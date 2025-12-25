Getty Images Sport
"Kita Tak Boleh Bikin Kesalahan Yang Sama" - Ruben Amorim Merengek Ke Man United Soal Belanja Januari
United terus dikaitkan dengan beberapa gelandang menjelang Januari
Rumor sedang beredar luas saat klub dan manajer di seluruh dunia sepak bola bersiap untuk memperkuat opsi mereka menjelang pembukaan bursa transfer pada Hari Tahun Baru.
Menurut The Guardian, United diyakini memprioritaskan perekrutan gelandang tengah baru pada Januari. Ruben Neves dari Al-Hilal, Conor Gallagher dari Atletico Madrid, dan Tyler Adams dari Bournemouth ditambahkan ke daftar pilihan mereka.
Juara 20 kali tersebut ingin mendatangkan pemain bernomor 6 baru di jendela transfer musim panas, tetapi mundur dari negosiasi untuk mendapatkan Carlos Baleba dari Brighton and Hove Albion setelah terkejut dengan nilai yang dilaporkan sebesar £100 juta (€114m/$133m).
Pemilik Brighton,Tony Bloom mengkonfirmasi pada bulan Oktober bahwa United tertarik untuk merekrut Baleba, mengatakan kepada The Argus: “Ada ketertarikan dari Manchester United, dan kami mengatakan bahwa dia tidak tersedia musim panas ini dan mereka pergi. Jadi kami telah mengalami banyak saga yang lebih besar di masa lalu. Tetapi Carlos Baleba, perbaikannya sangat luar biasa. Pemain yang sangat penting bagi klub sepak bola ini, dan sangat senang bahwa dia bersama kami untuk musim ini.”
- Getty Images Sport
Setan Merah tampaknya akan gagal mendapatkan tanda tangan Semenyo dari Bournemouth.
Namun, setelah Amorim mengungkapkan bahwa United juga siap untuk mengambil kesempatan untuk mendatangkan pemain di posisi lain, The Athletic sejak itu melaporkan bahwa klub tersebut berusaha keras untuk merekrut penyerang Bournemouth yang banyak diminati, Antoine Semenyo.
United tampaknya akan gagal merekrut pemain internasional Ghana itu, namun, setelah publikasi yang sama mengklaim bahwa pemain berusia 25 tahun itu - yang diyakini memiliki klausa pelepasan sebesar £65 juta (€74m/$87m) yang dapat diaktifkan sebelum 10 Januari -lebih memilih pindah ke rival sengit Manchester City bulan depan.
The Athletic juga mengklaim Chelsea mundur dari perlombaan untuk merekrut Semenyo setelah melakukan penyelidikan awal, sementara Liverpool dan Tottenham Hotspur dikaitkan dengan minat pada mantan penyerang Bristol City itu.
Amorim menegaskan United harus fokus pada perekrutan jangka panjang di Januari
Mengonfirmasi bahwa United memantau dengan cermat calon pemain baru di semua area lapangan, mantan bos Sporting CP Amorim mengatakan menjelang pertandingan timnya melawan Aston Villa Minggu lalu: "Satu-satunya hal yang akan kami coba datangkan sekarang – dan di akhir musim – adalah pemain yang sempurna untuk masa depan kami.
"Ini bukan untuk menyelamatkan sesuatu saat ini, untuk mengatasi kehilangan tiga pemain untuk AFCON (Noussair Mazraoui, Amad Diallo dan Bryan Mbeumo). Tidak akan seperti itu. Bahkan jika kami mencoba mendatangkan satu pemain, mungkin itu bukan posisi yang paling kami butuhkan. Jadi saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi mungkin kami bisa melakukan sesuatu.
"Saya hanya fokus pada pertandingan berikutnya. Mari kita melangkah satu per satu. Kami memiliki pertandingan besar. Kami perlu menang. Kami perlu mencoba mencari cara bermain yang berbeda, terutama tanpa Amad dan Bryan. Kami kehilangan beberapa karakteristik yang sulit ditemukan.”
- Getty Images Sport
Orang Portugal mendesak Setan Merah untuk menghindari pengulangan 'kesalahan' masa lalu pada bulan depan
Dan Amorim sekali lagi mendesak United untuk hanya merekrut pemain yang sepenuhnya berkomitmen untuk pindah ke Old Trafford - sesuatu yang dia percaya bahwa klub tidak selalu lakukan di masa lalu.
Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sports menjelang pertandingan Premier League timnya melawan Newcastle United pada Boxing Day, dia berkata: "Kami bisa meningkatkan, kami memiliki ruang untuk memiliki lebih banyak pemain, tetapi kami memiliki rencana dan kami perlu membawa pemain yang kami ketahui, jelas sulit untuk mengetahui dengan pasti bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
"Tapi kami perlu yakin dengan pemain yang kami datangkan, jika kami tidak yakin, jika semua orang tidak sejalan, lebih baik tidak membawa siapa pun dan bekerja dengan pemain yang kami miliki.
"Itu jelas bagi saya. Mungkin saya harus berbeda, seperti begitu banyak manajer lain, tetapi itu adalah pemikiran saya untuk klub dan saya pikir dewan juga berpikir demikian.
"Kita tidak bisa membuat kesalahan yang sama yang kita lakukan di masa lalu dan kita perlu bertahan melalui momen-momen ini karena kita memiliki pemain yang kembali dari internasional dan cedera."
Amorim dan United ingin kembali ke jalur kemenangan melawan Newcastle
United ingin kembali ke jalur kemenangan ketika menjamu Newcastle asuhan Eddie Howe pada 26 Desember. Meskipun menunjukkan performa yang mengagumkan, tim Amorim kalah tipis 2-1 dari Aston Villa yang terinspirasi Morgan Rogers pada hari Minggu lalu. Sebelum kunjungan mereka ke Villa Park, mereka juga ditahan imbang 4-4 dalam pertandingan yang seru melawan Bournemouth-nya Semenyo pada 15 Desember.
Sementara itu, Newcastle bisa menyamakan poin dengan United yang berada di posisi ketujuh, jika mereka meraih semua tiga poin di Old Trafford. The Magpies - yang saat ini berada di posisi 11 klasemen - hanya kalah satu kali dari tujuh pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.
Iklan