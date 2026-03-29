Goal.com
Live
Diterjemahkan oleh

Roma soal Carlos Augusto: negosiasi perpanjangan kontrak dengan Inter menemui jalan buntu dan keterlibatan Manu Koné, semua kabar terbaru

Roma
C. Augusto
Transfers
Inter

Massara masih mencari bek sayap kiri

Carlos Augusto masih menunda keputusannya terkait Inter, dan Roma mencoba masuk ke dalam perburuan: Corriere dello Sport mengulas kemungkinan adanya kesepakatan transfer antara Giallorossi dan Nerazzurri yang mungkin terjadi pada musim panas ini, yang juga melibatkan Manu Koné, gelandang Prancis yang sudah menjadi incaran klub asal Milan tersebut.

Bahwa Roma membutuhkan bek kiri sudah menjadi rahasia umum selama berbulan-bulan, mengingat Angelino absen sejak awal musim dan Tsimikas tampaknya belum bisa beradaptasi. Pada Januari, upaya untuk mendatangkan Fortini dari Fiorentina dan Moller-Wolfe dari Wolverhampton gagal, dan pada Juni kontrak Celik akan berakhir, yang tampaknya akan pindah ke Juventus secara gratis. Dalam konteks ini, minat terhadap Carlos Augusto dapat dipahami sebagai alternatif bagi Bastoni dan Dimarco di sisi kiri formasi Chivu.

  • PERMINTAAN DAN PENAWARAN

    "Saat ini masih ada perbedaan pendapat terkait perpanjangan kontrak Carlos Augusto, yang saat ini akan berakhir pada 2028. Bagi Inter, ia tidak akan dilepas, namun juga bukan pemain yang tak bisa dijual. Dan Roma seharusnya memiliki anggaran sebesar 15-16 juta euro untuk mengisi posisi tersebut, meskipun Inter memperkirakan nilai sang pemain setidaknya 20 juta euro," jelas Corriere dello Sport.

    • Iklan

  • LAGU POPULER KONE'

    Laga liga yang dijadwalkan pada Paskah bisa menjadi kesempatan untuk mulai menjalin kontak: di Milan, mereka terus-menerus mencari gelandang yang kuat secara fisik, mampu memecah pertahanan lawan, dan—mengapa tidak—juga lincah, dan Manu Koné tetap berada di puncak daftar incaran Chivu setelah kesepakatan yang gagal pada musim panas 2025, yang semula direncanakan senilai 35 juta euro ditambah bonus. Apakah pembicaraan ini akan dilanjutkan dengan memasukkan Carlos Augusto?



  • KERAGUAN CARLOS

    Yang sedikit memperlambat proses negosiasi antara Carlos Augusto dan Inter bukan hanya masalah finansial, meskipun sejujurnya memang ada kesenjangan antara tawaran dan permintaan: sang pemain masih bisa memanfaatkan peraturan pertumbuhan gaji, dan menurut kabar yang beredar dari Viale della Liberazione, ia dilaporkan telah memberi sinyal bahwa ia menginginkan gaji sekitar 4 juta euro. Inter menawarkan sedikit di bawah angka tersebut, yaitu perpanjangan kontrak sebesar 3,2 juta euro per musim ditambah bonus, hingga mencapai 3,5 juta euro.

    Carlos Augusto berusia 27 tahun dan yakin bahwa saatnya telah tiba baginya untuk menjadi starter secara lebih konsisten. Di Inter, ia belum pernah mendapat kesempatan itu; sebagai bek sayap kanan, ia selalu terhalang oleh Bastoni, dan sebagai bek sayap kiri, ia selalu berada di belakang Dimarco. Namun, jika Bastoni benar-benar hengkang? Pada titik itu, Carlos mungkin tetap belum menyelesaikan masalahnya, mengingat Inter mungkin memutuskan untuk beralih ke formasi empat bek, dan tetap saja Dimarco yang akan menjadi starter.

Serie A
Inter crest
INT
Roma crest
ROM