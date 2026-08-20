Ronaldinho telah tiba di Romagna. Mantan bintang Barcelona dan Milan itu mendarat pada pukul 11.50 di Bandara Ridolfi, Forli, dengan penerbangan pribadi dari Milan Linate, lalu menuju Ravenna bersama stafnya. Menyambutnya, seperti dilaporkan ilrestodelcarlino, ada delegasi dari Ravenna, selain sekitar 30 suporter yang hadir di bandara, kepada mereka pemain asal Brasil itu meladeni beberapa selfie dan tanda tangan.





Namun, momen yang paling dinantikan dijadwalkan berlangsung malam ini di Marina di Ravenna, saat Ronaldinho akan diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Ravenna. Acara yang dijadwalkan berlangsung dari pukul 20.30 hingga 22.00 itu diperkirakan akan menarik antara 5.000 hingga 6.000 orang ke pantai yang berdekatan dengan Diga Foranea Sud.





Mantan peraih Ballon d'Or itu juga akan tetap berada di Romagna besok, ketika ia menjadi tamu di Space, Riccione.



