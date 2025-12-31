Getty Images Sport
"Energi Kami Berbeda" - Pengakuan Brutal Ruben Amorim Usai Man United Ditahan Imbang Tim Terjelek Premier League Musim Ini Di Old Trafford
United menjadi tim ketiga yang gagal mengalahkan Wolves
Wolves telah kalah 16 dari 18 pertandingan Liga Premier sebelumnya musim ini, hanya berhasil menghindari kekalahan di kandang melawan Brighton dan tandang ke Tottenham. United telah meraih kemenangan impresif 1-0 atas Newcastle setelah Amorim memainkan formasi empat pemain belakang dan menggunakan Patrick Dorgu secara efektif sebagai penyerang sayap kanan yang menghancurkan, bukan di posisinya yang biasa sebagai bek sayap kiri. Namun, pelatih kembali ke sistem yang telah bekerja sangat baik melawan Newcastle, kembali ke formasi favoritnya 3-4-3 untuk menyesuaikan dengan lima pemain belakang Wolves.
United tanpa kapten Bruno Fernandes karena ia masih cedera ditambah absennya trio Amad Diallo, Bryan Mbeumo, dan Noussair Mazraoui karena partisipasi mereka di Piala Afrika. Mason Mount juga tidak tersedia setelah mengalami cedera saat melawan Newcastle sementara Kobbie Mainoo juga masih absen akibat cedera yang dialaminya saat latihan. Namun, pelatih menolak menggunakan pemain yang hilang sebagai alasan untuk gagal mengalahkan Wolves, mengakui timnya kurang kreativitas dan energi.
Amorim: 'Kami kesulitan'
Amorim mengatakan kepada Sky Sports: "Kami berjuang sepanjang pertandingan. Kami kekurangan kreativitas tetapi kami tahu bahwa itu akan menjadi pertandingan yang berbeda dibandingkan dengan Newcastle. Kami memiliki energi yang berbeda selama pertandingan juga. Jika Anda melihat pertandingan, kami memiliki peluang kami, tetapi fluiditas tidak ada karena ada kurangnya koneksi.
"Pertandingan benar-benar berbeda dari yang terakhir. Kami memiliki lebih banyak orang di belakang bola dan ketika Anda memiliki lebih banyak orang di belakang bola, Anda harus bekerja lebih keras, memiliki lebih banyak imajinasi untuk bermain dengan cara yang berbeda. Kami kekurangan kualitas itu. Kami tidak akan menggunakan alasan itu [kehilangan pemain]. Tetapi saya mengerti mengapa kami kekurangan fluiditas dan satu lawan satu."
Zirkzee ditarik keluar karena alasan taktis
Joshua Zirkzee memberi United keunggulan dengan gol defleksi tetapi kemudian digantikan saat jeda, digantikan oleh remaja Jack Fletcher. Amorim mengkonfirmasi bahwa itu adalah keputusan taktis dan penyerang asal Belanda tersebut tidak memiliki masalah cedera. Sebaliknya, dia tampaknya menyarankan bahwa kehadiran Zirkzee di lapangan bersama Matheus Cunha dan Benjamin Sesko membuat United menjadi kurang ancaman dalam menyerang.
"Kami berlari mencoba untuk merebut kembali bola," jelasnya. "Mereka membebani dengan banyak gelandang dan kami kesulitan dengan itu dan terkadang Anda bisa menyerang lebih baik dengan lebih sedikit penyerang. Kami bermain dengan tiga penyerang, Cunha, Josh dan Sesko, dan terkadang itu bukan hal terbaik untuk menyerang dengan baik.
"Para pemain berusaha. Kami tidak bermain baik dan ketika Anda tidak bermain baik dengan bola, Anda kesulitan bahkan tanpa bola. Kami perlu pulih dan melanjutkan ke pertandingan berikutnya."
Martinez marah dengan performa kandang United
United mengunjungi rival mereka Leeds dalam pertandingan berikutnya pada hari Minggu, tetapi performa kandang mereka sangat mengkhawatirkan karena mereka hanya meraih enam poin dari lima pertandingan terakhir mereka di Old Trafford, kalah 1-0 di kandang dari Everton yang bermain dengan 10 orang, bermain imbang dengan Bournemouth, West Ham, dan Wolves sementara hanya mengalahkan Newcastle.
Lisandro Martinez sangat marah dengan ketidakmampuan timnya untuk mengalahkan Wolves dan hasil terbaru lainnya di kandang. "Saya merasa sangat kecewa. Kami tidak bisa datang ke sini di kandang dan bermain imbang dalam pertandingan ini," katanya. "Kami harus menang ketika bermain di kandang dan lawan harus menderita. Ini sangat frustrasi."
United melewatkan satu lagi kesempatan untuk masuk ke empat besar Liga Premier setelah Chelsea ditahan imbang oleh Bournemouth tetapi Amorim mengatakan The Red Devils hanya perlu melanjutkan dari hasil tersebut secepat mungkin. Dia berkata: "Hal yang sama ketika Anda bermain sangat baik. Anda berpikir pertandingan ini sudah berakhir. Anda tidak dapat mengubah hasil pertandingan ini tetapi Anda dapat melanjutkan dan mempersiapkan yang berikutnya."
