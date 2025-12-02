Barcelona kini bersiap menghadapi laga besar melawan Atletico Madrid, yang akan menjadi pertandingan ketiga mereka di Camp Nou yang telah direnovasi, setelah sebelumnya menjamu Athletic Bilbao dan Alaves. Blaugrana bakal berharap bisa mempertahankan posisi puncak klasemen, sementara Real Madrid akan bertandang ke markas Athletic di pertengahan pekan.

Atletico datang dengan ancaman serius. Duduk di peringkat keempat, Los Rojiblancos baru sekali kalah dari 14 laga La Liga musim ini, menang sembilan kali, dan sisanya imbang. Kemenangan di Camp Nou akan membuat mereka menyamai poin armada Flick.

Flick mengakui laga ini akan sangat menantang: “Kami menghadapi tim fantastis dengan kualitas tinggi dan memiliki salah satu pelatih terbaik di Eropa. Ini akan menjadi laga sulit.”

“Kami senang kembali memimpin klasemen, tetapi yang terpenting adalah bertahan di sana sampai akhir musim. Kami harus terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Kami memimpin [klasemen] tapi saat ini belum berada di permainan terbaik kami. Kami harus bergerak maju untuk kembali memainkan sepakbola terbaik kami."

"Saya pikir kami masih membuat terlalu banyak kesalahan. Kami punya kualitas untuk mengontrol pertandingan, tapi itu sesuatu yang hilang dalam beberapa pertandingan terakhir, dan kami sedang bekerja keras untuk memperbaikinya.”