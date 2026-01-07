Terungkap: Ruben Amorim Sudah Tahu Man United Tak Bakal Menangi Laga Dari Cara Para Pemainnya Mengikat Tali Sepatu

Setelah United bermain imbang 1-1 di Leeds United pada hari Minggu, Amorim menegaskan bahwa dia adalah "manajer dan bukan pelatih" di klub, sambil tampaknya menyasar dewan karena mengganggu urusannya.

Dia mengatakan kepada wartawan, "Saya datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan untuk menjadi pelatih kepala. Saya tahu nama saya bukan [Antonio] Conte, [Thomas] Tuchel, atau [Jose] Mourinho tetapi saya adalah manajer Manchester United. Ini akan seperti ini selama 18 bulan atau sampai dewan memutuskan untuk berubah. Saya tidak akan berhenti. Saya akan melakukan pekerjaan saya sampai orang lain datang ke sini untuk menggantikan saya."

Meski berada di posisi enam besar, tampaknya komentar tersebut adalah hal terakhir bagi United, yang memecat mantan bos Sporting CP pada hari Senin.

Pernyataan berbunyi: "Ruben Amorim telah meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala Manchester United. Ruben diangkat pada November 2024 dan memimpin tim ke Final Liga Europa UEFA di Bilbao pada bulan Mei. Dengan Manchester United berada di peringkat keenam di Liga Premier, kepemimpinan klub dengan berat hati membuat keputusan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membuat perubahan. Ini akan memberi tim kesempatan terbaik untuk finis tertinggi di Liga Premier. Klub ingin mengucapkan terima kasih kepada Ruben atas kontribusinya kepada klub dan berharap yang terbaik untuk masa depannya."