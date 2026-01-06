Amorim sacked featureGetty/GOAL
Richard Martin dan Adhe Makayasa

Ruben Amorim Hanya Bisa Salahkan Diri Sendiri: Hasil Buruk Dan Sikap Keras Kepala Hancurkan Kariernya Di Man Utd, Bukan Direksi

Itu adalah momen mengejutkan yang muncul tiba-tiba namun sepertinya sudah lama membara. Ruben Amorim baru saja melalui konferensi pers setelah bermain imbang di Leeds dengan tenang, memberikan sedikit bahan berita bagi para jurnalis yang berkumpul. Namun kemudian datanglah momen mengejutkan yang pada akhirnya menyebabkan pemecatannya hanya 14 bulan setelah mengambil alih Old Trafford.

Amorim tampak murung dan sedih dalam pengarahan pra-pertandingan terakhirnya, jelas kesal tentang sesuatu tetapi enggan mengatakan apa itu saat dia mengulangi, "Saya tidak ingin membicarakannya" tiga kali ketika ditanya apakah ada yang berubah antara dia dan direktur olahraga Jason Wilcox. Namun, ketika ditanya tepat di akhir konferensi pers di Elland Road apakah dia masih merasakan kepercayaan dari dewan direksi, dia tidak hanya memakan umpan itu, dia menelan kailnya sekaligus.

"Untuk memulainya, saya perhatikan bahwa Anda menerima informasi selektif tentang segalanya," mulainya. "Saya datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan menjadi pelatih Manchester United. Dan itu jelas. Saya tahu nama saya bukan [Thomas] Tuchel, bukan [Antonio] Conte, bukan [Jose] Mourinho, tapi saya manajer Manchester United. Dan akan seperti ini selama 18 bulan, atau ketika dewan memutuskan untuk mengubahnya."

Dengan satu jawaban, konferensi pers rutin pasca-pertandingan tiba-tiba terasa seperti adegan dari drama televisi. Dan Amorim tidak berhenti di situ, mengulangi bahwa dia ingin menjadi "manajer, bukan pelatih" dua kali lagi sebelum menyampaikan kalimat pamungkas: "Di setiap departemen - departemen kepanduan, direktur olahraga perlu melakukan pekerjaan mereka, saya akan melakukan pekerjaan saya selama 18 bulan dan kemudian kita berpisah."

Namun, alih-alih 18 bulan lagi, Amorim hanya mendapatkan 19 jam lagi dalam pekerjaannya karena dia dipecat pada Senin pagi. Dia hampir tidak terkejut mengingat konferensi persnya di Leeds terasa seperti pernyataan pengunduran diri. Terlepas dari hubungannya yang sering tegang dengan media, Amorim menggunakan mereka untuk berbicara menentang dewan yang telah mempekerjakannya. Dan seperti yang baru saja disaksikan Enzo Maresca di Chelsea dan Nuno Espirito Santo di Nottingham Forest, begitu Anda melakukan itu, biasanya hanya ada satu pemenang.

  

    Menyerang Sekutu Sendiri

    Amorim tidak kekurangan kritikus selama memimpin United, baik itu pandit rival seperti Jamie Carragher atau legenda Setan Merah Wayne Rooney, Gary Neville, dan Paul Scholes. Namun, dia selalu merasakan dukungan dari dewan direksi, meski memimpin klub ke finis liga terendah dalam 51 tahun dan gagal lolos ke Eropa untuk pertama kalinya dalam 11 tahun setelah kalah di final Liga Europa dari tim Tottenham yang sangat buruk.

    Pada Oktober, Sir Jim Ratcliffe mengatakan dia akan dengan senang hati memberi Amorim tiga tahun untuk "menunjukkan bahwa dia adalah pelatih yang baik", membandingkannya dengan Mikel Arteta dan bagaimana The Gunners memberi pelatih Spanyol itu waktu untuk memperbaiki keadaan setelah tiga musim pertama yang sulit.

    Sebelumnya pada Juni, kepala eksekutif Omar Berrada membandingkan Amorim dengan Pep Guardiola, yang pernah bekerja dengannya di Manchester City, karena pelatih asal Portugal itu, "berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya dan mengingat apa yang telah dia menangkan, dia memiliki kredibilitas yang sangat besar."

    "Dia diizinkan pada tahun pertama untuk berada di bawah standar menurut standarnya. Klub mendukungnya musim panas itu, tim mulai menang dan menciptakan siklus kemenangan yang berlangsung hingga musim ini," tambah Berrada tentang masa jabatan Guardiola di City.

    Para petinggi adalah satu-satunya sekutu yang bisa diandalkan Amorim, itulah sebabnya sangat mengejutkan melihatnya menuding mereka di Elland Road.

  

    Menghambat United

    Segera setelah Amorim dipecat, sumber-sumber United ingin menunjukkan bahwa dia mendapat dukungan tak tergoyahkan dari semua orang di dalam klub dan bersikeras bahwa tidak ada perebutan kekuasaan atau ultimatum. Namun, jelas ada ketidaknyamanan antara pelatih dan direktur olahraga Wilcox, yang diyakini telah mendorongnya untuk beralih dari formasi 3-4-2-1 yang dia gunakan di hampir setiap pertandingan.

    Kepatuhan ketat Amorim pada formasi kesayangannya terbukti menjadi kejatuhannya, seperti yang diperkirakan banyak orang. Itu menahan tim di lapangan dan pada akhirnya menyebabkan keretakan antara dia dan hierarki klub.

    Sebuah sumber yang sebelumnya bekerja dengan Amorim tidak terkejut ketika melihat pelatih itu meluapkan kemarahannya dalam konferensi pers, karena Amorim tidak suka dipertanyakan atau ada orang yang mencampuri pilihannya untuk tim. Di Sporting CP, dia selalu memiliki kepercayaan penuh dari dewan direksi dan kekuasaan mutlak atas pemilihan tim dan rekrutan baru, tetapi menjadi jelas bahwa hal itu tidak lagi terjadi di United.

  

    Rekor Terburuk Sejak 1970-an

    Sumber-sumber United mengklaim bahwa Amorim dipecat karena klub belum melihat cukup tanda-tanda evolusi atau kemajuan. Mengesampingkan sejenak keputusan salah yang dibuat Setan Merah dalam menunjuk Amorim di pertengahan musim lalu ketika dia ingin menunggu sampai musim panas, sulit untuk membantah alasan mereka.

    Dalam 14 bulan masa jabatannya, Amorim hanya memenangkan 24 dari 63 pertandingan, meninggalkannya dengan persentase kemenangan hanya 38,7. Ini dengan nyaman merupakan rekor terburuk dari manajer mana pun di era pasca-Sir Alex Ferguson, dengan Louis van Gaal, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, dan David Moyes semuanya memenangkan setidaknya 52% dari pertandingan mereka.

    Ini adalah rekor terburuk dari pelatih United mana pun sejak Frank O'Farrell di awal 1970-an. Dan tidak seperti Moyes, yang setidaknya memiliki alasan hanya diberi £27 juta untuk dibelanjakan pada Marouane Fellaini di jendela transfer pertamanya dan tiba tepat setelah kepala eksekutif David Gill pergi bersama Ferguson, Amorim tidak dapat mengatakan bahwa dia tidak didukung di pasar transfer atau diizinkan untuk membentuk kembali skuad.

  

    Didukung Habis-habisan

    Dalam waktu dua bulan setelah kedatangan Amorim, United merekrut Patrick Dorgu untuk meningkatkan opsi bek sayap mereka. Lebih penting lagi, bos baru itu diizinkan untuk menyingkirkan Marcus Rashford dari skuad dan kemudian klub, sebuah episode yang menjadi semakin memalukan karena sang striker telah membangun kembali kariernya pertama di Aston Villa dan sekarang di Barcelona, juga kembali ke skuad Inggris.

    Selama musim panas, United menggelontorkan £216 juta untuk pemain baru, termasuk pemain Liga Primer yang sudah jadi seperti Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, penjaga gawang baru Senne Lammens, dan Benjamin Sesko yang sangat didambakan, yang juga ditargetkan oleh Newcastle dan Arsenal dan merupakan rekrutan termahal dengan harga £74 juta.

    Itu menjadikan United pembelanja terbesar kelima di Liga Primer dan pembelanja bersih tertinggi ketiga, hanya di belakang Arsenal dan Liverpool, sebuah fakta yang juga ingin ditunjukkan oleh sumber-sumber United ketika Amorim dilengserkan. Mereka juga menekankan bahwa dia sepenuhnya sejalan dengan rencana untuk memprioritaskan perekrutan tiga penyerang daripada seorang gelandang musim panas lalu.

    Setelah diberi serangan yang jauh lebih berbahaya, United juga memiliki keuntungan penting atas semua klub top lainnya yang mereka saingi musim ini: mereka tidak memiliki sepakbola Eropa yang perlu dikhawatirkan. Mereka 'mendapatkan' lebih banyak waktu di lapangan latihan dan lebih sedikit pertandingan untuk menguras energi pemain ketika mereka tersingkir dari Piala Liga oleh Grimsby Town, kekalahan pertama klub dari tim divisi empat.

    Namun, United justru tidak memanfaatkannya untuk menjadi keuntungan. Mereka duduk di posisi keenam di Liga Primer setelah 20 pertandingan, dengan setiap tim di atas mereka bermain sepakbola Eropa.

  

    Performa Kandang Buruk & Tidak Menghormati Akademi

    Benar-benar keajaiban bahwa United masih dalam jarak tembak sepakbola Liga Champions mengingat serangkaian hasil terbaru. Mereka hanya memenangkan tiga dari 11 pertandingan terakhir, hanya menghadapi satu rival lima besar dalam periode itu di Aston Villa, yang mengalahkan mereka. Mereka melawan lima tim di enam terbawah, gagal mengalahkan mereka semua, termasuk tim Wolves yang pada saat itu memiliki rekor terburuk dalam sejarah kasta tertinggi Inggris dan West Ham yang menyedihkan yang digulung oleh Wolves di akhir pekan.

    Performa kandang mereka paling menyebalkan. Mereka telah mengambil enam poin dari lima pertandingan terakhir mereka di Old Trafford, kalah melawan 10 pemain Everton sebelum bermain imbang dengan masing-masing Wolves, West Ham, dan Bournemouth. Satu-satunya kemenangan mereka dalam periode itu, melawan Newcastle, juga sedikit beruntung, dengan The Magpies mendominasi babak kedua.

    Hasil lebih penting daripada segalanya dan Amorim tidak mendapatkan cukup hasil bagus. Namun di luar itu, kepemimpinannya di klub buruk dalam banyak aspek lainnya. Dia meremehkan akademi klub, mengusir Rashford dan Alejandro Garnacho sembari tidak memainkan Kobbie Mainoo. Dia juga membuat komentar yang kurang pantas tentang anak-anak muda seperti Chido Obi dan Harry Amass, yang mengikis banyak dukungannya di antara penggemar klub yang bangga mempercayai pemain lokal.

  

    Merusak Mental Pemainnya

    Lalu ada komentar brutal yang dibuat Amorim yang merusak skuad. Dia secara sensasional mengklaim bahwa dia lebih suka menurunkan pelatih kipernya Jorge Vital, yang berusia 60-an, daripada Rashford selain menggambarkan skuadnya sebagai "mungkin tim terburuk dalam sejarah Manchester United".

    Christian Eriksen baru-baru ini menggambarkan betapa buruknya hal itu diterima oleh para pemain: "Saya rasa itu tidak membantu para pemain sama sekali. Beberapa hal bisa Anda katakan di dalam dan tidak terlalu pintar untuk mengatakannya di luar, untuk memberikan tekanan ekstra dan memberikan label ekstra pada para pemain yang sudah berusaha melakukan yang terbaik. Saya rasa itu tidak membantu sama sekali, tidak. Kemudian jika dia benar atau salah, terserahlah, tapi saya pikir bagi kami itu seperti, 'Oh, ini dia lagi. Berita utama lainnya'."

    Ada terlalu banyak berita utama selama era Amorim dan jarang yang bagus. Meski 14 bulan tampak seperti waktu yang singkat, banyak penggemar dan pengamat percaya dia seharusnya dipecat jauh lebih awal. Kekalahan final Liga Europa dari Tottenham - yang memecat Ange Postecoglou meskipun memenangkan trofi pertama dalam 17 tahun - akan menjadi momen yang jelas untuk mengubah arah. Kekalahan di Brentford pada September adalah momen lainnya.

    Amorim bertahan berkat kepercayaan dewan padanya, tetapi ketika dia menudingkan jari kembali kepada mereka, tidak ada tempat untuk bersembunyi.

