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Grafica CM Gasperini Roma nuova 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Roma, pertemuan bursa transfer antara manajemen dan Gasperini, wawancara yang batal

Roma
Transfers
G. Gasperini

Sang pelatih membatalkan wawancara yang dijadwalkan dengan Sky Sport: "Alasan yang berada di luar kehendaknya dan kehendak kami"

Pada sore hari, Sky Sport telah mengumumkan kehadiran Gian Piero Gasperini di mikrofonnya untuk malam ini. Namun, intervensi pelatih Roma itu batal. "Alasan yang di luar kehendaknya maupun kehendak kami": demikian Sky Sport mengumumkan bahwa Gasperini tidak lagi akan hadir, seperti yang semula dijadwalkan, dalam sambungan langsung dari pemusatan latihan Roma di Cardiff selama Sky Sport Speciale Calciomercato.

  • Para jurnalis yang hadir di studio menjelaskan: "Gasperini telah meminta maaf, tetapi sedang sibuk dalam berbagai pertemuan. Ia mengatakan akan segera kembali, sesegera mungkin. Mengingat kehadiran pihak klub, siapa tahu akan ada sejumlah pertemuan. Jam-jam yang sibuk di bursa transfer, begitulah bisa dikatakan. Prioritasnya tetap selalu pada pemain sayap".

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