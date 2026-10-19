Bek Real Madrid Marc Cucurella menegaskan skuadnya harus menjaga konsentrasi penuh setelah menang 4-1 atas Sevilla. Mengenang periode padat selama delapan hari, bek kiri itu mengatakan laga sulit melawan Roma pada tengah pekan memberi tim pelajaran berharga.

Cucurella bermain penuh selama 90 menit melawan Sevilla, berkontribusi dalam bertahan maupun saat menguasai bola.

Ia memuji rekan-rekan setimnya karena bermain dengan intensitas tinggi sejak peluit awal dibunyikan.