Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports

Ruang ganti membela Cancelo... dan Barcelona menanti hadiah dari Al-Hilal

Bintang Portugal itu mendorong Barcelona menuju kesepakatan penjualan besar-besaran

Seluruh skuad Barcelona dan pelatih tim, Hans Flick, sepakat bahwa pemain asal Portugal, João Cancelo, harus tetap bertahan di klub Catalan tersebut pada musim depan.

Hal ini terjadi setelah penampilan gemilang yang ditunjukkan pemain Portugal tersebut sejak kedatangannya pada bursa transfer musim dingin.

    Menurut surat kabar Spanyol "Sport", adegan di akhir pertandingan terakhir melawan Atlético sangat mengharukan, di mana Cancelo tampak kelelahan total dan duduk di tanah akibat kram otot yang beruntun, sementara rekan-rekan setimnya mendekatinya satu per satu untuk memberi selamat dan merayakan kemenangan yang memberi tim "setengah gelar" Liga, sebagai pengakuan bersama atas kesuksesan transfer musim dingin yang memberikan tambahan luar biasa bagi tim, di tengah seruan bersama dari Flick dan para pemain agar ia tetap bertahan.

    João Cancelo bergabung dengan Barcelona pada Januari lalu sebagai solusi sementara, meskipun saat itu Flick ingin mendatangkan bek tengah untuk menggantikan Christensen. Namun, ketidakpuasan terhadap kandidat yang tersedia mendorong direktur olahraga Deco untuk mengusulkan transfer ini yang sesuai dengan batas gaji yang tersedia.

    Meskipun pemain asal Portugal ini datang untuk membantu rotasi di posisi sayap, ia akhirnya menjadi bek kiri utama dengan memanfaatkan berkurangnya menit bermain Balde serta cedera yang dialaminya kemudian.

    Cancelo menampilkan permainan yang sempurna saat melawan Atlético Madrid; tidak hanya mencetak gol berkat kemampuan menyerang yang luar biasa, tetapi juga menunjukkan disiplin pertahanan yang mengesankan serta konsentrasi yang tinggi—aspek-aspek yang sebelumnya kurang ia tunjukkan dalam pertandingan-pertandingan besar sebelumnya, namun ia berhasil mengelolanya dengan cemerlang dalam pertandingan yang menuntut kemampuan fisik dan teknis yang sangat tinggi.

    Dalam angka, Cancelo berhasil menciptakan 3 peluang gol yang nyata selama pertandingan, memberikan 5 umpan berbahaya, dan terlibat dalam lebih dari 70 umpan. Di lini pertahanan, ia berhasil memotong 7 bola dan melakukan 5 tekel krusial yang menghentikan serangan tim Madrid, sehingga menegaskan jejaknya yang kuat dalam pertandingan tersebut.

    Flick sangat senang dengan penampilan pemain asal Portugal tersebut, sehingga ia telah memutuskan untuk mengandalkannya sebagai bek kiri utama hingga akhir musim, sebuah keputusan yang mungkin akan memengaruhi masa depannya, pertama, dengan upaya memperbarui kontraknya bersama Barça sambil menunggu surat pelepasan dari klub Al-Hilal Saudi secara gratis pada Juni mendatang, dan kedua, karena pengabaian peran Balde mungkin membuka pintu bagi kepergiannya, di mana Barcelona menunjukkan kesiapan untuk mendengarkan tawaran yang diajukan kepadanya jika secara finansial menggiurkan.

    Di sisi lain, Cancelo beberapa hari lalu menyatakan keinginannya untuk bermain di Benfica di masa depan karena ikatan emosionalnya dengan klub Portugal tersebut, namun ia menegaskan pada saat yang sama keinginannya untuk bermain setidaknya satu musim lagi bersama Barcelona.

    Dengan adanya keinginan yang saling bertepuk tangan di antara kedua belah pihak, tinggal mencapai kesepakatan dengan Al-Hilal mengenai syarat-syarat kepindahan untuk memastikan kelangsungan salah satu pemain paling siap di skuad Blaugrana saat ini.

