEMBEK! Pemain Manja Manchester United Sudah HABIS DISIKAT Andai Sir Alex Ferguson Masih Menjabat

Menjelang lawatan Manchester United ke markas Aston Villa pekan lalu, Ruben Amorim menuding sejumlah pemain muda klub merasa “tak tahu diri” ketika ditanya alasan ia enggan mengandalkan mereka pada musim 2025/26.

Pelatih asal Portugal itu sebelumnya mengkritik perkembangan bek Harry Amass, yang kini dipinjamkan ke Sheffield Wednesday, serta striker Chido Obi. Kritik tersebut memicu respons bernada defensif dari para pemain muda melalui unggahan ambigu di media sosial.

“Terkadang kata-kata keras bukan berarti kata-kata yang buruk,” ujar Amorim. “Momen sulit bukan hal yang buruk bagi anak-anak. Mereka tak tahu diri, merasa terlalu berhak. Kita harus bertahan, berjuang, dan mengatasi ini. Saya merasakan itu sepanjang waktu. Di lapangan kami memang belum tampil seperti seharusnya, tetapi di luar lapangan saya tidak gagal menjalankan tugas di klub ini. Para pemain lupa apa arti bermain untuk Manchester United. Itulah perasaan saya.”

“Anak-anak merasa terlalu berhak, silakan saja beri respons. Pintu kantor saya selalu terbuka, tapi tidak ada yang datang berbicara. Saya tidak mengatakan hal yang salah. Saya hanya berbicara tentang makna bermain untuk Manchester United. Cobalah melihat realitas lain, sepakbola bisa sangat berbeda.”