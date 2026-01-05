Leeds United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Ruben Amorim Buka Suara Pertama Kali Usai Dipecat Man Utd! Sang Pelatih Terlihat Jalan Santai Di Tengah Salju

Hanya beberapa jam usai dipecat Man Utd, Ruben Amorim tampak tegar saat menyapa fotografer di tengah jalan-jalan musim dingin bersama sang istri. Pelatih Portugal itu didepak menyusul serangan tajamnya pada petinggi klub dan hasil imbang mengecewakan kontra Leeds, kurang dari 24 jam sebelumnya.

    Amorim Hadapi Publik Usai Pemecatan Mengejutkan

    Pagi itu adalah momen drama tinggi bagi Amorim yang diberitahu di pagi hari bahwa dia dipecat Manchester United oleh pihak klub dan, bukannya langsung naik pesawat kembali ke iklim cerah di tanah kelahirannya Portugal, dia memutuskan untuk menghadapi pers dan pergi berjalan-jalan di jalanan yang tertutup salju di mana dia tinggal di daerah elite Hale di luar kota. 

    Hale adalah area suburban yang sangat kaya di bagian selatan Greater Manchester di mana banyak pemain United dan klub-klub lain di barat laut tinggal, dan telah menjadi rumah Amorim untuk sebagian besar waktunya memimpin di Old Trafford.

    Amorim terlihat oleh fotografer saat dia dan istrinya Maria berjalan-jalan di udara dingin segar bulan Januari dan berbagi sapaan singkat dan sopan dengan mereka yang menunggu, sembari mendoakan keberuntungan untuknya.

  • Amorim Pergi Usai Kritik Keras Petinggi Klub

    Masa jabatan Amorim gagal karena sejumlah faktor, termasuk filosofi taktisnya yang kaku, hasil buruk, dan keretakan hubungan dengan hierarki klub.

    Amorim terpaku pada sistem 3-4-3 miliknya, bahkan pernah menyatakan bahwa "Paus pun tidak bisa" membujuknya untuk mengubah formasi tersebut. Pendekatan yang tidak fleksibel ini menyebabkan penampilan tim yang tidak konsisten dan buruk.

    Rekornya adalah yang terburuk dari manajer permanen United mana pun di era Liga Primer, dengan persentase kemenangan hanya 31,9 persen.

    Ketegangan memuncak terkait masalah transfer dan perannya. Amorim secara terbuka menyatakan frustrasi karena tidak memiliki kendali penuh serta mengkritik bisnis transfer dan departemen scouting klub. Perilaku emosional dan tidak konsisten ini menyebabkan pemecatannya oleh direktur sepakbola Jason Wilcox dan CEO Omar Berrada. Pada akhirnya, kurangnya kemajuan di lapangan dan perebutan kekuasaan yang tak terdamaikan membuat proyeknya gagal total.

    Tugas Berat Mencari Pengganti

    Mantan kiper Man Utd Mark Bosnich memberikan pendapatnya tentang apa yang harus terjadi selanjutnya di Old Trafford.

    Ia mengatakan kepada BBC: "Saya pikir kesalahan awalnya adalah mencoba meniru Sir Alex Ferguson karena Anda tidak akan mendapatkan sosok lain sepertinya. Anda harus beradaptasi dengan situasi yang Anda hadapi saat ini. Menurut pendapat saya, di situlah direktur olahraga yang tepat berperan. Mereka harus menjadi pengawas atas apa yang sedang terjadi."

    "Kami mendengar Ruben Amorim dan komentar misteriusnya menuding ke arah sana (manajemen), tetapi selalu ada dua sisi dalam setiap cerita. Namun saya benar-benar berpikir dalam hal Manchester United dan ke mana arah mereka, mereka tampaknya masih sangat jauh [dari gelar Liga Primer] seperti 10 tahun terakhir."

    "Musim lalu mereka berada di urutan ke-15. Musim ini mereka duduk di urutan keenam dan ini masih musim yang bisa diselamatkan dalam hal posisi liga. Mereka bisa saja masih masuk ke zona Liga Champions, tetapi sebagai penantang gelar, perjalanan mereka masih cukup jauh."

