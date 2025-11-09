Getty Images Sport
Dibantai Manchester City 3-0, Roy Keane Sebut Liverpool 'Sangat Lemah' Dan dalam 'Masa Krisis'
Haaland, Gonzalez & Doku Cetak Gol Lawan Liverpool yang Loyo
Semua mata tertuju ke Etihad Stadium pada Minggu sore saat City dan Liverpool bertekad untuk saling menjegal harapan meraih gelar, sekaligus menutup jarak dengan Arsenal yang ditahan imbang 2-2 oleh Sunderland sehari sebelumnya.
Dan pada pertandingan ke-1.000 dalam karier manajerial Pep Guardiola yang gemilang, City-lah yang menunjukkan status mereka sebagai penantang gelar. Mereka menggasak Liverpool yang — sepanjang sebagian besar laga — tampak kelelahan setelah kebangkitan kecil mereka usai menang atas Aston Villa dan Real Madrid.
Haaland, Gonzalez, dan man-of-the-match Doku menjadi aktor kemenangan City, yang naik ke posisi kedua, hanya empat poin di belakang Arsenal. Sementara itu, Liverpool tetap tertinggal delapan poin dari The Gunners, setelah menelan kekalahan tandang keempat beruntun di liga untuk pertama kalinya sejak 2012.
Keane Mengkritik Liverpool
Begitu buruknya kekalahan Liverpool di City sehingga legenda Manchester United Roy Keane merasa pasukan Arne Slot kini tidak mungkin mempertahankan gelar yang mereka raih musim lalu.
Segera setelah pertandingan, Keane mengatakan kepada Sky Sports: "Anda tidak bisa mempertimbangkan Liverpool untuk perebutan gelar. Itu adalah kekalahan yang menyakitkan. Tapi ini mengingatkan saya pada City yang dulu. Mereka luar biasa. Mereka kembali bersaing."
Dia kemudian menambahkan bahwa Liverpool berada dalam situasi "krisis".
"Saya pikir ini adalah waktu krisis bagi Liverpool. Kalah dari klub seperti Man City itu wajar - ini tempat yang sulit untuk didatangi," katanya. "Tapi kalah tujuh kali dalam sepuluh laga - sudah lima kekalahan di liga - Ini pastilah krisis bagi klub seperti Liverpool. Saya pikir Liverpool terlihat seperti tim yang sangat lemah hari ini. Manajer bilang dia senang dengan babak kedua, tapi pertandingan sudah berakhir! Mudah saja bermain bagus saat Anda tidak memperebutkan apa-apa."
"Saya pikir penilaian [Slot] tentang pertandingan itu tepat. City tampak lebih kuat, secara teknis lebih baik, dan lebih fisik daripada Liverpool hari ini. [Liverpool] masih punya momen, mereka selalu punya kualitas, tapi gol-gol yang mereka berikan - pengambilan keputusan mereka - tidak cukup baik. Ada kekurangan intensitas, kekurangan energi. Para pemain pengganti, ketika mereka masuk, terlihat sangat lembek. Saya pikir ini krisis bagi Liverpool."
Van Dijk Enggan Terlibat Debat soal Gol yang Dianulir
Meski Liverpool tampil di bawah standar hampir sepanjang pertandingan, mereka akan merasa dirugikan karena tidak mencatatkan setidaknya satu gol dalam laga tersebut.
Tim Merseyside mengira mereka telah memberikan pukulan telak di babak pertama ketika kapten Virgil van Dijk menyundul bola dari tendangan sudut Mohamed Salah, tetapi gol itu dianulir setelah Andy Robertson dianggap mengganggu permainan dari posisi offside.
Namun, pemain internasional Belanda Van Dijk menolak terlibat dalam perdebatan mengenai keputusan tersebut.
Van Dijk Bersikeras Apa yang Ia Pikirkan 'Tidak Penting'
Ketika ditanya tentang golnya yang dianulir setelah peluit akhir, Van Dijk mengatakan kepada Sky Sports: "Dalam sepakbola, ofisial yang memutuskan keputusan kunci dan kami harus menghadapinya di lapangan. Tidak ada gunanya membahas ini dari sudut pandang saya. Kenyataannya adalah kami kalah 3-0 dan itu adalah pukulan telak."
"Tidak peduli apa yang saya katakan [tentang gol] karena apa pun yang saya katakan akan ada di media dan seluruh jeda internasional akan membahas komentar saya tentang keputusan itu. Saya hanya fokus pada fakta bahwa kami kalah. Kalian bisa berdebat apakah itu seharusnya [sah]."
"Ini tentang menemukan konsistensi dan terus maju. Sekarang kami pergi ke negara kami masing-masing, tetap bugar dan siap untuk perjalanan panjang setelahnya. Kami tidak akan menyerah begitu saja. Kita berada di bulan November dan kami siap untuk musim yang panjang dan pertarungan besar."
Selanjutnya untuk Liverpool & City
Liverpool akan berusaha bangkit setelah jeda internasional saat mereka menjamu Nottingham Forest di Anfield pada Sabtu, 22 November. Mereka kemudian akan menjamu PSV Eindhoven di Liga Champions empat hari kemudian.
City, di sisi lain, berharap tetap menempel ketat Arsenal saat mereka bertandang ke Newcastle pada 22 November. Pasukan Guardiola kemudian akan berhadapan dengan tim Bundesliga Bayer Leverkusen di Etihad pada Selasa, 25 November.
