Ruben Amorim Akui "Curi" Taktik Dari Rival Saat Manchester United Comeback Lawan Crystal Palace

Kunjungan ke Selhurst Park, Minggu (30/11), sempat terlihat akan menjadi malam yang mengecewakan bagi Manchester United, setelah didominasi Crystal Palace sepanjang babak pertama. The Eagles pun unggul lebih dulu setelah Jean-Philippe Mateta mendapat penalti usai dilanggar kompatriotnya, Leny Yoro. Eksekusi pertama bintang Prancis itu dibatalkan karena double-touch yang tak disengaja, namun ia berhasil menaklukkan Senne Lammens dengan sah pada percobaan kedua.

Meski berada di bawah tekanan selama satu jam pertama, The Red Devils justru konsisten mengancaman dari situasi bola mati. Mereka hampir membuka skor di menit-menit awal, andai Dean Henderson tak melakukan penyelamatan ganda atas peluang Casemiro dari lemparan jauh. Upaya-upaya itu akhirnya berbuah di babak kedua. Dua kali Bruno Fernandes menjadi pengumpan, dengan gol penyeimbang datang lewat penyelesaian memutar Joshua Zirkzee dari sudut sempit, gol liga pertamanya dalam lebih dari setahun. Man United kemudian berbalik unggul lewat skema tendangan bebas cepat yang dimanfaatkan Mason Mount dengan tembakan dari tepi kotak penalti.

Amorim menegaskan setelah laga bahwa ia memang memberi penekanan lebih pada latihan set-piece, mengikuti tren pelatih-pelatih Liga Primer Inggris lain yang terus berinovasi dalam fase permainan tersebut. Ia juga menyebut waktu latihan yang lebih longgar tanpa kompetisi Eropa memberi keuntungan tersendiri, sementara tuan rumah lebih rentan akibat ritme pertandingan tengah pekan. Palace sendiri baru kalah 2-1 dari Strasbourg, Jumat (28/11), di Liga Konferensi.