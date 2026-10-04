Roma optimistis soal pemulihan Malen: kondisinya dan bocoran jelang laga melawan Como

Selain Malen, Dybala dan Molina juga akan tetap berlatih di Trigoria. Roma tidak memberikan izin kepada keduanya untuk ambil bagian dalam laga perpisahan Lionel Messi bersama timnas Argentina. Namun, Roma memilih menghindarkan kedua pemain itu dari perjalanan antarbenua yang panjang hanya beberapa hari sebelum dimulainya kembali agenda resmi. Keputusan yang terutama didasari keinginan untuk memiliki mereka dalam kondisi sebaik mungkin: "AS Roma mengumumkan bahwa Paulo Dybala dan Nahuel Molina tidak akan berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan di Argentina untuk pertandingan antara Argentina dan Benin pada 6 Oktober. Klub mengakui nilai penting agenda tersebut bagi kedua pemain, yang memiliki kedekatan dengan Lionel Messi dan menjadi bagian bersamanya dalam kemenangan di Piala Dunia 2022. Keputusan Klub didasarkan pada alasan olahraga dan logistik, yang berkaitan dengan lamanya perjalanan antarbenua dan dekatnya agenda resmi. AS Roma menyampaikan rasa hormat sebesar-besarnya kepada Lionel Messi dan karier luar biasanya, seraya mendoakan malam yang spesial bagi dirinya dan Federasi Argentina".