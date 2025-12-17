Waduh, Ruben Amorim Dinilai Cuma Punya 2 Pemain Yang Levelnya Di Atas Rata-Rata Di Man United

Di luar kualitas individu, Souness menyoroti kekhawatiran yang lebih dalam yang mungkin lebih mengganggu bagi Amorim: ketidakpastian. Menurut pengamat, manajer United tidak tahu versi mana dari timnya yang akan muncul pada hari pertandingan. Perasaan roulette, berharap daripada mengetahui, adalah tempat yang tidak nyaman bagi pelatih mana pun. Pertandingan Bournemouth mempertontonkan sepak bola menyerang yang mendebarkan diikuti dengan momen kerentanan yang tak bisa dijelaskan.

Souness menambahkan: "Apa yang dimiliki Ruben Amorim dengan kelompok pemain itu adalah dia tidak tahu apa yang akan dia dapatkan dari mereka. Dia tidak tahu Manchester United mana yang akan dia dapatkan, dan itu bukan tempat yang baik untuk berada. Anda duduk di sana dengan harapan dan doa – apa yang akan kita dapatkan hari ini? Saya berharap semua orang dalam kondisi baik hari ini.

"Anda bisa duduk di ruang ganti sebagai pelatih atau manajer dan melihat mereka sebelum pertandingan. Anda berpikir, 'Mereka semua siap hari ini, kita akan memiliki hari yang baik hari ini.' Dan mereka keluar dan mereka tidak siap. Atau bisa sebaliknya. Anda berpikir di ruang ganti pada pukul 10 kurang tiga, 'Lihat mereka, mereka diam' – dan mereka keluar dan mereka tampil mengagumkan. Jadi itulah masalah yang dimiliki Man United saat ini. Anda tidak tahu apa yang Anda dapatkan dari kelompok pemain ini."