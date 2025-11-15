Getty
Ruben Amorim Buat Keputusan Transfer Besar, Man Utd Targetkan DUA Nama Prioritas Termasuk Bintang Liga Primer
Elliot Anderson Melesat ke Puncak Daftar Target United
Menurut The Mirror, gelandang Nottingham Forest Elliot Anderson telah muncul sebagai target prioritas United. Anderson mampu beroperasi sebagai No.6 dan gelandang box-to-box yang dinamis. Forest bersiap berjuang keras mempertahankannya. Kontraknya, yang berlangsung hingga Juni 2029, membuat Forest memegang posisi negosiasi kuat. Namun, dengan valuasinya kini melonjak menuju £75 juta ($99 juta), United melihatnya sebagai prospek yang lebih terjangkau dibanding opsi lain.
Baru melakoni debutnya di timnas Inggris pada September, ia kini mengantongi lima caps senior dan digadang-gadang sebagai kandidat sah untuk menjadi starter di Piala Dunia 2026. Kedewasaannya membuat bos Inggris Thomas Tuchel terkesan, yang memberikan pujian tegas.
Setelah kemenangan 2-0 Inggris atas Andorra, Tuchel berkata: "Dia pemain sepakbola yang sangat, sangat bagus. Dia punya fisik, sangat mobile di No.6. Dia punya badan, dia suka bertahan, dia suka menempatkan badannya untuk duel. Dia suka mengoper, suka menembus garis, dia sangat mobile di laga ini. Sungguh menyenangkan melihatnya."
"Saya pikir tim di sekelilingnya membuatnya semudah mungkin dan dia tampil sangat kuat. Saya pikir dia menunjukkan hari ini bahwa dia beradaptasi dengan situasi. Bisakah dia menunjukkan apa yang dia tunjukkan dalam latihan? Bisakah dia menunjukkan apa yang dia tunjukkan bersama Nottingham dan U-21? Dia bermain dengan banyak kebebasan. Dia sangat cepat masuk dalam alur. Saya pikir dia memiliki fisik dan mentalitas untuk bermain di laga-laga sulit."
Baleba Masih dalam Radar, tetapi Harga dari Brighton Merumitkan Kesepakatan
Ketertarikan United terhadap gelandang Brighton, Baleba, belum pudar. Pemain internasional Kamerun itu tetap menjadi target utama, dan klub siap untuk mengambil langkah di akhir musim panas sebelum Brighton bersikeras. Setelah sebelumnya menjual Moises Caicedo ke Chelsea seharga £115 juta ($154 juta) pada 2023, Brighton mengisyaratkan bahwa kesepakatan apa pun untuk Baleba harus berada dalam kisaran finansial yang sama. United menolak harga tersebut dan meninggalkannya, tetapi Amorim tetap mengagumi profil pemain berusia 21 tahun itu. Baleba, di sisi lain, terbuka untuk pindah, dan United akan mempertimbangkan kembali kemungkinan tersebut jika Forest menolak bernegosiasi mengenai Anderson.
Opsi Lain: Gallagher, Wharton, dan Stiller Dipantau
Tim rekrutmen United juga memantau gelandang tambahan jika negosiasi macet. Conor Gallagher dipandang sebagai opsi jangka pendek potensial jika tersedia untuk dipinjam Januari nanti. Gelandang Atletico Madrid itu berjuang mengamankan tempat di skuad Piala Dunia Inggris, dan waktu bermain reguler di Liga Primer bisa menjadi kunci. Adam Wharton dari Crystal Palace juga dipantau, meski ia baru saja menandatangani perpanjangan kontrak di Selhurst Park.
Nama lain yang dibahas adalah Angelo Stiller dari Stuttgart, seorang deep-lying playmaker dengan rekam jejak Bundesliga yang kuat. United tidak menawarnya di musim panas, tetapi Stiller dilaporkan terbuka untuk pindah ke Liga Primer. Klausul rilisnya sebesar £35 juta ($46 juta) menjadikannya opsi terjangkau.
Masa Depan Casemiro Diragukan di Tengah Rencana Penyegaran United
Keinginan Amorim untuk memperkuat lini tengah sebagian didorong oleh ketidakpastian seputar masa depan Casemiro. Kontrak pemain Brasil itu akan segera berakhir, dan ia harus menerima pemotongan gaji agar tetap bertahan di Old Trafford. United berencana seolah-olah rencana suksesi lini tengah sangatlah penting. Klub yakin bahwa menambahkan gelandang yang kuat secara fisik dan tajam secara teknis seperti Anderson atau Baleba sangat penting untuk membangun gaya dan struktur yang diinginkan Amorim. Oleh karena itu, perekrutan dengan harga mahal sudah di depan mata. United berada di peringkat ketujuh menjelang pertandingan akhir pekan depan melawan Everton di Old Trafford setelah gol penyeimbang di menit-menit akhir memungkinkan mereka meraih hasil imbang melawan Tottenham dalam pertandingan terakhir mereka. Performa mereka memang membaik di beberapa bagian, tetapi konsistensi masih sulit diraih.
