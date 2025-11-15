Ruben Amorim Buat Keputusan Transfer Besar, Man Utd Targetkan DUA Nama Prioritas Termasuk Bintang Liga Primer

Menurut The Mirror, gelandang Nottingham Forest Elliot Anderson telah muncul sebagai target prioritas United. Anderson mampu beroperasi sebagai No.6 dan gelandang box-to-box yang dinamis. Forest bersiap berjuang keras mempertahankannya. Kontraknya, yang berlangsung hingga Juni 2029, membuat Forest memegang posisi negosiasi kuat. Namun, dengan valuasinya kini melonjak menuju £75 juta ($99 juta), United melihatnya sebagai prospek yang lebih terjangkau dibanding opsi lain.

Baru melakoni debutnya di timnas Inggris pada September, ia kini mengantongi lima caps senior dan digadang-gadang sebagai kandidat sah untuk menjadi starter di Piala Dunia 2026. Kedewasaannya membuat bos Inggris Thomas Tuchel terkesan, yang memberikan pujian tegas.

Setelah kemenangan 2-0 Inggris atas Andorra, Tuchel berkata: "Dia pemain sepakbola yang sangat, sangat bagus. Dia punya fisik, sangat mobile di No.6. Dia punya badan, dia suka bertahan, dia suka menempatkan badannya untuk duel. Dia suka mengoper, suka menembus garis, dia sangat mobile di laga ini. Sungguh menyenangkan melihatnya."

"Saya pikir tim di sekelilingnya membuatnya semudah mungkin dan dia tampil sangat kuat. Saya pikir dia menunjukkan hari ini bahwa dia beradaptasi dengan situasi. Bisakah dia menunjukkan apa yang dia tunjukkan dalam latihan? Bisakah dia menunjukkan apa yang dia tunjukkan bersama Nottingham dan U-21? Dia bermain dengan banyak kebebasan. Dia sangat cepat masuk dalam alur. Saya pikir dia memiliki fisik dan mentalitas untuk bermain di laga-laga sulit."