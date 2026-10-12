Roma kembali berlaga di Liga Champions pada Rabu, 14 Oktober, pukul 21.00, saat menjamu Real Madrid di Stadion Olimpico pada pertandingan kedua fase liga. Setelah bermain imbang 1-1 di kandang Fenerbahçe, tim asuhan Gian Piero Gasperini berupaya meraih kemenangan pertamanya di kompetisi Eropa musim ini.





Namun, lawan yang dihadapi termasuk yang paling berat. Real Madrid datang setelah menang 2-1 atas Inter dan ingin melanjutkan hasil positif itu dalam lawatannya ke ibu kota. Roma akan berusaha memanfaatkan dukungan publik Olimpico untuk meraih tiga poin berharga.





Roma kehilangan posisi puncak klasemen liga setelah bermain imbang melawan Como, tetapi kini langsung mendapat kesempatan untuk bangkit. Gasperini memiliki Malen yang bertekad tampil menentukan setelah menerima kartu merah langsung pertamanya di Serie A. Di lini belakang, mantan pelatih Atalanta itu mungkin memilih Balerdi sebagai starter, sementara Soulè akan menggantikan Pellegrini di posisi gelandang serang. Di kubu Real Madrid, Vinicius kemungkinan akan duduk di bangku cadangan setelah diusir dari lapangan dalam pertandingan liga dan menunjukkan kegelisahan yang besar. Diomandè, yang berhasil membuka keran golnya akhir pekan lalu, akan bermain.







