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cm grafica inacio inter e juve
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Romano - Juventus sempat mencoba merekrut Samuele Inacio, lalu mereka merekrut Ekhator

Juventus
Transfers
Borussia Dortmund
S. Inacio

Talenta Borussia Dortmund itu diminati Juventus

Samuele Inacio, salah satu pemain muda Italia yang paling menjanjikan, dipanggil Roberto Mancini ke tim nasional Italia untuk laga-laga Nations League berikutnya, juga merupakan profil yang banyak diperbincangkan di bursa transfer. Lahir pada 2008, Inacio terikat kontrak dengan Borussia Dortmund hingga 30 Juni 2029, tetapi ia dipantau dengan saksama oleh beberapa klub Italia. Di barisan terdepan, Inter dan terutama Juventus.


Kepada Cronache di spogliatoio, Fabrizio Romano berbicara soal Inacio seperti ini: "Juventus sangat menyukainya, Juventus sempat mencoba merekrut Samuele Inacio. Klub itu telah menjajaki situasi dengan Borussia Dortmund, lalu merekrut Ekhator. Dortmund memperpanjang kontrak Inacio. Dia punya kualitas untuk kembali ke Italia suatu hari nanti".

  • Ini adalah konfirmasi apresiasi Juventus terhadap putra dari seorang mantan pesepak bola (ayahnya adalah Inacio Pià), serta upaya yang dilakukan Si Nyonya Tua pada musim panas lalu. Sejauh ini Inacio mencatatkan 10 penampilan dan 3 gol bersama tim utama Dortmund, selain 9 penampilan dan 2 gol bersama tim kedua Dortmund. Bersama tim nasional Italia, Inacio menjalani debut pada Juni, dengan Silvio Baldini di bangku cadangan, dalam laga yang dimenangi melawan Luksemburg. Pada musim panas, pada dasarnya, keputusan Dortmund adalah tidak memasukkan Inacio ke bursa transfer: entah apakah dalam waktu dekat situasinya bisa berubah dan bagi klub-klub Italia, dengan Juventus di barisan terdepan, akan memungkinkan untuk membawa talenta muda Italia itu ke Serie A.

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