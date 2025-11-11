'Mungkin Pembelian Terbaik Musim Ini!' – Wayne Rooney Puji Nama Mengejutkan Sebagai Rekrutan Baru Paling Mengesankan 2025/26

Kepindahan Xhaka ke Sunderland Juli lalu membuat banyak orang di dunia sepakbola terkejut, tetapi empat bulan memasuki musim 2025/26, keputusan itu terbukti jitu. Mantan gelandang Arsenal ini menjadi pusat dari awal mula gemilang The Black Cats, saat tim promosi itu duduk di peringkat keempat klasemen Liga Primer setelah 11 pertandingan — hanya satu poin dari tiga besar. Kesuksesan Sunderland dibangun di atas ketenangan dan kontrol Xhaka di lini tengah, sebagaimana ia selalu menjadi starter dan menyelesaikan setiap pertandingan liga di bawah pelatih kepala Regis Le Bris.

Pemain internasional Swiss itu telah menyumbang satu gol dan tiga assist, tetapi dampaknya jauh melampaui statistik. Dia memimpin tim dalam hampir setiap metrik kunci — dari assist dan peluang tercipta hingga operan sukses, duel dimenangkan, dan jarak tempuh — menggarisbawahi perannya yang tak tergantikan di skuad. Sebagai kapten, Xhaka memberikan struktur dan stabilitas bagi tim muda Sunderland yang beradaptasi dengan kasta tertinggi untuk pertama kalinya sejak 2017.

Penampilannya tidak hanya membungkam para skeptis yang mempertanyakan apakah ia masih bisa tampil di Liga Primer pada usia 33 tahun, tetapi juga membuatnya mendapat pujian luas dari para pakar dan sekarang, dari legenda Liga Primer seperti Rooney.