Wayne Rooney Sebut Paul Pogba Satu Dari Tiga Transfer Aneh Man Utd Sebelum INEOS, Kecam Kebijakan 'Nama Besar'

Namun seperti yang sering terjadi di Old Trafford, kemajuan itu rapuh. November membawa hasil imbang 2-2 berturut-turut melawan Nottingham Forest dan Tottenham, mengekspos kelemahan pertahanan yang masih ada. Berbicara kepada TNT Sports setelah hasil imbang melawan Tottenham, Amorim mengakui perasaan campur aduk.

Dia berkata: "Selama pertandingan kami merasa tiga poin bisa dibawa pulang. Tapi kemudian dengan semua yang terjadi, Harry Maguire dan Casemiro keluar (cedera) dan kebobolan dua gol... kami mencetak gol lagi dan itu satu poin. Saat Anda tidak bisa menang, jangan kalah, sekali lagi kami melakukannya. Kami harus banyak berkembang sebagai tim, karena hari ini adalah hari kami untuk memenangkan pertandingan ini."

"Kami perlu melihat diri kami sendiri, kami tidak menekan dengan intensitas yang sama, kami merasa nyaman tetapi kami perlu mengerti bahwa jika kami lebih berani, kami 'membunuh' permainan. Tapi terkadang ini terjadi, Anda memiliki babak pertama yang lebih baik daripada babak kedua. Kami percaya pada kapasitas kami untuk mencetak gol hingga menit terakhir. Ini sedikit frustrasi, tetapi juga bangga atas respons para pemain terhadap gol kedua Tottenham. Ini adalah puncak gunung es, kami berada di awal untuk menjadi tim yang kuat, jadi kami punya banyak pekerjaan."

United akan kembali dari jeda internasional dengan pertarungan krusial melawan Everton pada Senin, 24 November.