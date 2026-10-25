Roma tak terima. Luapan kekesalan Massimiliano Allegri kemarin, seusai pertandingan antara Roma dan Napoli di Stadion Maradona, tak luput dari perhatian, meski terlontar di sela-sela wawancara televisi dan konferensi pers setelahnya. Perkataan pelatih Napoli itu membuat Roma geram: "Tahun lalu mereka menyerahkan Liga Champions kepada Roma. Mereka lagi..." Luapan kekesalan itu merujuk pada Roma dan tiket Liga Champions yang diraih Gian Piero Gasperini lewat laju apik di penghujung musim, yang juga membuat mereka mengungguli AC Milan-nya: setelah kalah di kandang Inter, Roma mencatatkan enam kemenangan dan satu hasil imbang, lalu menyalip AC Milan pada pekan terakhir. Ucapan Allegri itu menyiratkan dugaan bahwa keputusan wasit menguntungkan klub milik Dan Friedkin.
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Acuan Allegri
Dari Trigoria, tersiar rasa kesal yang mendalam: tidak seorang pun merasa Roma pernah diuntungkan keputusan wasit dalam rangkaian laga terakhir yang membawa mereka kembali ke Liga Champions setelah absen selama 7 tahun. Gasperini sendiri juga kecewa karena tidak menyangka akan mendapat "serangan" seperti itu dari seseorang yang merupakan rekan sekaligus temannya. Allegri kemungkinan merujuk pada laga di Parma, ketika Roma membalikkan keadaan pada masa injury time dari tertinggal 1-2 menjadi menang 3-2 berkat penalti penentu Malen, yang menurut sebagian orang tidak cukup jelas untuk diberikan. AC Milan, sementara itu, menyia-nyiakan peluang lolos setelah kalah di kandang dari Cagliari pada pekan terakhir.
Kekesalan Roma
Roma masih terkejut dan kesal atas pernyataan yang tak terduga dan dianggap sama sekali tidak pantas. Di Trigoria, kini mereka juga berharap otoritas terkait memberi kejelasan mengenai pernyataan tersebut.
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