Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Gasperini Como RomaGetty Images
Diterjemahkan oleh

Roma vs Real Madrid, tayang di TV dan streaming mana: saluran, waktu, susunan pemain

Roma vs Real Madrid
Champions League
Roma
Real Madrid

Semua informasi tentang Roma vs Real Madrid: prediksi susunan pemain serta jadwal siaran televisi dan streaming

Roma kembali berlaga di Liga Champions pada Rabu, 14 Oktober pukul 21.00, saat menjamu Real Madrid di Stadion Olimpico pada laga kedua fase liga. Setelah bermain imbang 1-1 di kandang Fenerbahçe, tim asuhan Gian Piero Gasperini berupaya meraih kemenangan pertamanya di kompetisi Eropa musim ini.


Namun, lawan yang dihadapi termasuk yang paling berat. Real Madrid datang setelah menang 2-1 atas Inter dan ingin melanjutkan hasil positif itu dalam lawatan ke ibu kota. Roma akan berusaha memanfaatkan dukungan publik Olimpico untuk meraih tiga poin berharga.


Roma kehilangan posisi puncak klasemen liga setelah bermain imbang melawan Como, tetapi kini punya kesempatan untuk bangkit. Gasperini dapat mengandalkan Malen, yang bertekad menjadi penentu setelah menerima kartu merah langsung pertamanya di Serie A. Di lini belakang, mantan pelatih Atalanta itu bisa memilih Balerdi sebagai starter, sementara Soulè akan menggantikan Pellegrini di posisi gelandang serang. Di kubu Real Madrid, Vinicius kemungkinan akan duduk di bangku cadangan setelah mendapat kartu merah di liga dan menunjukkan kegelisahan yang besar. Diomandè, yang akhirnya mencetak gol akhir pekan lalu, akan tampil.



  • Roma vs Real Madrid: Saluran TV dan Siaran Langsung Streaming

    Pertandingan: Roma-Real Madrid
    Tanggal: Rabu, 14 Oktober 2026
    Waktu: 21.00
    Saluran TV: Prime Video
    Streaming: Prime Video

  • Perkiraan Susunan Pemain Roma vs Real Madrid

    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Wesley, de Roon, Koné, Molina; Dybala, Soulé; Malen. Pelatih: Gasperini.


    REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bellingham; Güler, Bernardo Silva, Diomande; Mbappé. Pelatih: Mourinho.

  • DI MANA MENONTON ROMA VS REAL MADRID DI TV

    Pertandingan antara Roma dan Real Madrid pada matchday kedua fase liga Liga Champions akan disiarkan secara eksklusif di Prime Video.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Di Mana Menonton Streaming Roma vs Real Madrid

    Laga Roma-Real Madrid dapat disaksikan melalui streaming langsung di Prime Video lewat smart TV, ponsel pintar, tablet, dan komputer.

Pertandingan berikutnya
ROM

ROM

Serie A

17 Okt 2026

GEN

GEN

RMA

RMA

LaLiga

18 Okt 2026

SEV

SEV