Ruben Amorim Buka Suara Pertama Kali Usai Dipecat Man Utd! Sang Pelatih Terlihat Jalan Santai Di Tengah Salju

Pagi itu adalah momen drama tinggi bagi Amorim yang diberitahu di pagi hari bahwa dia dipecat Manchester United oleh pihak klub dan, bukannya langsung naik pesawat kembali ke iklim cerah di tanah kelahirannya Portugal, dia memutuskan untuk menghadapi pers dan pergi berjalan-jalan di jalanan yang tertutup salju di mana dia tinggal di daerah elite Hale di luar kota.

Hale adalah area suburban yang sangat kaya di bagian selatan Greater Manchester di mana banyak pemain United dan klub-klub lain di barat laut tinggal, dan telah menjadi rumah Amorim untuk sebagian besar waktunya memimpin di Old Trafford.

Amorim terlihat oleh fotografer saat dia dan istrinya Maria berjalan-jalan di udara dingin segar bulan Januari dan berbagi sapaan singkat dan sopan dengan mereka yang menunggu, sembari mendoakan keberuntungan untuknya.