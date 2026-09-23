Samuele Inacio, salah satu pemain muda Italia yang paling menjanjikan, dipanggil Roberto Mancini ke tim nasional Italia untuk laga-laga Nations League berikutnya, juga merupakan profil yang banyak diperbincangkan di bursa transfer. Lahir pada 2008, Inacio terikat kontrak dengan Borussia Dortmund hingga 30 Juni 2029, tetapi ia dipantau dengan saksama oleh beberapa klub Italia. Di barisan terdepan, Inter dan terutama Juventus.





Kepada Cronache di spogliatoio, Fabrizio Romano berbicara soal Inacio seperti ini: "Juventus sangat menyukainya, Juventus sempat mencoba merekrut Samuele Inacio. Klub itu telah menjajaki situasi dengan Borussia Dortmund, lalu merekrut Ekhator. Dortmund memperpanjang kontrak Inacio. Dia punya kualitas untuk kembali ke Italia suatu hari nanti".