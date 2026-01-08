Getty Images
Tangan Kanan Ruben Amorim Akhirnya Buka Suara Usai Dipecat Manchester United
Tangan kanan Amorim angkat bicara
Carlos Fernandes, asisten manajer yang mengikuti Ruben Amorim dari Sporting CP ke Manchester pada November 2024, menyampaikan pesan perpisahan secara terbuka kepada skuad dan suporter Setan Merah. Amorim sendiri memilih bungkam sejak pemecatannya pada Senin (5/1) lalu, namun Fernandes memilih angkat bicara lewat unggahan di media sosial.
Dalam pernyataannya di Instagram, Fernandes fokus pada hubungan yang ia bangun dan pengalamannya selama bertugas ketimbang konflik yang mewarnai hari-hari terakhir mereka di Old Trafford. Ia mengaku bangga dengan perannya dan menyampaikan terima kasih kepada berbagai departemen di Carrington yang membantu proses adaptasi mereka ke Liga Inggris.
“Terima kasih, Manchester United,” tulis Fernandes. “Terima kasih kepada para pemain kelas dunia, saya terhormat bisa melatih dan belajar dari mereka. Terima kasih kepada staf yang menunjukkan dukungan nyata. Terima kasih kepada para fans yang selalu bersama kami.”
Ia juga menyelipkan kalimat singkat namun sarat makna tentang tekanan bekerja di klub sebesar Man United. “Pada akhirnya, bekerja di klub sepakbola dengan dimensi seperti ini bukan hanya menguji pengetahuan Anda, tapi juga memperlihatkan karakter,” lanjutnya. “Sebuah bab spesial dalam hidup saya. Bangga pernah menjabat sebagai Asisten Manajer Manchester United.”
Girangnya Amorim dipecat Manchester United
Nada tenang dalam pesan perpisahan Fernandes nampak sejalan dengan sikap Amorim saat ia didepak. Meski dipecat kurang dari 24 jam setelah wawancara eksplosif di Elland Road usai imbang kontra Leeds United, Amorim dikabarkan meninggalkan Carrington dengan suasana hati gembira.
Sejumlah laporan menyebut pelatih berusia 40 tahun itu berjalan keluar kompleks latihan sambil tertawa dan bercanda dengan staf kepelatihannya. Beberapa saksi menggambarkan momen tersebut seolah “beban besar” telah terangkat dari pundaknya, sangat kontras dengan atmosfer penuh tekanan yang menyelimuti pekan-pekan terakhir masa jabatannya.
Masih di hari yang sama, Amorim juga terlihat berjalan santai di lingkungan tempat tinggalnya di Cheshire. Alih-alih murung, ia tampak ceria, melambaikan tangan dan tersenyum ke arah fotografer. Sikap ini memunculkan kesan bahwa Amorim mungkin sudah lama berdamai dengan nasibnya sebelum keputusan resmi klub diumumkan.
Siapa yang akan menggantikan Amorim?
Dengan seluruh staf kepelatihan Amorim angkat kaki, fokus di Old Trafford langsung beralih ke pencarian sosok pengganti hingga akhir musim. Pihak Man United, yang dipimpin direktur sepakbola Jason Wilcox, disebut telah mempersempit kandidat ke dua mantan pemain: Ole Gunnar Solskjaer dan Michael Carrick.
Tokoh-tokoh di klub dikabarkan sudah menggelar pembicaraan awal dengan keduanya. Bahkan laporan dari Norwegia mengklaim Solskjaer bisa menandatangani kontrak Jumat (9/1) ini, yang artinya sang legenda akan kembali lebih dari empat tahun setelah pemecatan pertamanya. Ia saat ini berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan Besiktas awal musim ini.
Carrick juga masuk pertimbangan serius. Pria 44 tahun itu sebelumnya sempat menjadi pelatih interim Setan Merah dalam tiga laga setelah Solskjaer dipecat pada November 2021. Sejak dilepas Middlesbrough pada Juni lalu, Carrick berstatus tanpa klub dan dinilai positif oleh rezim INEOS berkat kualitas kepelatihannya. Kini keputusan berada di tangan Wilcox untuk menentukan profil mana yang paling tepat menstabilkan tim.
Fletcher pelatih sementara
Sambil menunggu keputusan final, Darren Fletcher ditunjuk memegang kendali untuk laga-laga terdekat. Mantan gelandang yang sempat menjabat direktur teknik sebelum menjadi pelatih tim U-18 itu sudah memimpin Man United di Turf Moor, Kamis (8/1), ditahan imbang Burnley 2-2 di Liga Primer Inggris.
Pria 41 tahun asal Skotlandia tersebut menyebut kesempatan memimpin The Red Devils sebagai sesuatu yang “melampaui mimpi terliarnya”, namun menegaskan fokusnya hanya pada pertandingan terdekat. Fletcher didampingi pelatih U-21 Travis Binnion dan Alan Wright, sementara Jonny Evans kembali ke tim kepelatihan utama untuk membantu Fletcher, setelah meninggalkan perannya sebagai kepala peminjaman pada Desember kemarin.
Fletcher enggan membahas ambisi jangka panjang maupun proses pencarian manajer baru saat sesi pra-pertandingan.
“Saya sudah berbicara dengan klub dan fokusnya hanya pada laga ini,” ujarnya. “Saya harus menyiapkan pertandingan, sesi latihan, dan berbicara dengan para pemain. Fokus kami sepenuhnya ke laga melawan Burnley. Setelah itu baru kami bicara lagi.”
Fletcher diperkirakan tetap memimpin tim pada laga Piala FA akhir pekan melawan Brighton, memberi waktu bagi Wilcox untuk merampungkan penunjukan pelatih interim berikutnya.
