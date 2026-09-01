Roma dan Stuttgart sedang mencari kesepakatan, dengan klub Roma yang siap membeli pemain kelahiran 2001 itu secara permanen senilai 30 juta euro sebagai biaya tetap plus 5 juta euro bonus. Pagi ini sang pemain berlatih lalu dipanggil ke kantor klub. Pemilik Roma turun tangan untuk menuntaskan perekrutan terakhir ini. Ini akan menjadi perlombaan melawan waktu untuk mencapai kesepakatan final, jelas Sky, dan Roma juga sedang berupaya mengatur gerak cepat untuk tes medis dan penandatanganan kontrak.