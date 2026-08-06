Pada sore hari, Sky Sport telah mengumumkan kehadiran Gian Piero Gasperini di mikrofonnya untuk malam ini. Namun, intervensi pelatih Roma itu batal. "Alasan yang di luar kehendaknya maupun kehendak kami": demikian Sky Sport mengumumkan bahwa Gasperini tidak lagi akan hadir, seperti yang semula dijadwalkan, dalam sambungan langsung dari pemusatan latihan Roma di Cardiff selama Sky Sport Speciale Calciomercato.
Calciomercato/Getty Images
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Roma, pertemuan bursa transfer antara manajemen dan Gasperini, wawancara yang batal
Para jurnalis yang hadir di studio menjelaskan: "Gasperini telah meminta maaf, tetapi sedang sibuk dalam berbagai pertemuan. Ia mengatakan akan segera kembali, sesegera mungkin. Mengingat kehadiran pihak klub, siapa tahu akan ada sejumlah pertemuan. Jam-jam yang sibuk di bursa transfer, begitulah bisa dikatakan. Prioritasnya tetap selalu pada pemain sayap".
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