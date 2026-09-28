Ronaldo dan Jesus: Akankah cinta berubah menjadi benci di babak terakhir?

Ada sesuatu yang berubah dalam hubungan yang tampak ideal antara Cristiano Ronaldo dan Jorge Jesus. Setelah berbulan-bulan penuh keselarasan dan pujian timbal balik, tanda-tanda pertama ketegangan muncul ketika kapten timnas Portugal mendapati dirinya berada di luar susunan pemain utama saat menghadapi Norwegia, lalu menjalani laga secara penuh di bangku cadangan dengan raut wajah yang tak menyembunyikan kekesalannya terhadap keputusan tersebut.

Timnas Portugal meraih kemenangan dramatis atas Norwegia dengan skor 2-1, tetapi kemenangan itu bukanlah satu-satunya cerita yang muncul dari pertandingan tersebut. Perhatian para pengamat beralih ke Ronaldo, yang tampak marah sepanjang laga, kemudian langsung menuju ruang ganti begitu peluit panjang ditiup, tanpa ikut menyapa suporter bersama rekan-rekannya, sebuah pemandangan yang tidak biasa bagi seorang kapten timnas.

Keputusan untuk membiarkan Ronaldo di bangku cadangan lebih menarik perhatian, terutama karena beberapa hari sebelumnya ia tampil selama lebih dari satu jam menghadapi Wales pada pertandingan pertama, sebelum perhitungannya berubah pada pertandingan kedua. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang hakikat hubungan antara bintang Portugal itu dan pelatihnya, serta apakah yang terjadi hanyalah sebuah keputusan teknis sesaat atau awal dari babak yang lebih rumit di antara kedua belah pihak.