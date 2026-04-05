Ruang ganti membela Cancelo... dan Barcelona menanti hadiah dari Al-Hilal

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", adegan di akhir pertandingan terakhir melawan Atlético sangat mengharukan, di mana Cancelo tampak kelelahan total dan duduk di tanah akibat kram otot yang beruntun, sementara rekan-rekan setimnya mendekatinya satu per satu untuk memberi selamat dan merayakan kemenangan yang memberi tim "setengah gelar" Liga, sebagai pengakuan bersama atas kesuksesan transfer musim dingin yang memberikan tambahan luar biasa bagi tim, di tengah seruan bersama dari Flick dan para pemain agar ia tetap bertahan.

João Cancelo bergabung dengan Barcelona pada Januari lalu sebagai solusi sementara, meskipun saat itu Flick ingin mendatangkan bek tengah untuk menggantikan Christensen. Namun, ketidakpuasan terhadap kandidat yang tersedia mendorong direktur olahraga Deco untuk mengusulkan transfer ini yang sesuai dengan batas gaji yang tersedia.

Meskipun pemain asal Portugal ini datang untuk membantu rotasi di posisi sayap, ia akhirnya menjadi bek kiri utama dengan memanfaatkan berkurangnya menit bermain Balde serta cedera yang dialaminya kemudian.