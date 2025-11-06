WOW! Ternyata Ruben Amorim Masih Saudaraan Dengan Satu Pemain Manchester United, Begini Silsilahnya

Menurut laporan The Sun, pemain Manchester United yang dimaksud tak lain adalah bek kanan Diogo Dalot, yang menjadi andalan di bawah kepemimpinan Ruben Amorim. Keduanya sama-sama merupakan cucu canggah dari Carlos Dallot, pria kelahiran Prancis yang dulu berkeliling Eropa sebagai penampil sirkus bersama dua saudaranya, Jose dan Julia.

Dalot pernah mengonfirmasi bahwa keluarganya memang memiliki darah Prancis, dan bahwa para anggota keluarga yang merupakan penampil sirkus itu akhirnya menetap di kota kelahirannya, Braga, Portugal.

Kini, pemain berusia 26 tahun itu secara harfiah bisa memanggil sang pelatih sebagai keluarga, di luar hubungan profesional mereka di lapangan. Dalot telah tampil 39 kali dari 54 pertandingan yang dipimpin Amorim di Man United, termasuk saat hasil imbang 2-2 melawan Nottingham Forest akhir pekan lalu. Namun, Dalot menjadi pemain pertama yang ditarik keluar setelah Forest berbalik unggul 2-1 di awal babak kedua.

Menjelaskan keputusan tersebut, Amorim berkata: “Kalau kalian lihat, Dalot sering punya ruang untuk mengirim umpan silang, tapi karena dia pemain kaki kanan, dia cenderung masuk ke dalam dan kehilangan ruang. Satu-satunya [alternatif] hanya Patrick [Dorgu], dan dia bisa melakukan hal yang sama. Ketika Anda mendapat bola, bergeraklah ke samping dan kirim umpan silang, karena ruangnya ada di sana. Kalau Anda terlalu ke dalam, [Matheus] Cunha sudah menunggu bola di area itu.”