"Energi Kami Berbeda" - Pengakuan Brutal Ruben Amorim Usai Man United Ditahan Imbang Tim Terjelek Premier League Musim Ini Di Old Trafford

United mengunjungi rival mereka Leeds dalam pertandingan berikutnya pada hari Minggu, tetapi performa kandang mereka sangat mengkhawatirkan karena mereka hanya meraih enam poin dari lima pertandingan terakhir mereka di Old Trafford, kalah 1-0 di kandang dari Everton yang bermain dengan 10 orang, bermain imbang dengan Bournemouth, West Ham, dan Wolves sementara hanya mengalahkan Newcastle.

Lisandro Martinez sangat marah dengan ketidakmampuan timnya untuk mengalahkan Wolves dan hasil terbaru lainnya di kandang. "Saya merasa sangat kecewa. Kami tidak bisa datang ke sini di kandang dan bermain imbang dalam pertandingan ini," katanya. "Kami harus menang ketika bermain di kandang dan lawan harus menderita. Ini sangat frustrasi."

United melewatkan satu lagi kesempatan untuk masuk ke empat besar Liga Premier setelah Chelsea ditahan imbang oleh Bournemouth tetapi Amorim mengatakan The Red Devils hanya perlu melanjutkan dari hasil tersebut secepat mungkin. Dia berkata: "Hal yang sama ketika Anda bermain sangat baik. Anda berpikir pertandingan ini sudah berakhir. Anda tidak dapat mengubah hasil pertandingan ini tetapi Anda dapat melanjutkan dan mempersiapkan yang berikutnya."