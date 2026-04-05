Ruang ganti membela Cancelo... dan Barcelona menanti hadiah dari Al-Hilal

Flick sangat senang dengan penampilan pemain asal Portugal tersebut, sehingga ia telah memutuskan untuk mengandalkannya sebagai bek kiri utama hingga akhir musim, sebuah keputusan yang mungkin akan memengaruhi masa depannya, pertama, dengan upaya memperbarui kontraknya bersama Barça sambil menunggu surat pelepasan dari klub Al-Hilal Saudi secara gratis pada Juni mendatang, dan kedua, karena pengabaian peran Balde mungkin membuka pintu bagi kepergiannya, di mana Barcelona menunjukkan kesiapan untuk mendengarkan tawaran yang diajukan kepadanya jika secara finansial menggiurkan.
Di sisi lain, Cancelo beberapa hari lalu menyatakan keinginannya untuk bermain di Benfica di masa depan karena ikatan emosionalnya dengan klub Portugal tersebut, namun ia menegaskan pada saat yang sama keinginannya untuk bermain setidaknya satu musim lagi bersama Barcelona.
Dengan adanya keinginan yang saling bertepuk tangan di antara kedua belah pihak, tinggal mencapai kesepakatan dengan Al-Hilal mengenai syarat-syarat kepindahan untuk memastikan kelangsungan salah satu pemain paling siap di skuad Blaugrana saat ini.