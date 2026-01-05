Getty Images Sport
Dipecat Man Utd, Ruben Amorim Dituduh Sengaja Bikin Onar Demi 'Rekayasa' Jalan Keluar Dari Old Trafford
United Ambil Langkah Tegas Pecat Pelatih
Amorim didepak setelah hanya 14 bulan bertugas, kurang dari 24 jam setelah hasil imbang 1-1 yang kontroversial melawan Leeds, di mana Amorim secara terbuka menantang dewan direksi United. Situasi memuncak karena, menurut The Sun, Amorim sebenarnya ingin pergi dan mulai "mengacaukan keadaan" untuk secara efektif "merekayasa kepergiannya".
Ketegangan meningkat selama berminggu-minggu, terutama mengenai kebijakan transfer di jendela Januari. Amorim merasa tidak menerima dukungan yang diharapkan dan menyuarakan rasa frustrasinya. Ia bersikeras bahwa dia adalah "manajer" dengan otoritas penuh, bukan hanya "pelatih kepala" (head coach) yang diharapkan mengikuti struktur ketat di bawah direktur sepakbola dan rekrutmen. Ledakan amarah publik ini, menyusul serangkaian hasil mengecewakan, menjadi batas kesabaran pimpinan klub.
Masa jabatan Amorim ditandai dengan ketidakkonsistenan. Ia hanya memenangkan 24 dari 63 pertandingannya di semua kompetisi, rekor terendah dari manajer permanen United mana pun di era Liga Primer. Musim sebelumnya, ia memimpin United ke finis Liga Primer terendah mereka di posisi ke-15, meskipun mereka mencapai final Liga Europa (kalah dari Tottenham).
Perubahan Taktik Sebabkan Kebingungan
Musim ini, United duduk di urutan keenam di liga, tetapi klub merasa tidak ada cukup bukti kemajuan atau evolusi taktis dari sistem 3-4-3 yang kaku.
Menurut Daily Mail, laporan dari sumber ruang ganti menunjukkan Amorim memberikan pembicaraan tim (team talk) pra-pertandingan yang "bergumam" dan tampak tidak percaya diri sebelum laga melawan Leeds.
Sumber tersebut mengklaim Amorim tampak penuh keraguan saat ia mencoba menjelaskan perubahan taktis menit terakhir, kembali ke formasi tiga bek setelah skuad berlatih dengan empat bek sepanjang minggu. Para pemain dilaporkan terkejut dan bingung dengan perubahan rencana tersebut, yang berkontribusi pada kesan bahwa ia tidak memegang kendali.
Tugas Berat Memilih Bos Baru
Legenda United Darren Fletcher akan mengambil alih sementara tim utama sementara klub memulai tugas besar memutuskan siapa yang akan menggantikan Amorim.
Mantan pelatih tim utama Manchester United, Rene Meulensteen, yang bekerja di bawah bos legendaris Sir Alex Ferguson, mengatakan kepada BBC: "Mereka tidak ingin membuat kesalahan lain dan dengan sangat cepat memilih seseorang yang sekadar untuk mengisi kekosongan. Mereka harus benar-benar melihat dengan jeli."
"Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang Ruben Amorim. Ini tentang INEOS dan seluruh tim di belakangnya juga. Karena mereka pada dasarnya tidak membuktikan apa yang telah mereka katakan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus diajukan juga. Mereka tidak ingin membuat kesalahan yang sama. Mereka harus benar-benar tenang dan berkata 'apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan untuk memastikan bahwa United akan kembali ke jalur yang benar dengan gaya khas United?'"
"Mereka membutuhkan seseorang dengan rekam jejak juara (pedigree). Seseorang yang memahami Liga Primer, yang telah sukses di Liga Primer. Seseorang dengan kepribadian yang kuat, dengan karisma. Seseorang dengan visi yang baik tentang bagaimana membawa Manchester United maju."
Bursa Panas Kursi Pelatih Old Trafford
Kehidupan setelah Amorim akan dimulai dalam 48 jam ketika United bertandang ke markas Burnley yang terancam degradasi di Turf Moor. Daftar pengganti penuh waktu yang potensial mencakup beberapa nama profil tinggi.
Enzo Maresca, yang baru saja dipecat oleh Chelsea, termasuk di antara favorit, begitu pula mantan bos Inggris Gareth Southgate. Nama lain yang disebut-sebut termasuk bos Crystal Palace Oliver Glasner, yang kontraknya habis pada akhir musim, dan Unai Emery, yang melakukan pekerjaan luar biasa di Aston Villa.
