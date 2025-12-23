Getty
"Kami Akan Kesulitan" - Ruben Amorim Bikin Prediksi SURAM Buat Manchester United Di Bursa Transfer Januari Usai Cedera Bruno Fernandes
Bruno Fernandes menambah daftar panjang pemain absen Manchester United
Manchester United kembali kehilangan poin penting setelah takluk 2-1 dari Aston Villa, Minggu (23/12). Morgan Rogers mencetak dua gol yang menenggelamkan Setan Merah, dengan lini belakang kembali menjadi titik lemah mengingat buruknya performa Leny Yoro di Villa Park.
Sudah jatuh tertimpa tangga, kekalahan bukan satu-satunya petaka yang menimpa Man United. Amorim juga kehilangan sang kapten, Bruno Fernandes. Gelandang Portugal tersebut terlihat memegangi otot hamstring-nya di babak pertama melawan Villa dan tak kembali ke lapangan usai jeda. Sebelumnya, Kobbie Mainoo sudah absen karena cedera, sementara Matthijs de Ligt juga masih menjalani perawatan. Di sisi lain, Bryan Mbeumo, Amad Diallo, dan Noussair Mazraoui tengah membela negara masing-masing di Piala Afrika.
Kondisi ini memaksa Amorim mengandalkan pemain muda. Jack Fletcher dan Shea Lacey menjalani debut senior dari bangku cadangan di Villa Park, sementara Ayden Heaven yang baru berusia 19 tahun dipercaya sebagai starter.
Suramnya Januari Manchester United: tak berniat belanja
Man United masih menunggu hasil pemeriksaan medis lengkap untuk Fernandes, namun besar kemungkinan sang kapten akan absen selama periode padat akhir tahun. Menanggapi krisis pemain, Amorim berkata: “Kami akan melihat apa yang bisa dilakukan. Kobbie Mainoo absen, Bruno juga absen. Kami akan mencari solusi. Tidak ada alasan. Kami harus menang di laga berikutnya dan kami akan berusaha menang.”
Amorim menegaskan klub tak akan mengatasi krisis tersebut dengan berbelanja. Ia berkata: “Apa yang tidak boleh kami lakukan adalah masuk ke bulan Januari lalu bertindak serba tergesa-gesa dan membuat kesalahan, kemudian kembali ke situasi ‘ini lagi, ini lagi’ dengan banyak kesalahan. Saya tidak akan duduk bersama Jason [Wilcox] dan Omar [Berrada] lalu berkata, ‘Kita butuh banyak pemain.’ Karena kami punya rencana."
“Jika kami harus menderita, klub harus didahulukan. Tentu kami sedang butuh poin, tapi kami harus mencari solusi dan tetap pada rencana kami. Anda bisa merasakan bahwa kami akan kesulitan, tapi begitulah. Kami harus menghadapinya.”
Amorim tetap melihat sisi positif
Meski kalah, Amorim merasa performa timnya melawan Villa patut diapresiasi. Gol penyeimbang Matheus Cunha sempat memberi harapan sebelum satu kelengahan kembali merenggut poin.
“Saya pikir semua bisa melihat bahwa kami sebenarnya tim yang lebih baik hari ini,” kata Amorim kepada Sky Sports. “Kami kurang beruntung. Bahkan setelah Bruno cedera, kami tetap lebih baik. Transisi, duel satu lawan satu... kami melakukan pekerjaan yang sangat bagus yang tak akan diingat siapa pun karena orang hanya ingat hasil akhirnya."
“Kami tahu Aston Villa bermain rapat, jadi kami perlu overload di area itu. Kami sudah berlatih untuk situasi seperti ini. Kami bisa memakai susunan pemain yang berbeda untuk setiap laga. Saya pikir kami berkembang. Sekali lagi, kami pantas mendapatkan jauh lebih banyak hari ini.”
Manchester United di Liga Inggris
Cedera Fernandes disebut sebagai masalah "jaringan lunak", tanpa kepastian waktu pemulihan. Man United akan kembali berlaga di Liga Inggris saat menjamu Newcastle di Old Trafford pada Sabtu (27/12) dini hari WIB. Saat ini, Setan Merah berada di peringkat tujuh, hanya terpaut tiga poin dari Chelsea di peringkat empat. Namun mereka hanya bisa meraih dua kemenangan dari delapan laga terakhir di EPL.
