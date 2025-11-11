Getty Images Sport
'Mungkin Pembelian Terbaik Musim Ini!' – Wayne Rooney Puji Nama Mengejutkan Sebagai Rekrutan Baru Paling Mengesankan 2025/26
Xhaka Meningkatkan Standar di Sunderland
Kepindahan Xhaka ke Sunderland Juli lalu membuat banyak orang di dunia sepakbola terkejut, tetapi empat bulan memasuki musim 2025/26, keputusan itu terbukti jitu. Mantan gelandang Arsenal ini menjadi pusat dari awal mula gemilang The Black Cats, saat tim promosi itu duduk di peringkat keempat klasemen Liga Primer setelah 11 pertandingan — hanya satu poin dari tiga besar. Kesuksesan Sunderland dibangun di atas ketenangan dan kontrol Xhaka di lini tengah, sebagaimana ia selalu menjadi starter dan menyelesaikan setiap pertandingan liga di bawah pelatih kepala Regis Le Bris.
Pemain internasional Swiss itu telah menyumbang satu gol dan tiga assist, tetapi dampaknya jauh melampaui statistik. Dia memimpin tim dalam hampir setiap metrik kunci — dari assist dan peluang tercipta hingga operan sukses, duel dimenangkan, dan jarak tempuh — menggarisbawahi perannya yang tak tergantikan di skuad. Sebagai kapten, Xhaka memberikan struktur dan stabilitas bagi tim muda Sunderland yang beradaptasi dengan kasta tertinggi untuk pertama kalinya sejak 2017.
Penampilannya tidak hanya membungkam para skeptis yang mempertanyakan apakah ia masih bisa tampil di Liga Primer pada usia 33 tahun, tetapi juga membuatnya mendapat pujian luas dari para pakar dan sekarang, dari legenda Liga Primer seperti Rooney.
- Getty Images Sport
Rooney Menyebut Xhaka sebagai 'Pembelian Terbaik Musim Ini'
Legenda Manchester United dan Liga Primer, Rooney, sangat mengagumi dampak Xhaka, menyatakannya sebagai pembelian paling menonjol musim ini. Berbicara di acara BBC The Wayne Rooney Show, dia berkata: "Kembali ke Liga Primer Anda bertanya-tanya apakah dia bisa melakukannya. Jelas, dengan tim promosi yang juga naik kasta, dampak apa yang bisa dia berikan? Tapi dia mungkin pembelian terbaik musim ini. Dia brilian."
Rooney melanjutkan dengan menyoroti ketahanan gelandang itu, merujuk pada tahun-tahun penuh gejolaknya di Arsenal: "Ketika dia mengalami situasi dengan Arsenal, ketika dia berselisih dengan para penggemar, itu menunjukkan karakternya untuk kembali bermain untuk Arsenal. Melewati itu dan kemudian tampil baik untuk Arsenal, dan kemudian di Leverkusen menjadi bagian dari tim yang mengalahkan Bayern Munich untuk meraih gelar untuk pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun telah menunjukkan betapa bagusnya dia sebagai pemain."
Dia juga memuji pengaruh Xhaka di luar lapangan, terutama di ruang ganti Sunderland yang masih muda: "Sunderland juga memiliki skuad yang sangat muda. Dia hampir seperti sosok ayah dan dia akan menjadi bantuan besar bagi pelatih juga untuk menjadi penghubung sebagai kapten. Dan mereka melakukan banyak pembelian di musim panas, dia akan menjadi bantuan besar bagi manajer dan para pemain itu, pastinya, menggunakan pengalamannya."
Kembalinya Xhaka ke Inggris Mendongkrak Warisannya di Liga Primer
Kisah Xhaka di Sunderland mewakili salah satu narasi Liga Primer paling menarik musim ini. Setelah bergabung dengan kesepakatan yang dilaporkan senilai £17 juta dari Bayer Leverkusen - di mana ia membantu mengamankan gelar Bundesliga pertama klub pada 2024 - pemain internasional Swiss itu tiba di North East (Inggris) dengan pengalaman dan ekspektasi di pundaknya. Manajer Sunderland Regis Le Bris segera menunjuknya sebagai kapten, mengakui kualitas kepemimpinan yang telah menentukan tahun-tahun terakhirnya di Arsenal dan Leverkusen.
Sejak debutnya, Xhaka mempersonifikasikan profesionalisme dan kecerdasan taktis, beradaptasi dengan mulus ke formasi 4-3-3 Sunderland yang cair. Ketenangannya dalam penguasaan bola, kesadaran posisi, dan otoritas vokalnya telah memberikan landasan bagi struktur pertahanan tim yang kompak dan permainan build-up yang disiplin. Secara statistik, pengaruhnya tak tertandingi - peringkat pertama dalam sentuhan, peluang tercipta, dan pemulihan bola per laga - metrik yang menggarisbawahi seberapa dalam ia terintegrasi dalam setiap fase pendekatan Sunderland.
Perubahan haluan dalam karier Xhaka sangat mengesankan mengingat kritik yang dihadapinya selama di Arsenal. Dulu dipandang sebagai sosok yang memecah belah, ia telah berevolusi menjadi salah satu jenderal lini tengah paling dihormati di Eropa. Pengalamannya di Leverkusen, di mana ia menemukan kembali performanya di bawah Xabi Alonso, jelas terbawa ke tantangan barunya, memungkinkan barisan muda Sunderland berkembang di sekelilingnya.
- Getty Images Sport
Sunderland dan Xhaka Menantikan Ujian Berat
Dengan Sunderland yang terbang tinggi di Liga Primer, fokus sekarang beralih untuk mempertahankan momentum mereka selama musim dingin. Setelah jeda internasional, The Black Cats akan menghadapi Fulham dan Bournemouth, sebelum berhadapan dengan raksasa sesungguhnya dalam laga melawan Liverpool dan Manchester City. Dua pertandingan itu, mirip dengan hasil imbang mereka melawan Arsenal, akan benar-benar menguji tim asuhan Le Bris apakah mereka dapat mempertahankan performa awal dan benar-benar bersaing untuk memperebutkan tempat di Eropa musim ini.
Xhaka sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, terus mengatur ritme baik dalam latihan maupun pada hari pertandingan. Pengalamannya di liga-liga top Eropa telah memberi Sunderland keunggulan kompetitif dan identitas yang dibangun di atas disiplin dan kepercayaan diri, kualitas yang bergema di seluruh skuad mereka.
Iklan