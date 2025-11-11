Getty Images Sport
Wayne Rooney Sebut Paul Pogba Satu Dari Tiga Transfer Aneh Man Utd Sebelum INEOS, Kecam Kebijakan 'Nama Besar'
Tahun-Tahun Kacau Woodward di Bawah Sorotan
Sebelum pengambilalihan sebagian oleh INEOS pada akhir 2023, operasi sepakbola di United sebagian besar diawasi oleh Ed Woodward, yang memegang peran wakil ketua eksekutif dari 2012 hingga pengunduran dirinya pada 2021. Masa jabatannya bertepatan dengan kemunduran stabil United dari dominasi domestik menjadi klub yang berjuang untuk menemukan kembali identitasnya.
Komentar Rooney mencerminkan frustrasi yang dirasakan oleh para penggemar yang menyaksikan jutaan dolar dituangkan ke dalam rekrutan yang tidak pernah sepenuhnya berhasil. Kembalinya Pogba dengan rekor dunia £89 juta ($117 juta) saat itu dari Juventus, kepindahan Romelu Lukaku senilai £75 juta ($99 juta) dari Everton, dan bahkan kedatangan jangka pendek Zlatan Ibrahimovic dengan status bebas transfer dari Paris Saint-Germain kini dibingkai sebagai keputusan yang menunjukkan kurangnya visi sepakbola.
Tanda-Tanda Perubahan Bersama INEOS
Segalanya mulai bergeser di bawah Ratcliffe dan grup INEOS-nya, yang mengambil alih operasi sepakbola setelah membeli 25 persen saham klub. Tidak seperti pendekatan 'asal-asalan' tahun-tahun sebelumnya, strategi transfer United baru-baru ini berfokus pada pemain dengan pengalaman Liga Primer atau talenta baru dari luar negeri.
Transfer musim panas ini, seperti Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan kiper Belgia Senne Lammens, telah menyuntikkan energi dan stabilitas ke dalam tim. Masing-masing sukses mengamankan tempat di rencana tim utama Ruben Amorim, membantu United naik ke peringkat ketujuh di klasemen Liga Primer, tak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir mereka dan mengoleksi 18 poin.
Berbicara di The Overlap Fan Debate, Rooney berkata: "Perekrutan di Manchester United sebelum musim panas lalu sangat mengerikan. Mereka hanya mendatangkan nama-nama besar - Anda lihat Lukaku, Zlatan, Pogba - mereka pemain bagus tapi mereka hanya membawa nama dan menghabiskan uang dalam jumlah besar. Butuh sedikit waktu untuk pulih dari kesalahan-kesalahan itu."
Setan Merah Asuhan Amorim Mulai Menemukan Performa
Performa United baru-baru ini menunjukkan tim yang menemukan kembali ritmenya. Setelah awal yang goyah di musim 2025/26, Setan Merah bangkit dengan tiga kemenangan beruntun di Liga Primer pada Oktober, mengalahkan Sunderland, Liverpool, dan Brighton. Dan Rooney yakin Setan Merah bisa lolos ke Liga Champions musim depan.
"Jika Anda melihat Manchester United selama sepuluh tahun terakhir, para pemain benar-benar 'dihajar'," lanjutnya. "Sekarang mereka mendapat beberapa hasil bagus dan Anda bisa melihat kepercayaan diri mulai kembali. Anda bahkan bisa melihatnya pada manajer. Mereka perlahan membaik, pasti ada peningkatan. Ini sangat berat bagi Ruben Amorim dan saya pernah mengkritiknya. Tapi kita melihat mereka membaik dan para pemain mulai lebih mengenal satu sama lain. Ada beberapa tanda menjanjikan dan meski mereka tidak akan memenangkan liga, mereka mungkin bisa menyelinap ke empat besar."
Pelatih Kepala Serukan Pertumbuhan dan Kegigihan
Namun seperti yang sering terjadi di Old Trafford, kemajuan itu rapuh. November membawa hasil imbang 2-2 berturut-turut melawan Nottingham Forest dan Tottenham, mengekspos kelemahan pertahanan yang masih ada. Berbicara kepada TNT Sports setelah hasil imbang melawan Tottenham, Amorim mengakui perasaan campur aduk.
Dia berkata: "Selama pertandingan kami merasa tiga poin bisa dibawa pulang. Tapi kemudian dengan semua yang terjadi, Harry Maguire dan Casemiro keluar (cedera) dan kebobolan dua gol... kami mencetak gol lagi dan itu satu poin. Saat Anda tidak bisa menang, jangan kalah, sekali lagi kami melakukannya. Kami harus banyak berkembang sebagai tim, karena hari ini adalah hari kami untuk memenangkan pertandingan ini."
"Kami perlu melihat diri kami sendiri, kami tidak menekan dengan intensitas yang sama, kami merasa nyaman tetapi kami perlu mengerti bahwa jika kami lebih berani, kami 'membunuh' permainan. Tapi terkadang ini terjadi, Anda memiliki babak pertama yang lebih baik daripada babak kedua. Kami percaya pada kapasitas kami untuk mencetak gol hingga menit terakhir. Ini sedikit frustrasi, tetapi juga bangga atas respons para pemain terhadap gol kedua Tottenham. Ini adalah puncak gunung es, kami berada di awal untuk menjadi tim yang kuat, jadi kami punya banyak pekerjaan."
United akan kembali dari jeda internasional dengan pertarungan krusial melawan Everton pada Senin, 24 November.
