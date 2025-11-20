Ruben Amorim Belum Sadar, Manchester United SUDAH PUNYA Pengganti Benjamin Sesko!

Absennya Sesko menciptakan krisis striker di tubuh Man United. Joshua Zirkzee kini satu-satunya No. 9 alami yang tersedia, sehingga membuka kemungkinan perubahan taktik atau solusi darurat. Namun beberapa suara mengingatkan Setan Merah agar tidak panik atau buru-buru mencari penyerang tambahan. Salah satunya Dwight Yorke, mantan striker Man United, yang menilai solusi justru sudah ada di dalam skuad.

Berbicara kepada Snabbare, Yorke mendorong Amorim untuk memercayai pemain muda ketimbang mencari opsi tambal sulam. Ia mengingatkan bahwa Man United sudah sering mendatangkan penyerang jangka pendek yang ternyata tidak sesuai harapan.

“Saya pikir Amorim harus berinvestasi pada pemain muda dan membawa talenta segar ke tim kalau Sesko cedera,” ujarnya.

“Soal mendatangkan opsi darurat sebagai pelapis, Man United sudah pernah melakukan itu di masa lalu dan tidak berhasil. Klub sebesar ini tidak boleh memboyong pemain yang tak benar-benar bisa meningkatkan tim. Saya bisa paham jika mereka melakukan itu ketika performa sedang di level terbaik, tapi ketika keadaan tak begitu baik, bakal susah cocok. Kalau Man United ingin merekrut striker baru, harus yang benar-benar punya kehadiran besar di klub, seperti yang dilakukan Liverpool. Kalau tidak, ya skuad U-23 itu ada karena suatu alasan.”