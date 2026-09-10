Di kubu Atalanta, hari ini adalah hari konferensi pers perkenalan Jonathan Rowe. Rekrutan terakhir pada bursa transfer musim panas Atalanta, seperti dilaporkan Ansa, secara tidak langsung menjawab CEO Bologna, Claudio Fenucci, yang pekan lalu sempat menyebut "masalah karakter" dan "ketidaknyamanan selama pemusatan latihan".





"Bagi siapa pun yang mengenal saya, di Bologna mereka tahu seperti apa kebenarannya dan saya memilih untuk tidak menanggapi kata-kata tentang diri saya," tegas singkat penyerang asal Inggris itu.





"Negosiasi untuk datang ke Bergamo memang cukup panjang, tetapi kami mendapatkan apa yang kami inginkan. Saya tahu Sarri akan penting untuk perkembangan saya: kami bisa melakukan hal-hal besar di Bergamo, saya pikir saya bisa membantu tim dengan karakteristik yang saya miliki," jelasnya.