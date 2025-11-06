Getty Images Sport
WOW! Ternyata Ruben Amorim Masih Saudaraan Dengan Satu Pemain Manchester United, Begini Silsilahnya
Amorim punya hubungan keluarga dengan pemain Manchester United
Menurut laporan The Sun, pemain Manchester United yang dimaksud tak lain adalah bek kanan Diogo Dalot, yang menjadi andalan di bawah kepemimpinan Ruben Amorim. Keduanya sama-sama merupakan cucu canggah dari Carlos Dallot, pria kelahiran Prancis yang dulu berkeliling Eropa sebagai penampil sirkus bersama dua saudaranya, Jose dan Julia.
Dalot pernah mengonfirmasi bahwa keluarganya memang memiliki darah Prancis, dan bahwa para anggota keluarga yang merupakan penampil sirkus itu akhirnya menetap di kota kelahirannya, Braga, Portugal.
Kini, pemain berusia 26 tahun itu secara harfiah bisa memanggil sang pelatih sebagai keluarga, di luar hubungan profesional mereka di lapangan. Dalot telah tampil 39 kali dari 54 pertandingan yang dipimpin Amorim di Man United, termasuk saat hasil imbang 2-2 melawan Nottingham Forest akhir pekan lalu. Namun, Dalot menjadi pemain pertama yang ditarik keluar setelah Forest berbalik unggul 2-1 di awal babak kedua.
Menjelaskan keputusan tersebut, Amorim berkata: “Kalau kalian lihat, Dalot sering punya ruang untuk mengirim umpan silang, tapi karena dia pemain kaki kanan, dia cenderung masuk ke dalam dan kehilangan ruang. Satu-satunya [alternatif] hanya Patrick [Dorgu], dan dia bisa melakukan hal yang sama. Ketika Anda mendapat bola, bergeraklah ke samping dan kirim umpan silang, karena ruangnya ada di sana. Kalau Anda terlalu ke dalam, [Matheus] Cunha sudah menunggu bola di area itu.”
Dalot, kunci kebangkitan Manchester United
Man United mulai menemukan pola permainan terbaik mereka di bawah Amorim setelah sempat terseok-seok di awal musim. Dalot sendiri menjadi salah satu pemain paling konsisten dalam sistem baru sang pelatih, yang terus menanamkan filosofi dan gayanya yang khas di Old Trafford.
Musim ini, Dalot telah bermain di berbagai posisi—sebagai bek sayap kanan, kiri, dan juga bagian dari tiga bek sejajar. Di musim 2025/26, ia sudah mencatat delapan penampilan di Liga Primer Inggris, dan kini mengoleksi total 219 laga untuk The Red Devils sejak didatangkan dari Porto pada 2018 dengan biaya £18 juta (sekitar Rp360 miliar).
Pendukung terbesar Amorim
Di masa-masa sulit ketika Amorim dihujani banyak kritik, Dalot menjadi salah satu figur yang paling vokal membela sang manajer. Pada periode tergelap musim lalu—saat Man United berjuang keras untuk terhindar dari kubangan zona degradasi dan menargetkan trofi Liga Europa—Dalot menyuarakan keyakinannya bahwa Amorim bisa membawa Setan Merah kembali juara Liga Primer Inggris, sebuah prestasi yang tak pernah lagi mereka raih sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013.
Dalam sebuah wawancara, Dalot mengatakan: “Kalau boleh jujur, dengan manajer ini, saya percaya kami bisa menjuarai Liga Primer Inggris. Secara realistis, kami bisa. Tapi hal tersulit bagi para penggemar adalah mendengar bahwa itu butuh waktu. Saya paham. Saya pemain, tapi saya juga tahu perasaan kalian. Saya tahu klub ini haus kemenangan dan semua orang ingin menang. Kita tidak bicara soal piala kecil—walau penting—tapi soal trofi besar yang dulu membesarkan klub ini.”
“Saya pikir kami bisa juara Liga Primer Inggris bersama manajer ini, asalkan kita menciptakan lingkungan di mana segalanya sudah sesuai dengan apa yang ia inginkan dari para pemain. Kami juga harus menyesuaikan diri dengan sistemnya. Itu bakal memakan waktu. Benar bahwa kita tidak boleh berpikir terlalu jauh ke depan, tapi saya sangat percaya dengan caranya membawa diri, caranya berkomunikasi dengan para pemain, ide yang dia miliki... kita bisa melakukannya. Sekarang menjadi bagian yang paling sulit, tapi kalau boleh jujur dan berpandangan positif, saya yakin kami bisa memenangkan trofi besar bersama manajer ini.”
Jalan terjal Manchester United
Meski penampilan mereka membaik, Man United masih belum sepenuhnya mampu bersaing dengan tim-tim seperti Arsenal atau Manchester City dalam perebutan gelar. Namun, tanda-tanda kemajuan jelas terlihat, terutama sejak kedatangan dua rekrutan musim panas, Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha.
Selanjutnya, The Red Devils akan bertandang ke markas Tottenham, Sabtu (8/11). Laga tersebut penting bagi Amorim yang berambisi menebus kegagalan di final Liga Europa musim lalu saat timnya dipermalukan oleh Spurs.
