Roma, pertemuan bursa transfer antara manajemen dan Gasperini, wawancara yang batal

Para jurnalis yang hadir di studio menjelaskan: "Gasperini telah meminta maaf, tetapi sedang sibuk dalam berbagai pertemuan. Ia mengatakan akan segera kembali, sesegera mungkin. Mengingat kehadiran pihak klub, siapa tahu akan ada sejumlah pertemuan. Jam-jam yang sibuk di bursa transfer, begitulah bisa dikatakan. Prioritasnya tetap selalu pada pemain sayap".