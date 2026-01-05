Dipecat Man Utd, Ruben Amorim Dituduh Sengaja Bikin Onar Demi 'Rekayasa' Jalan Keluar Dari Old Trafford

Amorim didepak setelah hanya 14 bulan bertugas, kurang dari 24 jam setelah hasil imbang 1-1 yang kontroversial melawan Leeds, di mana Amorim secara terbuka menantang dewan direksi United. Situasi memuncak karena, menurut The Sun, Amorim sebenarnya ingin pergi dan mulai "mengacaukan keadaan" untuk secara efektif "merekayasa kepergiannya".

Ketegangan meningkat selama berminggu-minggu, terutama mengenai kebijakan transfer di jendela Januari. Amorim merasa tidak menerima dukungan yang diharapkan dan menyuarakan rasa frustrasinya. Ia bersikeras bahwa dia adalah "manajer" dengan otoritas penuh, bukan hanya "pelatih kepala" (head coach) yang diharapkan mengikuti struktur ketat di bawah direktur sepakbola dan rekrutmen. Ledakan amarah publik ini, menyusul serangkaian hasil mengecewakan, menjadi batas kesabaran pimpinan klub.

Masa jabatan Amorim ditandai dengan ketidakkonsistenan. Ia hanya memenangkan 24 dari 63 pertandingannya di semua kompetisi, rekor terendah dari manajer permanen United mana pun di era Liga Primer. Musim sebelumnya, ia memimpin United ke finis Liga Primer terendah mereka di posisi ke-15, meskipun mereka mencapai final Liga Europa (kalah dari Tottenham).