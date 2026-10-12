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Gasperini Como RomaGetty Images
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Roma vs Real Madrid, tayang di TV dan streaming di mana: saluran, jadwal, susunan pemain

Roma vs Real Madrid
Champions League
Roma
Real Madrid

Semua informasi tentang Roma vs Real Madrid: prediksi susunan pemain serta jadwal siaran televisi dan streaming

Roma kembali berlaga di Liga Champions pada Rabu, 14 Oktober, pukul 21.00, saat menjamu Real Madrid di Stadion Olimpico pada pertandingan kedua fase liga. Setelah bermain imbang 1-1 di kandang Fenerbahçe, tim asuhan Gian Piero Gasperini berupaya meraih kemenangan pertamanya di kompetisi Eropa musim ini.


Namun, lawan yang dihadapi termasuk yang paling berat. Real Madrid datang setelah menang 2-1 atas Inter dan ingin melanjutkan hasil positif itu dalam lawatannya ke ibu kota. Roma akan berusaha memanfaatkan dukungan publik Olimpico untuk meraih tiga poin berharga.


Roma kehilangan posisi puncak klasemen liga setelah bermain imbang melawan Como, tetapi kini langsung mendapat kesempatan untuk bangkit. Gasperini memiliki Malen yang bertekad tampil menentukan setelah menerima kartu merah langsung pertamanya di Serie A. Di lini belakang, mantan pelatih Atalanta itu mungkin memilih Balerdi sebagai starter, sementara Soulè akan menggantikan Pellegrini di posisi gelandang serang. Di kubu Real Madrid, Vinicius kemungkinan akan duduk di bangku cadangan setelah diusir dari lapangan dalam pertandingan liga dan menunjukkan kegelisahan yang besar. Diomandè, yang berhasil membuka keran golnya akhir pekan lalu, akan bermain.



  • ROMA-REAL MADRID: SIARAN TV DAN LIVE STREAMING

    Pertandingan: Roma-Real Madrid
    Tanggal: Rabu, 14 Oktober 2026
    Waktu: 21.00
    Saluran TV: Prime Video
    Streaming: Prime Video

  • Perkiraan Susunan Pemain Roma vs Real Madrid

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Wesley, de Roon, Koné, Molina; Dybala, Soulé; Malen. Pelatih: Gasperini.


    REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bellingham; Güler, Bernardo Silva, Diomande; Mbappé. Pelatih: Mourinho.

  • DI MANA MENONTON ROMA VS REAL MADRID DI TV

    Pertandingan Roma melawan Real Madrid pada matchday kedua fase liga Liga Champions akan disiarkan secara eksklusif di Prime Video.

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  • DI MANA MENONTON STREAMING ROMA VS REAL MADRID

    Roma-Real Madrid dapat disaksikan melalui siaran langsung streaming di Prime Video lewat smart TV, ponsel pintar, tablet, dan komputer.

Pertandingan berikutnya
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Champions League

14 Okt 2026

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