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Rowe BolognaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Rowe: "Inilah yang dikatakan Lookman kepada saya soal Atalanta". Jawaban untuk Fenucci

Atalanta
Bologna
J. Rowe

Di kubu Atalanta, hari ini adalah hari konferensi pers perkenalan Jonathan Rowe. Rekrutan terakhir pada bursa transfer musim panas Atalanta, seperti dilaporkan Ansa, secara tidak langsung menjawab CEO Bologna, Claudio Fenucci, yang pekan lalu sempat menyebut "masalah karakter" dan "ketidaknyamanan selama pemusatan latihan".


"Bagi siapa pun yang mengenal saya, di Bologna mereka tahu seperti apa kebenarannya dan saya memilih untuk tidak menanggapi kata-kata tentang diri saya," tegas singkat penyerang asal Inggris itu.


"Negosiasi untuk datang ke Bergamo memang cukup panjang, tetapi kami mendapatkan apa yang kami inginkan. Saya tahu Sarri akan penting untuk perkembangan saya: kami bisa melakukan hal-hal besar di Bergamo, saya pikir saya bisa membantu tim dengan karakteristik yang saya miliki," jelasnya.

  • Beroperasi di sisi kiri, mengenakan nomor punggung 11, pemain kelahiran 2003 itu tak terelakkan dibandingkan dengan Ademola Lookman: "Saya bertemu dia saat liburan musim panas, dia hanya mengatakan hal-hal bagus tentang Atalanta dan saya juga hanya bisa berbicara baik tentangnya. Dia punya kualitasnya sendiri dan saya punya kualitas saya, kami adalah pesepak bola dan pribadi yang berbeda".


    "Sarri adalah pelatih yang sangat bagus dan sangat dihormati di Italia. Dia sudah meraih banyak hal dari segi palmares - tutup Rowe -. Target pribadi adalah tantangan dengan diri saya sendiri dan saya simpan untuk diri saya, saya ingin memberi kontribusi besar dalam hal gol dan assist. Apakah saya bermain Sabtu malam melawan Cagliari? Kita tunggu daftar susunannya, saya sudah tidak sabar merasakan para suporter dan atmosfernya. Saya mengekspresikan diri di lapangan, bukan di ruang konferensi pers".

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