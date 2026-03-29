Roma soal Carlos Augusto: negosiasi perpanjangan kontrak dengan Inter menemui jalan buntu dan keterlibatan Manu Koné, semua kabar terbaru

Carlos Augusto masih menunda keputusannya terkait Inter, dan Roma mencoba masuk ke dalam perburuan: Corriere dello Sport mengulas kemungkinan adanya kesepakatan transfer antara Giallorossi dan Nerazzurri yang mungkin terjadi pada musim panas ini, yang juga melibatkan Manu Koné, gelandang Prancis yang sudah menjadi incaran klub asal Milan tersebut.
Bahwa Roma membutuhkan bek kiri sudah menjadi rahasia umum selama berbulan-bulan, mengingat Angelino absen sejak awal musim dan Tsimikas tampaknya belum bisa beradaptasi. Pada Januari, upaya untuk mendatangkan Fortini dari Fiorentina dan Moller-Wolfe dari Wolverhampton gagal, dan pada Juni kontrak Celik akan berakhir, yang tampaknya akan pindah ke Juventus secara gratis. Dalam konteks ini, minat terhadap Carlos Augusto dapat dipahami sebagai alternatif bagi Bastoni dan Dimarco di sisi kiri formasi Chivu.