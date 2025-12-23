"Kami Akan Kesulitan" - Ruben Amorim Bikin Prediksi SURAM Buat Manchester United Di Bursa Transfer Januari Usai Cedera Bruno Fernandes

Manchester United kembali kehilangan poin penting setelah takluk 2-1 dari Aston Villa, Minggu (23/12). Morgan Rogers mencetak dua gol yang menenggelamkan Setan Merah, dengan lini belakang kembali menjadi titik lemah mengingat buruknya performa Leny Yoro di Villa Park.

Sudah jatuh tertimpa tangga, kekalahan bukan satu-satunya petaka yang menimpa Man United. Amorim juga kehilangan sang kapten, Bruno Fernandes. Gelandang Portugal tersebut terlihat memegangi otot hamstring-nya di babak pertama melawan Villa dan tak kembali ke lapangan usai jeda. Sebelumnya, Kobbie Mainoo sudah absen karena cedera, sementara Matthijs de Ligt juga masih menjalani perawatan. Di sisi lain, Bryan Mbeumo, Amad Diallo, dan Noussair Mazraoui tengah membela negara masing-masing di Piala Afrika.

Kondisi ini memaksa Amorim mengandalkan pemain muda. Jack Fletcher dan Shea Lacey menjalani debut senior dari bangku cadangan di Villa Park, sementara Ayden Heaven yang baru berusia 19 tahun dipercaya sebagai starter.