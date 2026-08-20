Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
GOAL ITALIA - Ronaldinho RavennaGetty GOAL
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Ronaldinho telah tiba di Ravenna! Hari ini presentasi spektakulernya di pantai

Ravenna
Ronaldinho

Mantan peraih Ballon d'Or asal Brasil itu telah tiba di Romagna

Ronaldinho telah tiba di Romagna. Mantan bintang Barcelona dan Milan itu mendarat pada pukul 11.50 di Bandara Ridolfi, Forli, dengan penerbangan pribadi dari Milan Linate, lalu menuju Ravenna bersama stafnya. Menyambutnya, seperti dilaporkan ilrestodelcarlino, ada delegasi dari Ravenna, selain sekitar 30 suporter yang hadir di bandara, kepada mereka pemain asal Brasil itu meladeni beberapa selfie dan tanda tangan.


Namun, momen yang paling dinantikan dijadwalkan berlangsung malam ini di Marina di Ravenna, saat Ronaldinho akan diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Ravenna. Acara yang dijadwalkan berlangsung dari pukul 20.30 hingga 22.00 itu diperkirakan akan menarik antara 5.000 hingga 6.000 orang ke pantai yang berdekatan dengan Diga Foranea Sud.


Mantan peraih Ballon d'Or itu juga akan tetap berada di Romagna besok, ketika ia menjadi tamu di Space, Riccione.


  • Kami ingatkan bahwa pada 23 Juni, Ravenna mengumumkan: "Ronaldinho meneken kontrak dengan Ravenna. Ronaldinho menjadi bagian dari Ravenna FC by Cipriani sebagai pemain, dalam sesuatu yang merupakan salah satu perekrutan paling signifikan dalam sejarah klub dan momen yang ditakdirkan untuk menempatkan Ravenna di pusat perhatian sepak bola dunia. Lebih dari sekadar operasi simbolis, Ronaldinho telah menetapkan tujuan yang jelas: mencetak gol terakhirnya sebagai pemain profesional dengan seragam Ravenna, menambahkan bab yang sangat personal pada salah satu karier paling termasyhur dalam sejarah sepak bola. Kedatangannya mengirimkan pesan yang jelas: Ravenna sedang membangun proyek yang serius dan budaya sepak bola Italia memiliki titik acuan baru. Dengan demikian terbuka bab paling memikat dalam sejarah klub ini yang baru saja berada pada tahap paling awal".




    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie C
AC Reggiana 1919 crest
AC Reggiana 1919
ACR
Ravenna crest
Ravenna
RAV