Tangan Kanan Ruben Amorim Akhirnya Buka Suara Usai Dipecat Manchester United

Carlos Fernandes, asisten manajer yang mengikuti Ruben Amorim dari Sporting CP ke Manchester pada November 2024, menyampaikan pesan perpisahan secara terbuka kepada skuad dan suporter Setan Merah. Amorim sendiri memilih bungkam sejak pemecatannya pada Senin (5/1) lalu, namun Fernandes memilih angkat bicara lewat unggahan di media sosial.

Dalam pernyataannya di Instagram, Fernandes fokus pada hubungan yang ia bangun dan pengalamannya selama bertugas ketimbang konflik yang mewarnai hari-hari terakhir mereka di Old Trafford. Ia mengaku bangga dengan perannya dan menyampaikan terima kasih kepada berbagai departemen di Carrington yang membantu proses adaptasi mereka ke Liga Inggris.

“Terima kasih, Manchester United,” tulis Fernandes. “Terima kasih kepada para pemain kelas dunia, saya terhormat bisa melatih dan belajar dari mereka. Terima kasih kepada staf yang menunjukkan dukungan nyata. Terima kasih kepada para fans yang selalu bersama kami.”

Ia juga menyelipkan kalimat singkat namun sarat makna tentang tekanan bekerja di klub sebesar Man United. “Pada akhirnya, bekerja di klub sepakbola dengan dimensi seperti ini bukan hanya menguji pengetahuan Anda, tapi juga memperlihatkan karakter,” lanjutnya. “Sebuah bab spesial dalam hidup saya. Bangga pernah menjabat sebagai Asisten Manajer Manchester United.”