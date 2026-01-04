Getty Images Sport
"Saya Datang Ke Sini Untuk Jadi Manajer, Bukan Pelatih" - Ruben Amorim Kirim Pesan Mengejutkan Ke Petinggi Man United Setelah Lagi-Lagi Petik Hasil Menjengkelkan Lawan Leeds United
Amorim mengisyaratkan keluar dari Man Utd
United naik ke peringkat kelima di Premier League tetapi tidak mampu mengalahkan Leeds yang berada di posisi rendah di Elland Road. Secara kebetulan, selama periode Natal, Amorim membuat komentar samar tentang rencana transfer klub di bulan Januari.
"Saya merasa jika kita harus bermain dengan 3-4-3 yang sempurna, kita perlu menghabiskan banyak uang dan kita perlu waktu," katanya. "Saya mulai memahami bahwa itu tidak akan terjadi. Jadi, mungkin saya harus beradaptasi."
Dan setelah hasil melawan Leeds, mantan bos Sporting CP tersebut tidak menahan diri mengenai arah klub, dengan menunjukkan bahwa dia ingin lebih banyak kontrol daripada yang saat ini dia miliki dan bahwa dia akan pergi setelah kontraknya berakhir pada 2027.
Ketika ditanya apakah dia masih mendapatkan dukungan dari dewan, dia menjawab: "Untuk memulai dengan itu, saya menyadari bahwa Anda menerima informasi selektif tentang segalanya. Saya datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan untuk menjadi pelatih Manchester United. Dan itu jelas. Saya tahu bahwa nama saya bukan [Thomas] Tuchel, bukan [Antonio] Conte, bukan [Jose] Mourinho tetapi saya adalah manajer Manchester United. Dan akan seperti ini selama 18 bulan atau ketika dewan memutuskan untuk mengubah. Itu adalah poin saya. Saya ingin menyelesaikannya dengan itu. Saya tidak akan berhenti. Saya akan melakukan pekerjaan saya sampai orang lain datang ke sini untuk menggantikan saya."
Amorim ingin memiliki lebih banyak kendali di Man Utd
Ketika Amorim mengambil alih di United pada November 2024, rasanya seperti raksasa Premier League ini memasuki era baru yang menarik setelah suasana lesu umum di klub selama bertahun-tahun. Meskipun Setan Merah berada dalam posisi untuk lolos ke Liga Champions musim depan, tampaknya Amorim kehilangan kesabarannya dengan para atasannya. Klub Manchester ini memang menghabiskan lebih dari £200 juta untuk transfer musim panas lalu tetapi dengan kapten Bruno Fernandes cedera, bersama dengan pemain seperti Harry Maguire, Kobbie Mainoo, Matthijs de Ligt, dan lainnya, tampaknya Amorim ingin mendatangkan lebih banyak pemain bulan ini.
Dia menambahkan, "Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya akan menjadi manajer tim ini, bukan hanya pelatih. Saya sangat jelas tentang itu dan itu akan berakhir dalam 18 bulan dan kemudian semua orang akan melanjutkan. Itu adalah kesepakatan. Itu adalah pekerjaan saya. Bukan menjadi pelatih. Jika orang tidak dapat menangani Gary Neville dan kritik tentang segalanya, kita perlu mengubah klub. Saya hanya ingin mengatakan saya datang ke sini untuk menjadi manajer, bukan untuk menjadi pelatih. Di setiap departemen - departemen pencari bakat, direktur olahraga perlu melakukan pekerjaan mereka, saya akan melakukan pekerjaan saya selama 18 bulan dan kemudian kita melanjutkan."
'Kami mengendalikan Leeds'
United menikmati 54,8 persen penguasaan bola, 15 tembakan dibandingkan dengan 10 tembakan Leeds, dan memiliki perkiraan gol sebanyak 1,46 vs 0,92. Akibatnya, Amorim merasa tim tamu mungkin pantas mendapatkan semua tiga poin melawan tim asuhan Daniel Farke.
Dia mengatakan kepada TNT Sports, "Saya pikir kami bermain dengan baik. Saya pikir kami memiliki lebih banyak kontrol dalam pertandingan ini daripada yang kami tunjukkan melawan Wolves. Itu penting karena menunjukkan bagaimana Anda dapat mempersiapkan minggu ini dengan kesalahan yang kami pelajari dari pertandingan sebelumnya. Kami mengendalikan Leeds, pada set-piece, bola kedua, mereka sangat cepat di lini depan. Kami mengendalikannya dengan baik. Kami memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Kami kehilangan pertandingan pada detail-detail - gol Leeds, kami mengendalikan pertandingan dan kemudian satu tendangan bola dalam transisi tetapi kami berhasil kembali ke dalam permainan. Tahun lalu itu akan sangat berbeda. Tahun ini kami lebih mengendalikan pertandingan dibandingkan tahun lalu tetapi kami frustrasi tidak menang."
Pemain yang dibeli Manchester United pada bulan Januari?
Amorim juga ditanya tentang apa yang bisa diharapkan para penggemar United di jendela transfer Januari, dengan trio Piala Afrika Amad Diallo, Bryan Mbeumo, dan Noussair Mazraoui akan kembali dalam beberapa minggu mendatang.
Pelatih asal Portugal itu mengatakan, "United adalah salah satu klub terbaik di dunia. Jika Anda berada di sini dan fokus pada klub lain, maka ada yang salah dengan Anda. Fokus saja pada permainan dan siapkan diri dengan pemain yang kita miliki. Kami punya lebih banyak pemain, saya berharap lebih banyak menit untuk Fernandes dan Mount, jadi kami punya lebih banyak pemain yang bisa membantu kami."
Selanjutnya bagi United adalah perjalanan ke Burnley yang terancam degradasi pada hari Rabu di Premier League.
