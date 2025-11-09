Dibantai Manchester City 3-0, Roy Keane Sebut Liverpool 'Sangat Lemah' Dan dalam 'Masa Krisis'

Begitu buruknya kekalahan Liverpool di City sehingga legenda Manchester United Roy Keane merasa pasukan Arne Slot kini tidak mungkin mempertahankan gelar yang mereka raih musim lalu.

Segera setelah pertandingan, Keane mengatakan kepada Sky Sports: "Anda tidak bisa mempertimbangkan Liverpool untuk perebutan gelar. Itu adalah kekalahan yang menyakitkan. Tapi ini mengingatkan saya pada City yang dulu. Mereka luar biasa. Mereka kembali bersaing."

Dia kemudian menambahkan bahwa Liverpool berada dalam situasi "krisis".

"Saya pikir ini adalah waktu krisis bagi Liverpool. Kalah dari klub seperti Man City itu wajar - ini tempat yang sulit untuk didatangi," katanya. "Tapi kalah tujuh kali dalam sepuluh laga - sudah lima kekalahan di liga - Ini pastilah krisis bagi klub seperti Liverpool. Saya pikir Liverpool terlihat seperti tim yang sangat lemah hari ini. Manajer bilang dia senang dengan babak kedua, tapi pertandingan sudah berakhir! Mudah saja bermain bagus saat Anda tidak memperebutkan apa-apa."

"Saya pikir penilaian [Slot] tentang pertandingan itu tepat. City tampak lebih kuat, secara teknis lebih baik, dan lebih fisik daripada Liverpool hari ini. [Liverpool] masih punya momen, mereka selalu punya kualitas, tapi gol-gol yang mereka berikan - pengambilan keputusan mereka - tidak cukup baik. Ada kekurangan intensitas, kekurangan energi. Para pemain pengganti, ketika mereka masuk, terlihat sangat lembek. Saya pikir ini krisis bagi Liverpool."