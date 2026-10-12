Roma kembali berlaga di Liga Champions pada Rabu, 14 Oktober pukul 21.00, saat menjamu Real Madrid di Stadion Olimpico pada laga kedua fase liga. Setelah bermain imbang 1-1 di kandang Fenerbahçe, tim asuhan Gian Piero Gasperini berupaya meraih kemenangan pertamanya di kompetisi Eropa musim ini.





Namun, lawan yang dihadapi termasuk yang paling berat. Real Madrid datang setelah menang 2-1 atas Inter dan ingin melanjutkan hasil positif itu dalam lawatan ke ibu kota. Roma akan berusaha memanfaatkan dukungan publik Olimpico untuk meraih tiga poin berharga.





Roma kehilangan posisi puncak klasemen liga setelah bermain imbang melawan Como, tetapi kini punya kesempatan untuk bangkit. Gasperini dapat mengandalkan Malen, yang bertekad menjadi penentu setelah menerima kartu merah langsung pertamanya di Serie A. Di lini belakang, mantan pelatih Atalanta itu bisa memilih Balerdi sebagai starter, sementara Soulè akan menggantikan Pellegrini di posisi gelandang serang. Di kubu Real Madrid, Vinicius kemungkinan akan duduk di bangku cadangan setelah mendapat kartu merah di liga dan menunjukkan kegelisahan yang besar. Diomandè, yang akhirnya mencetak gol akhir pekan lalu, akan tampil.







