Dari Trigoria, tersiar rasa kesal yang mendalam: tidak seorang pun merasa Roma pernah diuntungkan keputusan wasit dalam rangkaian laga terakhir yang membawa mereka kembali ke Liga Champions setelah absen selama 7 tahun. Gasperini sendiri juga kecewa karena tidak menyangka akan mendapat "serangan" seperti itu dari seseorang yang merupakan rekan sekaligus temannya. Allegri kemungkinan merujuk pada laga di Parma, ketika Roma membalikkan keadaan pada masa injury time dari tertinggal 1-2 menjadi menang 3-2 berkat penalti penentu Malen, yang menurut sebagian orang tidak cukup jelas untuk diberikan. AC Milan, sementara itu, menyia-nyiakan peluang lolos setelah kalah di kandang dari Cagliari pada pekan terakhir.