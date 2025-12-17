AFP
Waduh, Ruben Amorim Dinilai Cuma Punya 2 Pemain Yang Levelnya Di Atas Rata-Rata Di Man United
Kiprah Amorim yang mengecewakan di United
Bagi Amorim, pertandingan Bournemouth adalah pengingat lain bahwa hiburan saja tidak menutupi masalah struktural yang terus menghantui timnya. Pelatih asal Portugal itu tetap teguh pada prinsip-prinsipnya sejak tiba dari Sporting, menolak untuk bergeming meski pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman terus muncul. Selama 59 pertandingan di bawah kepemimpinannya, United hanya berhasil meraih 23 kemenangan, kehilangan gelar dan kualifikasi Eropa musim lalu.
Souness memberikan penilaian pedas
Graeme Souness memberikan analisis tajam tentang posisi saat ini dari United. Mantan kapten Liverpool tersebut berbicara blak-blakan, berpendapat bahwa hanya dua pemain dalam skuad Amorim yang melampaui rata-rata.
Legenda Liverpool itu, saat berbicara kepadaSky Bet, mengatakan: "[Manchester United] masih rata-rata. Apakah ini salah Ruben Amorim? Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo adalah pemain bagus, tetapi sisanya adalah kelompok yang rata-rata, dan saya tidak melihat mereka masuk empat besar, yang harus mereka lakukan. Manchester United, klub terbesar di sepak bola kita, mungkin klub terbesar kedua, ketiga di sepak bola dunia. Tetapi sekarang, mereka sedang mengalami masa sulit. Tetapi mereka perlu kembali ke Liga Champions untuk alasan yang jelas – untuk menghasilkan lebih banyak keuangan, untuk membeli pemain yang lebih baik lagi, dan untuk menjadi menarik bagi pemain besar asli yang tersedia dan dapat direbut."
Sebuah skuat yang tidak dapat dipercaya
Di luar kualitas individu, Souness menyoroti kekhawatiran yang lebih dalam yang mungkin lebih mengganggu bagi Amorim: ketidakpastian. Menurut pengamat, manajer United tidak tahu versi mana dari timnya yang akan muncul pada hari pertandingan. Perasaan roulette, berharap daripada mengetahui, adalah tempat yang tidak nyaman bagi pelatih mana pun. Pertandingan Bournemouth mempertontonkan sepak bola menyerang yang mendebarkan diikuti dengan momen kerentanan yang tak bisa dijelaskan.
Souness menambahkan: "Apa yang dimiliki Ruben Amorim dengan kelompok pemain itu adalah dia tidak tahu apa yang akan dia dapatkan dari mereka. Dia tidak tahu Manchester United mana yang akan dia dapatkan, dan itu bukan tempat yang baik untuk berada. Anda duduk di sana dengan harapan dan doa – apa yang akan kita dapatkan hari ini? Saya berharap semua orang dalam kondisi baik hari ini.
"Anda bisa duduk di ruang ganti sebagai pelatih atau manajer dan melihat mereka sebelum pertandingan. Anda berpikir, 'Mereka semua siap hari ini, kita akan memiliki hari yang baik hari ini.' Dan mereka keluar dan mereka tidak siap. Atau bisa sebaliknya. Anda berpikir di ruang ganti pada pukul 10 kurang tiga, 'Lihat mereka, mereka diam' – dan mereka keluar dan mereka tampil mengagumkan. Jadi itulah masalah yang dimiliki Man United saat ini. Anda tidak tahu apa yang Anda dapatkan dari kelompok pemain ini."
Perdebatan Mainoo mengungkap dilema lini tengah
Kobbie Mainoo kembali tidak dimasukkan dalam daftar starting line-up melawan Bournemouth karena ia terus berjuang untuk mendapatkan waktu bermain reguler di bawah Amorim, meskipun kehadirannya dari bangku cadangan disambut dengan tepuk tangan meriah dari Old Trafford. Para pendukung masih melihatnya sebagai simbol harapan, tetapi keraguan tentang masa depannya semakin meningkat di belakang layar. Namun, Souness tidak menahan kritiknya, berpendapat bahwa Mainoo tidak pernah benar-benar dilatih untuk tuntutan lini tengah, terutama saat tanpa bola.
"Saya bukan penggemar [Kobbie Mainoo]," katanya dengan tegas. "Jika Anda melihat [Adam] Wharton, tidak ada perbandingan. Wharton memahami posisi itu. Dia memahami apa yang harus dilakukan saat Anda tidak memiliki bola. Sedangkan Mainoo adalah pemain yang benar-benar spontan. Lebih baik dengan bola, mungkin, dibandingkan dengan Wharton. Dia punya trik dan umpan yang bagus, dan sepertinya dia memiliki teknik, tetapi dia tidak memahami posisi lini tengah. Jika Paul Scholes bermain melawan Mainoo, dia pasti akan mudah menghadapinya karena dia tidak pernah berada di posisi yang seharusnya ketika Man United kehilangan penguasaan. Terlihat seperti dia tidak pernah dilatih bermain sebagai pemain lini tengah saat Anda tidak memiliki bola. Begitulah pendapat saya tentang dia."
Seolah inkonsistensi saja belum cukup, United kini menghadapi periode sulit tanpa beberapa pemain kunci. Bryan Mbeumo, Amad Diallo, dan Noussair Mazraoui semuanya berangkat untuk tugas Piala Afrika. Jika negara mereka berhasil melaju jauh ke dalam turnamen, mereka bisa melewatkan serangkaian pertandingan berat, termasuk laga liga melawan Aston Villa, Newcastle, Wolves, Leeds, Burnley, dan Manchester City, serta pertandingan putaran ketiga Piala FA melawan Brighton.
