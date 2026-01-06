Ruben Amorim Hanya Bisa Salahkan Diri Sendiri: Hasil Buruk Dan Sikap Keras Kepala Hancurkan Kariernya Di Man Utd, Bukan Direksi

Amorim tampak murung dan sedih dalam pengarahan pra-pertandingan terakhirnya, jelas kesal tentang sesuatu tetapi enggan mengatakan apa itu saat dia mengulangi, "Saya tidak ingin membicarakannya" tiga kali ketika ditanya apakah ada yang berubah antara dia dan direktur olahraga Jason Wilcox. Namun, ketika ditanya tepat di akhir konferensi pers di Elland Road apakah dia masih merasakan kepercayaan dari dewan direksi, dia tidak hanya memakan umpan itu, dia menelan kailnya sekaligus.

"Untuk memulainya, saya perhatikan bahwa Anda menerima informasi selektif tentang segalanya," mulainya. "Saya datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan menjadi pelatih Manchester United. Dan itu jelas. Saya tahu nama saya bukan [Thomas] Tuchel, bukan [Antonio] Conte, bukan [Jose] Mourinho, tapi saya manajer Manchester United. Dan akan seperti ini selama 18 bulan, atau ketika dewan memutuskan untuk mengubahnya."

Dengan satu jawaban, konferensi pers rutin pasca-pertandingan tiba-tiba terasa seperti adegan dari drama televisi. Dan Amorim tidak berhenti di situ, mengulangi bahwa dia ingin menjadi "manajer, bukan pelatih" dua kali lagi sebelum menyampaikan kalimat pamungkas: "Di setiap departemen - departemen kepanduan, direktur olahraga perlu melakukan pekerjaan mereka, saya akan melakukan pekerjaan saya selama 18 bulan dan kemudian kita berpisah."

Namun, alih-alih 18 bulan lagi, Amorim hanya mendapatkan 19 jam lagi dalam pekerjaannya karena dia dipecat pada Senin pagi. Dia hampir tidak terkejut mengingat konferensi persnya di Leeds terasa seperti pernyataan pengunduran diri. Terlepas dari hubungannya yang sering tegang dengan media, Amorim menggunakan mereka untuk berbicara menentang dewan yang telah mempekerjakannya. Dan seperti yang baru saja disaksikan Enzo Maresca di Chelsea dan Nuno Espirito Santo di Nottingham Forest, begitu Anda melakukan itu, biasanya hanya ada satu pemenang.