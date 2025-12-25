"Kita Tak Boleh Bikin Kesalahan Yang Sama" - Ruben Amorim Merengek Ke Man United Soal Belanja Januari

Rumor sedang beredar luas saat klub dan manajer di seluruh dunia sepak bola bersiap untuk memperkuat opsi mereka menjelang pembukaan bursa transfer pada Hari Tahun Baru.

Menurut The Guardian, United diyakini memprioritaskan perekrutan gelandang tengah baru pada Januari. Ruben Neves dari Al-Hilal, Conor Gallagher dari Atletico Madrid, dan Tyler Adams dari Bournemouth ditambahkan ke daftar pilihan mereka.

Juara 20 kali tersebut ingin mendatangkan pemain bernomor 6 baru di jendela transfer musim panas, tetapi mundur dari negosiasi untuk mendapatkan Carlos Baleba dari Brighton and Hove Albion setelah terkejut dengan nilai yang dilaporkan sebesar £100 juta (€114m/$133m).

Pemilik Brighton,Tony Bloom mengkonfirmasi pada bulan Oktober bahwa United tertarik untuk merekrut Baleba, mengatakan kepada The Argus: “Ada ketertarikan dari Manchester United, dan kami mengatakan bahwa dia tidak tersedia musim panas ini dan mereka pergi. Jadi kami telah mengalami banyak saga yang lebih besar di masa lalu. Tetapi Carlos Baleba, perbaikannya sangat luar biasa. Pemain yang sangat penting bagi klub sepak bola ini, dan sangat senang bahwa dia bersama kami untuk musim ini.”