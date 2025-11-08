'Dia Tidak Rileks' - Bos Man Utd Ruben Amorim Desak Benjamin Sesko 'Hadapi' Tantangan

Memberi gambaran tentang seberapa keras Sesko bekerja di belakang layar untuk mengubah narasi seputar kepindahan mahalnya, Amorim berkata: "Saya rileks, [tapi] dia tidak rileks. Saya mengerti bagaimana keadaannya di sepakbola dan dia akan kesulitan. Itu normal. Dia tidak punya pengalaman di sini.

"Dampak pertamanya [adalah] ketika semua orang mengatakan Anda sangat bagus, Anda adalah the next big thing dan Anda mendengar itu tentang Sesko. Kemudian Anda datang ke salah satu klub yang merupakan klub tersulit. Jika Anda tidak tampil baik setiap minggu, Anda akan mendengar banyak hal dari legenda klub, dari pakar, dari media - dan terkadang mereka benar.

"Tentu saja, tidak ada yang suka mendengarnya tetapi dia sedikit kesulitan, dan itu fakta. Jadi, mari kita hadapi itu. Sulit untuk didengar tetapi ini bukan masalah pribadi. Ini adalah pendapat yang akan berubah dalam tiga minggu. Segala sesuatu yang benar hari ini, dalam tiga minggu, bisa jadi salah.

"Ben adalah anak muda, seorang 'gila kontrol'. Dia ingin mengendalalikan segalanya - dan dia tidak akan bisa mengendalikan segalanya.

"Dia memiliki potensi lebih dari yang saya kira [tetapi] kami perlu memahami bagaimana dia suka bermain dan juga memasukkan ide-ide kami. Saya cukup santai dengan itu. Dia akan menjadi striker kami untuk jangka panjang tetapi dia akan mengalami kesulitan dan rintangan ini selama perjalanan. Itu hal yang normal dalam sepakbola."