Musim baru bisa jadi merupakan babak terakhir dalam perjalanan pemain asal Portugal, Cristiano Ronaldo, bersama Al Nassr, di tengah prediksi yang menyebutkan bahwa sang kapten "Al Alami" mungkin tidak akan memperpanjang kontraknya setelah musim ini berakhir, bersamaan dengan langkah klub untuk menata ulang kondisi finansialnya dan memangkas beban gaji.

Dan jika prediksi ini benar, maka Ronaldo hanya memiliki satu musim untuk menuliskan akhir yang ia inginkan bagi kisah yang telah dimulai beberapa tahun lalu dan mengubah wajah sepak bola Arab Saudi.

Perjalanan Ronaldo bersama Al Nassr bukan sekadar pengalaman seorang pemain kelas dunia di Liga Roshn, melainkan menjadi awal dari fase baru dalam sejarah kompetisi tersebut, setelah kepindahannya membuka pintu bagi kedatangan puluhan bintang ke Arab Saudi.

Oleh karena itu, berakhirnya hubungannya dengan klub akan menjadi peristiwa yang melampaui batas Al Nassr, terutama jika hal itu datang setelah musim terakhir yang sukses, di mana sang pemain bisa meninggalkan klub dengan membawa gelar-gelar baru.