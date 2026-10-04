Tidak ada kejutan besar di depan mata, Donyell Malen akan tetap turun ke lapangan saat kompetisi kembali bergulir, ketika Roma menghadapi Como (dijadwalkan pada Minggu, 11 Oktober pukul 12.30). Masalah fisiknya kini tampaknya sudah teratasi dan, kecuali ada hal tak terduga, pemain Belanda itu bisa kembali menempati posisinya di pusat serangan Roma. Seperti dilaporkan Il Tempo, gangguan pada lutut yang membuatnya absen dari laga-laga Nations League Belanda telah pulih, Malen akan tampil melawan pasukan Fabregas. Keputusan untuk tidak memenuhi panggilan pelatih baru Oranje, Xavi, diambil sebagai langkah pencegahan, yang memungkinkannya fokus pada pemulihan tanpa mempercepat waktunya.
Roma optimistis soal pemulihan Malen: kondisinya dan bocoran jelang laga melawan Como
APA YANG PERNAH DIKATAKAN XAVI
Penolakan Malen terhadap panggilan tim nasionalnya sempat membuat Xavi, yang setelah Piala Dunia menjadi pelatih Belanda menggantikan Koeman, mengernyitkan dahi: "Sayang sekali karena Donyell sedang dalam performa yang sangat bagus - katanya - Dia harus mengatakan tidak pada saat-saat terakhir, tapi beginilah sepak bola. Saya rasa Donyell baik-baik saja, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dia perlukan untuk pulih, tetapi cederanya tidak serius".
DYBALA DAN MOLINA JUGA DI TRIGORIA
Selain Malen, Dybala dan Molina juga akan tetap berlatih di Trigoria. Roma tidak memberikan izin kepada keduanya untuk ambil bagian dalam laga perpisahan Lionel Messi bersama timnas Argentina. Namun, Roma memilih menghindarkan kedua pemain itu dari perjalanan antarbenua yang panjang hanya beberapa hari sebelum dimulainya kembali agenda resmi. Keputusan yang terutama didasari keinginan untuk memiliki mereka dalam kondisi sebaik mungkin: "AS Roma mengumumkan bahwa Paulo Dybala dan Nahuel Molina tidak akan berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan di Argentina untuk pertandingan antara Argentina dan Benin pada 6 Oktober. Klub mengakui nilai penting agenda tersebut bagi kedua pemain, yang memiliki kedekatan dengan Lionel Messi dan menjadi bagian bersamanya dalam kemenangan di Piala Dunia 2022. Keputusan Klub didasarkan pada alasan olahraga dan logistik, yang berkaitan dengan lamanya perjalanan antarbenua dan dekatnya agenda resmi. AS Roma menyampaikan rasa hormat sebesar-besarnya kepada Lionel Messi dan karier luar biasanya, seraya mendoakan malam yang spesial bagi dirinya dan Federasi Argentina".
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