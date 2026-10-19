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“Roma menjadi pelajaran!” Marc Cucurella jelaskan mengapa Real Madrid tak mau lengah saat menghadapi Sevilla
Cucurella tuntut intensitas penuh setelah dibuat waswas oleh Roma
Bek Real Madrid Marc Cucurella menegaskan skuadnya harus menjaga konsentrasi penuh setelah menang 4-1 atas Sevilla. Mengenang periode padat selama delapan hari, bek kiri itu mengatakan laga sulit melawan Roma pada tengah pekan memberi tim pelajaran berharga.
Cucurella bermain penuh selama 90 menit melawan Sevilla, berkontribusi dalam bertahan maupun saat menguasai bola.
Ia memuji rekan-rekan setimnya karena bermain dengan intensitas tinggi sejak peluit awal dibunyikan.
- Alterphotos
Bek sayap mengingatkan agar level performa tidak menurun
Berbicara seusai pertandingan, Cucurella menjelaskan bagaimana kesulitan mereka di Eropa memengaruhi pendekatan mereka terhadap laga domestik. "Pada akhirnya, ketika Anda menang, segalanya menjadi lebih baik dan lebih mudah," kata Cucurella. "Kami sempat dibuat cemas pada Rabu di Roma, tetapi kami berhasil membalikkan keadaan."
"Itu menjadi pelajaran bahwa kami harus memberikan 100 persen dalam setiap pertandingan dan tidak boleh lengah sedetik pun."
"Saya rasa kami menunjukkan itu hari ini. Kami bermain sangat baik, dan semua orang memberikan kontribusi."
Cucurella soroti pentingnya ketersediaan seluruh anggota skuad
Cucurella menekankan bahwa berlaga di berbagai kompetisi menuntut setiap pemain untuk memberi dampak, baik sebagai starter maupun saat masuk dari bangku cadangan. "Ini olahraga tim, 11 melawan 11, ditambah para pemain di bangku cadangan," ujarnya.
"Semua pemain harus berkontribusi dalam menit bermain yang mereka dapatkan, dan yang terpenting adalah tim."
"Hari ini, beberapa pemain berbeda mencetak gol, dan semua berusaha berkontribusi. Inilah jalan yang harus diikuti."
- ZUMA Press Wire
Madrid bersiap menghadapi laga krusial di Eropa
Dengan para pemain kembali setelah cedera, Cucurella yakin Real Madrid semakin kuat seiring berjalannya musim.
Raksasa Spanyol itu kini mengalihkan fokus ke pertandingan Liga Champions melawan RB Leipzig pada Rabu.
Cucurella dan rekan-rekan setimnya bertekad meraih tiga poin penting di Santiago Bernabeu.
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