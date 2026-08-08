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FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP
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Ronaldo dan Tarian Terakhir: Akankah Ia Meninggalkan Al Nassr Lewat Pintu Besar?

FEATURES
C. Ronaldo
Al Nassr FC
Portugal
Arab Saudi

Tantangan Sulit

Musim baru bisa jadi merupakan babak terakhir dalam perjalanan pemain asal Portugal, Cristiano Ronaldo, bersama Al Nassr, di tengah prediksi yang menyebutkan bahwa sang kapten "Al Alami" mungkin tidak akan memperpanjang kontraknya setelah musim ini berakhir, bersamaan dengan langkah klub untuk menata ulang kondisi finansialnya dan memangkas beban gaji.

Dan jika prediksi ini benar, maka Ronaldo hanya memiliki satu musim untuk menuliskan akhir yang ia inginkan bagi kisah yang telah dimulai beberapa tahun lalu dan mengubah wajah sepak bola Arab Saudi.

Perjalanan Ronaldo bersama Al Nassr bukan sekadar pengalaman seorang pemain kelas dunia di Liga Roshn, melainkan menjadi awal dari fase baru dalam sejarah kompetisi tersebut, setelah kepindahannya membuka pintu bagi kedatangan puluhan bintang ke Arab Saudi.

Oleh karena itu, berakhirnya hubungannya dengan klub akan menjadi peristiwa yang melampaui batas Al Nassr, terutama jika hal itu datang setelah musim terakhir yang sukses, di mana sang pemain bisa meninggalkan klub dengan membawa gelar-gelar baru.

  • Mempertahankan Takhta Roshn

    Tantangan pertama bagi Ronaldo adalah mempertahankan gelar Liga Roshn, setelah Al Nassr berhasil merengkuh gelar tersebut pada musim lalu, sebuah gelar yang memiliki arti khusus bagi pemain Portugal itu setelah bertahun-tahun bersaing tanpa berhasil meraihnya.

    Ronaldo menyadari bahwa mengakhiri perjalanannya bersama Al Nassr dengan gelar liga akan menjadi skenario terbaik yang mungkin terjadi, terutama karena mempertahankan gelar tersebut akan memberinya kesempatan untuk pergi saat berada di puncak panggung domestik, alih-alih mengakhirinya dengan musim yang merosot atau kehilangan gelar.

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    Namun, tugas ini tidak akan mudah, karena persaingan menjadi semakin ketat, dan klub-klub besar telah menata ulang barisan mereka, sementara Al Nassr memasuki musim di tengah perubahan teknis dan administratif yang mungkin memengaruhi stabilitasnya serta kemampuannya untuk mempertahankan level yang mereka tunjukkan pada musim lalu.

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  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    Mimpi di Asia: Gelar yang Masih Kurang bagi Ronaldo

    Liga Champions Asia Elite tetap menjadi tantangan terbesar di musim yang dinantikan, dan mungkin menjadi turnamen yang ingin ditambahkan Ronaldo ke dalam daftar prestasinya bersama Al Nassr sebelum hengkang.

    Pemain Portugal itu telah menjalani banyak petualangan besar di Eropa dan meraih Liga Champions lebih dari satu kali, namun hingga saat ini ia belum mampu membawa Al Nassr meraih gelar kontinental. Karena itu, turnamen Asia ini akan menjadi kesempatan terakhir baginya untuk meninggalkan jejak bersejarah yang tak terlupakan bersama klub.



    Akan tetapi, untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan tim yang kuat dan stabil, bukan sekadar bergantung pada kemampuan individu Ronaldo, terlebih Al Nassr hingga kini belum berhasil merampungkan transfer-transfer besar seperti yang dinantikan para suporter. Hal ini memunculkan tanda tanya seputar kemampuan tim untuk bersaing dengan raksasa-raksasa benua.

  • Sepatu Emas: Perjuangan Ronaldo Melawan Waktu

    Di level individu, merebut kembali Sepatu Emas Liga Roshn akan menjadi salah satu target terpenting Ronaldo di musim baru, setelah pemain ini terbiasa bersaing ketat memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak.

    Namun kali ini Ronaldo memasuki tantangan yang berbeda, karena persoalannya tidak hanya berkaitan dengan para pesaing, tetapi juga dengan faktor usia. Pemain ini telah mencapai fase lanjut dalam kariernya, dan menjaga kesinambungan fisik serta kemampuan untuk menjalani satu musim penuh dengan efisiensi yang sama menjadi tantangan tersendiri.

    Meski demikian, Ronaldo telah membuktikan lebih dari sekali bahwa faktor usia tidak menghalanginya untuk mencetak gol dan menciptakan perbedaan, sehingga keberhasilannya merebut kembali gelar pencetak gol terbanyak akan memberinya dorongan tambahan untuk mengakhiri petualangan Saudinya dengan cara terbaik yang mungkin.

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  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Pergantian Pelatih Mengacaukan Perhitungan

    Salah satu tantangan terbesar yang mungkin dihadapi Ronaldo dan Al Nassr adalah pergantian pelatih, terutama karena setiap pelatih baru membutuhkan waktu untuk menerapkan ide-idenya, mengenal para pemain, dan membangun gaya bermain yang jelas.

    Ronaldo secara khusus membutuhkan sebuah sistem yang membantunya mencapai gawang sebanyak mungkin, baik melalui penciptaan peluang, pressing, maupun transisi ofensif.

    Dengan demikian, keberhasilan pelatih baru dalam memanfaatkan kemampuannya akan menjadi faktor penentu bagi bentuk kemungkinan musim terakhir sang bintang Portugal.

    Dengan waktu yang sempit sebelum musim dimulai, tim pelatih akan menghadapi tugas berat, yaitu mencapai keseimbangan antara membangun tim baru dan menjaga kemampuan Ronaldo untuk bersaing memperebutkan gelar serta rekor individu.

  • Akhir yang layak bagi sang Raja?

    Jika musim baru ini benar-benar menjadi musim terakhir Ronaldo bersama Al Nassr, sang pemain pasti akan mencari akhir yang berbeda dari sekadar hengkang setelah kontraknya berakhir. Ia ingin pergi sebagai juara, pencetak gol terbanyak, dan kapten sebuah tim yang telah meraih prestasi kontinental yang lama dinantikan.

    Namun, jalan menuju akhir ideal itu tidak akan bertaburan bunga, terutama dengan berbagai perubahan yang tengah dialami Al Nassr, belum sempurnanya perkuatan tim melalui transfer-transfer besar, di samping persaingan sengit baik di level domestik maupun kontinental.

    Dan pertanyaan terpenting tetaplah: mampukah Ronaldo mengatasi semua tantangan ini, dan membawa Al Nassr menuju musim luar biasa yang membuat kepergiannya, jika itu terjadi, menjadi sebuah kepergian lewat pintu besar?

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