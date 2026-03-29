Roma soal Carlos Augusto: negosiasi perpanjangan kontrak dengan Inter menemui jalan buntu dan keterlibatan Manu Koné, semua kabar terbaru

Yang sedikit memperlambat proses negosiasi antara Carlos Augusto dan Inter bukan hanya masalah finansial, meskipun sejujurnya memang ada kesenjangan antara tawaran dan permintaan: sang pemain masih bisa memanfaatkan peraturan pertumbuhan gaji, dan menurut kabar yang beredar dari Viale della Liberazione, ia dilaporkan telah memberi sinyal bahwa ia menginginkan gaji sekitar 4 juta euro. Inter menawarkan sedikit di bawah angka tersebut, yaitu perpanjangan kontrak sebesar 3,2 juta euro per musim ditambah bonus, hingga mencapai 3,5 juta euro.

Carlos Augusto berusia 27 tahun dan yakin bahwa saatnya telah tiba baginya untuk menjadi starter secara lebih konsisten. Di Inter, ia belum pernah mendapat kesempatan itu; sebagai bek sayap kanan, ia selalu terhalang oleh Bastoni, dan sebagai bek sayap kiri, ia selalu berada di belakang Dimarco. Namun, jika Bastoni benar-benar hengkang? Pada titik itu, Carlos mungkin tetap belum menyelesaikan masalahnya, mengingat Inter mungkin memutuskan untuk beralih ke formasi empat bek, dan tetap saja Dimarco yang akan menjadi starter.