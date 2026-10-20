Roma-Slovan Bratislava





ROMA:





Gollini tanpa nilai - Nyaris tak perlu beraksi sepanjang pertandingan.





Ghilardi 7 - Memenangi duel udara di tengah kotak penalti Slovan dan memberi assist kepada sesama bek untuk gol pembuka. Di belakang, ia mengendalikan situasi tanpa kesulitan. Menjelang akhir laga, ia nyaris mencetak gol pertamanya di Liga Champions, tetapi tembakannya yang masuk ke gawang dianulir karena dua rekan setimnya offside.





Balerdi 6,5 - Menjaga Marcelli yang tidak banyak mengancam dengan baik dan beberapa kali ikut maju saat situasi bola mati. Selebihnya, ia menjalankan tugas rutin.





Hermoso 7 - Sundulannya kembali mematikan. Ini gol kedua pemain Spanyol tersebut musim ini. Ia seorang pemimpin sekaligus pencetak gol. (sejak menit ke-77 Koulierakis tanpa nilai)





Molina 7 - Terus naik-turun di sisi kanan dan berada di tempat yang tepat untuk mencetak gol kedua lewat sontekan jarak dekat, yang juga menjadi gol pertamanya bersama Roma.





Pisilli 7 - Nyaris mencetak gol lewat sepakan kaki kiri yang apik dari luar kotak penalti, lalu benar-benar melakukannya berkat kreasi Malen dan mencium ban kaptennya. Dinamis, ofensif, dan berdedikasi.





de Roon 6,5 - Bertarung sekaligus mengatur permainan di lini tengah. Ia pemain yang berharga bagi Gasperini. (sejak menit ke-77 Mancini tanpa nilai)





Wesley 7,5 - Pada babak pertama, ia lebih jarang maju dibandingkan pemain di posisi serupa di sisi kanan, sesuatu yang tak biasa. Pada babak kedua, ia tampil dominan: serangan yang menghasilkan gol ketiga Pisilli bermula darinya, lewat umpan terobosan kepada Soulé yang baru masuk. Ia juga mendapatkan penalti setelah dilanggar Blackman yang ceroboh, sebelum ditarik keluar setelah menunjukkan keunggulan mutlak. (sejak menit ke-59 Rensch 6 - Hanya menjaga penguasaan bola tanpa terlalu sering maju menyerang)





Mora 6,5 - Langsung tampil lincah dan menciptakan peluang potensial pertama dalam pertandingan. Secara umum, ia pemain Roma yang paling aktif pada awal laga. Ia menyia-nyiakan peluang untuk menggandakan keunggulan dari assist Malen, tetapi posisinya offside.





Pellegrini 6,5 - Tendangan bebas melengkungnya yang indah mencapai Ghilardi, yang kemudian memberi assist untuk gol pembuka Hermoso. Ia juga bekerja keras dalam bertahan, tetapi terpaksa keluar pada menit ke-52 setelah mengalami sedikit masalah fisik. (sejak menit ke-52 Soulé 6,5 - Meneruskan bola kepada Malen dalam serangan yang menghasilkan gol 3-0 dan menghadirkan kualitas





Malen 8 - Terus memberi opsi umpan ke ruang di belakang pertahanan bagi permainan Gasperini. Mula-mula ia berlari lepas dan menyodorkan peluang matang kepada Mora, lalu beraksi sendiri dan mencoba mengejutkan Takac, memaksa kiper itu menepis bola yang kemudian disambar Molina menjadi gol. Pada babak kedua, ia tetap bermain dengan tempo tinggi: memberi assist untuk Pisilli dengan memperdaya Barseghyan, nyaris mencetak gol lewat serangan balik, dan mengeksekusi penalti untuk mengubah skor menjadi 4-0. Berada di kelas tersendiri. (sejak menit ke-59 Castro 6 - Masuk dengan nyaman ketika hasil sudah terjamin dan ikut merayakan kemenangan Roma)





Pelatih Gasperini 7 - Risikonya adalah meremehkan pertandingan ini. Para pemainnya tidak melakukannya, dan itu juga berkat dirinya. Ini kemenangan pertama Roma di Liga Champions musim ini. Kini, dua laga tandang yang akan menentukan masa depan Roma menanti: di Manchester melawan United dan melawan PSG.



