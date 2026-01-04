"Saya Datang Ke Sini Untuk Jadi Manajer, Bukan Pelatih" - Ruben Amorim Kirim Pesan Mengejutkan Ke Petinggi Man United Setelah Lagi-Lagi Petik Hasil Menjengkelkan Lawan Leeds United

United naik ke peringkat kelima di Premier League tetapi tidak mampu mengalahkan Leeds yang berada di posisi rendah di Elland Road. Secara kebetulan, selama periode Natal, Amorim membuat komentar samar tentang rencana transfer klub di bulan Januari.

"Saya merasa jika kita harus bermain dengan 3-4-3 yang sempurna, kita perlu menghabiskan banyak uang dan kita perlu waktu," katanya. "Saya mulai memahami bahwa itu tidak akan terjadi. Jadi, mungkin saya harus beradaptasi."

Dan setelah hasil melawan Leeds, mantan bos Sporting CP tersebut tidak menahan diri mengenai arah klub, dengan menunjukkan bahwa dia ingin lebih banyak kontrol daripada yang saat ini dia miliki dan bahwa dia akan pergi setelah kontraknya berakhir pada 2027.

Ketika ditanya apakah dia masih mendapatkan dukungan dari dewan, dia menjawab: "Untuk memulai dengan itu, saya menyadari bahwa Anda menerima informasi selektif tentang segalanya. Saya datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan untuk menjadi pelatih Manchester United. Dan itu jelas. Saya tahu bahwa nama saya bukan [Thomas] Tuchel, bukan [Antonio] Conte, bukan [Jose] Mourinho tetapi saya adalah manajer Manchester United. Dan akan seperti ini selama 18 bulan atau ketika dewan memutuskan untuk mengubah. Itu adalah poin saya. Saya ingin menyelesaikannya dengan itu. Saya tidak akan berhenti. Saya akan melakukan pekerjaan saya sampai orang lain datang ke sini untuk menggantikan saya."