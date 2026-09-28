Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHADAFP
GOAL
Diterjemahkan oleh

Ronaldo dan Jesus: Akankah cinta berubah menjadi benci di babak terakhir?

FEATURES
Norway vs Portugal
Norway
Portugal
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
J. Jesus
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Norwegia
Portugal
Arab Saudi

Akhir sang Don bisa berubah menjadi momen-momen menyedihkan

Ada sesuatu yang berubah dalam hubungan yang tampak ideal antara Cristiano Ronaldo dan Jorge Jesus. Setelah berbulan-bulan penuh keselarasan dan pujian timbal balik, tanda-tanda pertama ketegangan muncul ketika kapten timnas Portugal mendapati dirinya berada di luar susunan pemain utama saat menghadapi Norwegia, lalu menjalani laga secara penuh di bangku cadangan dengan raut wajah yang tak menyembunyikan kekesalannya terhadap keputusan tersebut.

Timnas Portugal meraih kemenangan dramatis atas Norwegia dengan skor 2-1, tetapi kemenangan itu bukanlah satu-satunya cerita yang muncul dari pertandingan tersebut. Perhatian para pengamat beralih ke Ronaldo, yang tampak marah sepanjang laga, kemudian langsung menuju ruang ganti begitu peluit panjang ditiup, tanpa ikut menyapa suporter bersama rekan-rekannya, sebuah pemandangan yang tidak biasa bagi seorang kapten timnas.

Keputusan untuk membiarkan Ronaldo di bangku cadangan lebih menarik perhatian, terutama karena beberapa hari sebelumnya ia tampil selama lebih dari satu jam menghadapi Wales pada pertandingan pertama, sebelum perhitungannya berubah pada pertandingan kedua. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang hakikat hubungan antara bintang Portugal itu dan pelatihnya, serta apakah yang terjadi hanyalah sebuah keputusan teknis sesaat atau awal dari babak yang lebih rumit di antara kedua belah pihak.

  • TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    Hubungan yang dimulai dengan cinta

    Hubungan antara Ronaldo dan Jesus tidak dimulai dari timnas Portugal, melainkan berawal dari pengalaman keduanya bersama Al Nassr Arab Saudi, setelah "Sang Don" menjadi salah satu alasan utama sang pelatih mengambil alih kendali tim, ketika ia melakukan panggilan telepon kepadanya untuk meyakinkannya mengemban tugas tersebut pada musim lalu.

    Sejak momen pertama, tampak bahwa hubungan antara kedua pria itu dibangun atas dasar saling pengertian yang besar, sebelum akhirnya semakin kuat seiring keberhasilan mereka membawa Al Nassr meraih gelar liga, sehingga Jesus menjadi salah satu pelatih yang memiliki hubungan khusus dengan kapten tim, yang bukan sekadar pemain di dalam lapangan, tetapi juga elemen berpengaruh dalam proyek sang pelatih.

    Dan seiring perpindahan Jesus untuk menangani timnas Portugal, keselarasan ini terus berlanjut, setelah sang pelatih pada pemusatan latihan pertamanya berupaya memanggil Ronaldo, kemudian mengeluarkan serangkaian pernyataan yang memuji kapten timnas, menegaskan nilai dan pengaruhnya di dalam skuad, dalam gambaran yang seolah menjadi kelanjutan alami dari hubungan yang menyatukan mereka di Al Nassr.

    Namun sepak bola tidak mengenal hubungan yang tetap ketika keputusan teknis mulai mengujinya, dan mungkin laga melawan Norwegia telah mengungkap untuk pertama kalinya ruang di mana kedudukan Ronaldo bisa berbenturan dengan visi teknis Jesus.

    • Iklan

  • Jesus menempatkan Ronaldo di depan ujian baru

    Keputusan mendudukkan Ronaldo di bangku cadangan saat menghadapi Norwegia bukan sekadar perubahan dalam susunan pemain, terlebih karena sang pemain sempat tampil lebih dari satu jam pada laga sebelumnya melawan Wales. Sementara Jesus tetap pada keputusannya, Ronaldo tampak tidak puas dengan posisinya selama pertandingan, sesuatu yang tergambar dari raut wajahnya lebih dari sekali.

    Usai pertandingan, Jesus tidak mengabaikan apa yang terjadi, bahkan berbicara tentang sikap Ronaldo dengan mengatakan: "Saya tidak tahu alasan dia bersikap begitu, tetapi saya akan berbicara dengannya. Saya berniat memainkannya selama setengah jam, namun situasi pertandingan membuat segalanya sulit."

    Pernyataan pelatih itu secara lahiriah membawa penjelasan taktis atas tidak dimainkannya Ronaldo, tetapi pada saat yang sama mengungkap bahwa Jesus sebenarnya berencana memberinya sekitar setengah jam bermain, sebelum situasi pertandingan berubah dan menghalangi terlaksananya rencana itu, sehingga persoalan kemarahan kapten timnas tetap ada dan membutuhkan pembicaraan langsung antara kedua belah pihak.

    Baca juga: Serangan baru Irak menghantam Arab Saudi di Piala Teluk 27

    Di sinilah dimulai area yang paling sensitif dalam hubungan tersebut; keberadaan Ronaldo di bangku cadangan bukanlah peristiwa luar biasa dengan sendirinya, tetapi reaksi sang pemain, lalu ucapan pelatih tentang kejadian itu, menjadikan pertandingan ini sebagai titik yang layak untuk dipantau, terutama jika keputusan serupa terulang pada laga-laga mendatang.

  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Ketika Nama Ronaldo Berbenturan dengan Keputusan Sang Pelatih

    Ronaldo bukanlah pemain biasa di dalam timnas Portugal. Ia adalah kapten tim sekaligus salah satu nama paling menonjolnya, sehingga setiap keputusan yang berkaitan dengan keikutsertaannya mendapat perhatian lebih besar dibandingkan perubahan lain dalam susunan pemain. Di sisi lain, Jesus memiliki tanggung jawab teknisnya, dan ia harus mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dianggapnya tepat untuk pertandingan dan tim secara keseluruhan.

    Masalah baru muncul jika keputusan-keputusan ini berubah menjadi sumber ketegangan yang terus-menerus antara kedua belah pihak. Hubungan yang bermula dari sebuah panggilan telepon dan berakhir dengan gelar juara bersama Al Nassr, kemudian berlanjut ke timnas Portugal di tengah pujian timbal balik, kini memasuki fase yang berbeda, di mana keduanya dituntut untuk memisahkan antara hubungan personal dan keputusan teknis.

    Selain itu, karakter fase terakhir dari perjalanan karier Ronaldo membuat setiap keputusan yang berkaitan dengan keikutsertaannya menjadi lebih sensitif, terutama karena bintang Portugal itu berupaya untuk terus memimpin timnas negaranya, sementara Jesus ingin membangun tim yang mampu mewujudkan target-targetnya sesuai visinya sendiri. Hal inilah yang terkadang memaksa lahirnya keputusan-keputusan yang tidak sejalan dengan keinginan sang kapten.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Cinta atau awal dari babak terakhir?

    Hingga saat ini, apa yang terjadi menghadapi Norwegia belum bisa dianggap sebagai bukti berubahnya hubungan antara Ronaldo dan Jesus menjadi sebuah pertikaian, sebab pertandingan berakhir dengan kemenangan Portugal, dan Jesus menegaskan bahwa ia sebenarnya berencana menurunkan sang kaptennya sebelum kondisi pertandingan menghalanginya. Namun reaksi Ronaldo membuka pintu bagi pertanyaan yang lebih besar tentang apa yang mungkin terjadi jika ia kembali harus duduk di bangku cadangan.

    Hubungan antara kedua pria itu telah melewati banyak fase dalam kurun waktu yang singkat; mulai dari panggilan telepon Ronaldo untuk meyakinkan Jesus agar menukangi Al Nassr, hingga penobatan juara liga, lalu pertemuan kembali keduanya di timnas Portugal, melewati serangkaian pernyataan yang mencerminkan penghargaan sang pelatih terhadap kaptennya, sampai pada situasi pertama di mana Ronaldo tampak marah atas sebuah keputusan teknis.

    Karena itu, laga melawan Norwegia bisa jadi hanyalah sebuah momen yang berlalu begitu saja, namun pada saat yang sama bisa pula menjadi awal ujian sesungguhnya bagi hubungan yang hingga belum lama ini tampak begitu kuat.

    Jawabannya tidak akan ditentukan oleh pernyataan seusai pertandingan, melainkan oleh keputusan-keputusan Jesus mendatang dan reaksi Ronaldo atasnya, terutama jika bangku cadangan menjadi tempat yang berulang kali dihuni sang kapten Portugal.

    Dan pada babak terakhir perjalanan karier Ronaldo, pertanyaan terpenting mungkin bukan hanya berapa menit ia akan bermain, melainkan bagaimana hubungan itu akan dikelola antara seorang bintang yang terbiasa hadir di jantung sorotan, dan seorang pelatih yang kini dituntut mengambil keputusannya tanpa membiarkan nama-nama besar memengaruhi visi teknisnya. Jadi, akankah hubungan Ronaldo dan Jesus tetap seperti awalnya yang penuh cinta dan kesuksesan, ataukah bangku cadangan justru akan membuka babak baru di antara kedua pria itu?