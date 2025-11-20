Getty
Ruben Amorim Belum Sadar, Manchester United SUDAH PUNYA Pengganti Benjamin Sesko!
Sempat panik, Manchester United kini optimistis
Benjamin Sesko baru masuk di babak kedua, tapi lantas tumbang usai mendapat tekel keras dan langsung meminta perawatan medis. Karena pergantian pemain sudah habis, Manchester United menuntaskan laga dengan 10 pemain melawan Tottenham. Seusai pertandingan, kabar dari Ruben Amorim justru memperbesar kekhawatiran. “Saya lebih khawatir soal cederanya. Karena ini di lutut, kami belum tahu. Kami butuh Ben untuk jadi tim yang lebih baik. Saya benar-benar tidak tahu. Kalau sudah soal lutut, kita tak pernah bisa tahu,” ujarnya.
Sesko kemudian ditarik dari skuad Slovenia untuk dua laga krusial Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Kosovo dan Swedia, lalu kembali ke Carrington untuk menjalani pemeriksaan lengkap. Setelah serangkaian pemindaian, Setan Merah bisa sedikit lega karena tim medis memastikan tidak ada kerusakan ligamen serius. Ia tetap berada di Manchester untuk memulai rehabilitasi sambil menunggu staf medis menyelesaikan jadwal pemulihan jangka panjang. Menurut Sky Sports, Sesko diperkirakan absen “paling lama satu bulan,” hasil yang jauh lebih positif dibanding kekhawatiran awal soal musimnya yang terancam tamat lebih cepat.
Zirkzee jadi satu-satunya striker senior Manchester United
Absennya Sesko menciptakan krisis striker di tubuh Man United. Joshua Zirkzee kini satu-satunya No. 9 alami yang tersedia, sehingga membuka kemungkinan perubahan taktik atau solusi darurat. Namun beberapa suara mengingatkan Setan Merah agar tidak panik atau buru-buru mencari penyerang tambahan. Salah satunya Dwight Yorke, mantan striker Man United, yang menilai solusi justru sudah ada di dalam skuad.
Berbicara kepada Snabbare, Yorke mendorong Amorim untuk memercayai pemain muda ketimbang mencari opsi tambal sulam. Ia mengingatkan bahwa Man United sudah sering mendatangkan penyerang jangka pendek yang ternyata tidak sesuai harapan.
“Saya pikir Amorim harus berinvestasi pada pemain muda dan membawa talenta segar ke tim kalau Sesko cedera,” ujarnya.
“Soal mendatangkan opsi darurat sebagai pelapis, Man United sudah pernah melakukan itu di masa lalu dan tidak berhasil. Klub sebesar ini tidak boleh memboyong pemain yang tak benar-benar bisa meningkatkan tim. Saya bisa paham jika mereka melakukan itu ketika performa sedang di level terbaik, tapi ketika keadaan tak begitu baik, bakal susah cocok. Kalau Man United ingin merekrut striker baru, harus yang benar-benar punya kehadiran besar di klub, seperti yang dilakukan Liverpool. Kalau tidak, ya skuad U-23 itu ada karena suatu alasan.”
Obi jawaban krisis Manchester United?
Yorke menunjuk satu nama secara khusus, yakni Chido Obi, striker 18 tahun kelahiran Nigeria yang datang dari Arsenal pada 2024. Musim lalu ia tampil tujuh kali di Liga Inggris sebelum kembali ke tim U-23 musim ini.
“Bagaimana dengan Chido Obi? Saya tahu skuad utama besar, tapi pemain muda harus dibawa mendekat dengan tim untuk situasi seperti ini. Ketika saya di Man United, para pemain muda bisa berlatih dengan kami, lalu kami biarkan mereka bermain untuk mendapat menit bermain sebelum kemudian berlatih lagi bersama kami. Tujuannya supaya ketika dipanggil, mereka sudah siap. Itu yang saya perhatikan sebagai opsi."
“Saya ingin melihat Obi diberi kesempatan kalau Sesko absen. Kalau Anda cukup bagus untuk berada di Man United, Anda harus diberi kesempatan. Sejarah menunjukkan bahwa klub ini selalu memberi ruang bagi pemain muda, dan kita sudah melihat itu berkali-kali. Kalau mereka malah mengambil pemain yang sekadar 'biasa saja’, Man United justru akan berbalik arah, dan saya tidak akan mengikuti jalan itu. Kita sudah lihat ke mana arahnya.”
Kapan Sesko bisa kembali dari cedera?
Manchester United akan kembali berlaga di Liga Inggris pada 25 November melawan Everton, laga yang sudah pasti dilewatkan Sesko. Bila pemulihannya berjalan mulus, Sesko bisa comeback pada lawatan 21 Desember ke Aston Villa atau laga Boxing Day kontra Newcastle di Old Trafford.
