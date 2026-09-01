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LewelingGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Roma, serangan baru untuk Leweling: angka-angka dalam tawaran Roma kepada Stuttgart

Roma
Transfers
J. Leweling
VfB Stuttgart

Tawaran baru Roma kepada klub Jerman itu

Roma mencoba menghadirkan satu rekrutan terakhir untuk Gian Piero Gasperini, dengan mendatangkan seorang pemain sayap untuk melengkapi aktivitas mereka di bursa transfer. Menurut Gianluca Di Marzio, dalam beberapa jam terakhir klub tersebut kembali mengejar Jamie Leweling dengan menaikkan tawaran kepada sang pemain. Pemain asal Jerman itu kini membuka peluang untuk pindah.


  • Roma dan Stuttgart sedang mencari kesepakatan, dengan klub Roma yang siap membeli pemain kelahiran 2001 itu secara permanen senilai 30 juta euro sebagai biaya tetap plus 5 juta euro bonus. Pagi ini sang pemain berlatih lalu dipanggil ke kantor klub. Pemilik Roma turun tangan untuk menuntaskan perekrutan terakhir ini. Ini akan menjadi perlombaan melawan waktu untuk mencapai kesepakatan final, jelas Sky, dan Roma juga sedang berupaya mengatur gerak cepat untuk tes medis dan penandatanganan kontrak.

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