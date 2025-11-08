Getty Images Sport
'Dia Tidak Rileks' - Bos Man Utd Ruben Amorim Desak Benjamin Sesko 'Hadapi' Tantangan
Sesko Kesulitan Samai Dampak Instan Mbeumo dan Cunha
Antusiasme membubung tinggi selama musim panas saat United menginvestasikan lebih dari £200 juta untuk lini depan baru yang terdiri dari Sesko, Bryan Mbeumo, dan Matheus Cunha. Namun, selagi Mbeumo dan Cunha langsung 'tancap gas' untuk Setan Merah, ceritanya berbeda bagi Sesko, yang baru mencetak dua gol dalam 11 penampilan di semua kompetisi.
Begitu sulitnya Sesko beradaptasi dengan sepakbola Inggris hingga legenda United Gary Neville mempertanyakan apakah sang penyerang merupakan investasi yang baik oleh sang juara 20 kali itu.
Striker Slovenia Itu Dikritik Legenda United
Berbicara kepada NBC Sports setelah hasil imbang 2-2 United dengan Nottingham Forest di Liga Primer Sabtu lalu, Neville berkata: "Saya masih belum yakin dengannya, penilaian masih berlangsung. Dia jauh tertinggal dibandingkan penyerang lain yang didatangkan United, seperti Cunha dan Mbeumo. Dia terlihat canggung, sentuhannya beberapa kali tidak pas saat bola melambung. Untuk £80 juta, ya dia masih muda dan masih beradaptasi, tetapi Anda ingin melihat sesuatu yang lebih.”
Meski pelatih kepala United Amorim menerima bahwa Sesko kesulitan sejak kedatangannya dari sepakbola Jerman, pria Portugal itu menasihati anak asuhnya untuk tidak mengambil pusing kritikan dari legenda klub.
Amorim Desak Sesko Tak Ambil Pusing Kritikan
Memberi gambaran tentang seberapa keras Sesko bekerja di belakang layar untuk mengubah narasi seputar kepindahan mahalnya, Amorim berkata: "Saya rileks, [tapi] dia tidak rileks. Saya mengerti bagaimana keadaannya di sepakbola dan dia akan kesulitan. Itu normal. Dia tidak punya pengalaman di sini.
"Dampak pertamanya [adalah] ketika semua orang mengatakan Anda sangat bagus, Anda adalah the next big thing dan Anda mendengar itu tentang Sesko. Kemudian Anda datang ke salah satu klub yang merupakan klub tersulit. Jika Anda tidak tampil baik setiap minggu, Anda akan mendengar banyak hal dari legenda klub, dari pakar, dari media - dan terkadang mereka benar.
"Tentu saja, tidak ada yang suka mendengarnya tetapi dia sedikit kesulitan, dan itu fakta. Jadi, mari kita hadapi itu. Sulit untuk didengar tetapi ini bukan masalah pribadi. Ini adalah pendapat yang akan berubah dalam tiga minggu. Segala sesuatu yang benar hari ini, dalam tiga minggu, bisa jadi salah.
"Ben adalah anak muda, seorang 'gila kontrol'. Dia ingin mengendalalikan segalanya - dan dia tidak akan bisa mengendalikan segalanya.
"Dia memiliki potensi lebih dari yang saya kira [tetapi] kami perlu memahami bagaimana dia suka bermain dan juga memasukkan ide-ide kami. Saya cukup santai dengan itu. Dia akan menjadi striker kami untuk jangka panjang tetapi dia akan mengalami kesulitan dan rintangan ini selama perjalanan. Itu hal yang normal dalam sepakbola."
Setan Merah Ingin Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan di Kandang Spurs
Sesko berharap bisa mengurangi tekanan di pundaknya saat United bertandang ke Tottenham di liga pada Sabtu. Ini adalah pertemuan pertama kedua belah pihak sejak final Liga Europa pada Mei, ketika Spurs mengakhiri paceklik trofi 17 tahun mereka dengan kemenangan 1-0 atas pasukan Amorim.
Namun, United menuju ke London utara dengan semangat tinggi setelah empat pertandingan tak terkalahkan di liga. Klub Old Trafford — yang saat ini berada di urutan kedelapan klasemen dan hanya selisih satu poin di belakang Tottenham yang berada di urutan keenam — meraih tiga kemenangan beruntun atas Sunderland, Liverpool, dan Brighton sebelum hasil imbang akhir pekan lalu dengan Forest.
Menjelang lawatan timnya ke Spurs, Amorim berkata: "Saya pikir kami meningkat sebagai sebuah skuad. Kami memenangkan pertandingan karena kami berlatih lebih baik, kami lebih memahami permainan. Kami memiliki lebih banyak pilihan. Jadi ini lebih, konsistensi dari hasil adalah lebih merupakan urusan skuad daripada starting XI."
