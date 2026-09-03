Bursa transfer Roma masih belum selesai. Setelah gagalnya negosiasi untuk Jamie Leweling dari Stuttgart dan Luiz Henrique dari Zenit St. Petersburg, direktur olahraga D'Amico, sejalan dengan Gasperini, sedang mempertimbangkan daftar pemain bebas transfer, yang darinya bisa muncul tambahan kekuatan baru di sektor sayap. Salah satu profil yang paling menarik adalah Krépin Diatta, pemain sayap Senegal berkaki kanan kelahiran 1999, yang belum menemukan kesepakatan dengan Monaco untuk memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 30 Juni lalu.
Diterjemahkan oleh
Roma mempertimbangkan pemain bebas transfer: kontak dengan Krépin Diatta, mantan Monaco dan Club Brugge
Pemain seperti apa Diatta
Didatangkan dari Club Brugge pada Januari 2021, bersama Monaco ia telah memainkan 143 pertandingan, dengan catatan 8 gol dan 7 assist. Bersama Senegal, yang telah ia bela dalam 65 pertandingan, ia memenangkan Piala Afrika 2026. Krépin Diatta adalah pemain sayap yang mampu menyisir seluruh sisi lapangan, sempurna untuk skema 3-4-2-1 racikan Gasperini. Ia adalah pemain yang cenderung ofensif, yang perlu didisiplinkan dari sudut pandang bertahan.
SIAPA YANG MENYUKAI DIATTA
Saat ini Diatta sedang mengevaluasi bersama agen-agennya solusi terbaik. Ia sangat diminati Marseille dan Crystal Palace, sementara opsi Bayer Leverkusen telah gugur, setelah mereka membeli Guela Doué dari Strasbourg. Opsi Super Lig juga masih terbuka: ia diminati Galatasaray dan Trabzonspor. Menurut La Gazzetta dello Sport selain Diatta, Roma juga memikirkan Wilfried Zaha, pemain Pantai Gading eks Galatasaray yang sudah dekat dengan Roma pada 2023. Ia tanpa kontrak setelah berakhirnya hubungan kerjanya dengan Charlotte
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami