Barcelona Kabulkan Permintaan Ronald Araujo Untuk Berhenti Sejenak Main Sepakbola, Kena Mental Buntut Kartu Merah Chelsea?
Araujo dapat kartu merah saat Barcelona dibantai Chelsea di Liga Champions
Setelah mendapat kartu merah ketika Barcelona dibantai Chelsea di Liga Champions, Rabu (26/11), Ronald Araujo tidak masuk skuad ketika Blaugrana meraih kemenangan 3-1 atas Deportivo Alaves yang membawa mereka kembali ke puncak klasemen La Liga.
Dua gol Dani Olmo dan satu dari Lamine Yamal memastikan angka penuh untuk tim Hansi Flick, yang kini unggul atas Real Madrid setelah sang rival bebuyutan ditahan Girona 1-1. Tanpa Araujo, Gerard Martin harus mengisi posisi bek tengah mendampingi Pau Cubarsí.
Barcelona mengabulkan permintaan cuti sang kapten
Menurut The Athletic, Barcelona telah mengizinkan Araujo untuk menjauh sejenak dari sepakbola. Direktur olahraga Barca Deco mengabulkan permintaan bek 28 tahun itu untuk menepi terlebih dahulu, dengan klub menegaskan komitmen mereka memberi waktu bagi sang pemain untuk memulihkan diri.
Sebelumnya, Mundo Deportivo melaporkan bahwa Araujo merasa tidak mampu memberikan performa terbaik untuk Barca saat ini. Ia bahkan khawatir akan “menyakiti” tim jika memaksakan diri untuk bermain.
Manajer Blaugrana Hansi Flick menolak membeberkan detail alasan cuti tersebut. Menjelang laga melawan Atletico Madrid, ia hanya mengatakan: “Ini situasi pribadi. Saya tidak ingin bicara lebih jauh. Tolong hormati itu.”
Presiden Barcelona: Araujo diperlakukan tidak adil belakangan ini
Pernyataan Flick muncul setelah presiden Barcelona, Joan Laporta, membela Araujo dan menilai sang kapten itu mendapat kritik yang tidak proporsional.
Berbicara di Andorra pekan lalu, Laporta menyampaikan: “Dia telah dikritik keras, dan menurut saya itu tidak adil. Ia selalu memberikan segalanya, dia kapten kami, dan sekarang dia sedang melewati masa sulit. Ia sosok yang emosional dan memiliki perasaan yang kuat."
"Dia mengalami masa yang sulit, dan saya ingin dia tahu bahwa kami mendukungnya, bahwa dia perlu melupakan ini karena di sini kita menang dan kalah bersama. Tidak ada satu orang yang bertanggung jawab atas kekalahan atau kemenangan.”
Barcelona bersiap hadapi ujian berat Atletico Madrid
Barcelona kini bersiap menghadapi laga besar melawan Atletico Madrid, yang akan menjadi pertandingan ketiga mereka di Camp Nou yang telah direnovasi, setelah sebelumnya menjamu Athletic Bilbao dan Alaves. Blaugrana bakal berharap bisa mempertahankan posisi puncak klasemen, sementara Real Madrid akan bertandang ke markas Athletic di pertengahan pekan.
Atletico datang dengan ancaman serius. Duduk di peringkat keempat, Los Rojiblancos baru sekali kalah dari 14 laga La Liga musim ini, menang sembilan kali, dan sisanya imbang. Kemenangan di Camp Nou akan membuat mereka menyamai poin armada Flick.
Flick mengakui laga ini akan sangat menantang: “Kami menghadapi tim fantastis dengan kualitas tinggi dan memiliki salah satu pelatih terbaik di Eropa. Ini akan menjadi laga sulit.”
“Kami senang kembali memimpin klasemen, tetapi yang terpenting adalah bertahan di sana sampai akhir musim. Kami harus terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Kami memimpin [klasemen] tapi saat ini belum berada di permainan terbaik kami. Kami harus bergerak maju untuk kembali memainkan sepakbola terbaik kami."
"Saya pikir kami masih membuat terlalu banyak kesalahan. Kami punya kualitas untuk mengontrol pertandingan, tapi itu sesuatu yang hilang dalam beberapa pertandingan terakhir, dan kami sedang bekerja keras untuk memperbaikinya.”
