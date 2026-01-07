AFP
Terungkap: Ruben Amorim Sudah Tahu Man United Tak Bakal Menangi Laga Dari Cara Para Pemainnya Mengikat Tali Sepatu
Amorim melontarkan kritik kepada Man Utd saat berpamitan
Setelah United bermain imbang 1-1 di Leeds United pada hari Minggu, Amorim menegaskan bahwa dia adalah "manajer dan bukan pelatih" di klub, sambil tampaknya menyasar dewan karena mengganggu urusannya.
Dia mengatakan kepada wartawan, "Saya datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan untuk menjadi pelatih kepala. Saya tahu nama saya bukan [Antonio] Conte, [Thomas] Tuchel, atau [Jose] Mourinho tetapi saya adalah manajer Manchester United. Ini akan seperti ini selama 18 bulan atau sampai dewan memutuskan untuk berubah. Saya tidak akan berhenti. Saya akan melakukan pekerjaan saya sampai orang lain datang ke sini untuk menggantikan saya."
Meski berada di posisi enam besar, tampaknya komentar tersebut adalah hal terakhir bagi United, yang memecat mantan bos Sporting CP pada hari Senin.
Pernyataan berbunyi: "Ruben Amorim telah meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala Manchester United. Ruben diangkat pada November 2024 dan memimpin tim ke Final Liga Europa UEFA di Bilbao pada bulan Mei. Dengan Manchester United berada di peringkat keenam di Liga Premier, kepemimpinan klub dengan berat hati membuat keputusan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membuat perubahan. Ini akan memberi tim kesempatan terbaik untuk finis tertinggi di Liga Premier. Klub ingin mengucapkan terima kasih kepada Ruben atas kontribusinya kepada klub dan berharap yang terbaik untuk masa depannya."
- Getty Images Sport
Masalah gaya permainan dan masalah pemain Man Utd
Menurut ESPN, semuanya tidak berjalan baik untuk waktu yang lama dengan Amorim dan United di balik layar. Pada Januari 2025, Amorim dilaporkan harus diyakinkan untuk tetap tinggal di klub setelah serangkaian hasil buruk, dan sebulan kemudian, dia mengklaim tahu bahwa United tidak akan memenangkan pertandingan 'hanya dengan melihat bagaimana para pemainnya mengikat tali sepatu mereka sebelum pemanasan'. Dalam percakapan yang sama dengan satu sumber, mantan gelandang itu mengakui ketakutannya bahwa klub itu 'hancur' dan bahwa para pemain yang dia warisi begitu 'rapuh'. Amorim dikatakan terkejut dengan kurangnya fisik tim, dengan pria Portugal itu menjadi 'kesal' karena terlalu sering mereka kalah dalam duel satu lawan satu. Selain itu, ketika dia mengatakan bahwa tim United ini mungkin adalah "yang terburuk" dalam sejarah 147 tahun klub tersebut, secara alami, hal itu tidak diterima dengan baik oleh skuadnya. Kritik lebih lanjut terhadap penandatanganan tahun 2025 Benjamin Sesko dan Patrick Dorgu, serta pemain akademi membuat banyak orang juga kecewa.
Ole Gunnar Solskjaer akan kembali?
Menurut laporan di Norwegia, United sedang dalam pembicaraan kontrak dengan legenda klub Ole Gunnar Solskjaer mengenai kembalinya ke Old Trafford. Pelatih asal Norwegia tersebut mengelola The Red Devils antara 2018-21 sebelum dipecat dan sekarang muncul pembicaraan bahwa dia dapat menggantikan Amorim. Pria berusia 52 tahun itu bahkan bisa kembali ke bangku cadangan pada hari Jumat, dengan Solskjaer sebelumnya mengatakan bahwa ia akan menyambut kesempatan untuk kembali ke tempat lama yang dikenalinya.
Dalam sesi tanya jawab di Oslo Business Forum pada September 2024, dia berkata: "Jika keluarga [United] meminta, saya akan mengatakan ya setiap hari dalam seminggu. Rasanya salah untuk membicarakan pekerjaan yang saat ini dipegang oleh orang lain, tetapi saya tentu saja akan mengatakan ya."
- (C)Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Man Utd?
Setelah kepergian Amorim, United mengonfirmasi bahwa pelatih U-18 Darren Fletcher akan memimpin pertandingan Liga Premier melawan Burnley pada Rabu malam. Saat Amorim bersiap untuk kembali ke Portugal, masih belum jelas apakah Solskjaer akan memimpin tim pada akhir pekan. Jika ditunjuk, belum diketahui berapa lama ia akan memimpin tim.
Iklan