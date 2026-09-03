Roma mempertimbangkan pemain bebas transfer: kontak dengan Krépin Diatta, mantan Monaco dan Club Brugge

Saat ini Diatta sedang mengevaluasi bersama agen-agennya solusi terbaik. Ia sangat diminati Marseille dan Crystal Palace, sementara opsi Bayer Leverkusen telah gugur, setelah mereka membeli Guela Doué dari Strasbourg. Opsi Super Lig juga masih terbuka: ia diminati Galatasaray dan Trabzonspor. Menurut La Gazzetta dello Sport selain Diatta, Roma juga memikirkan Wilfried Zaha, pemain Pantai Gading eks Galatasaray yang sudah dekat dengan Roma pada 2023. Ia tanpa kontrak setelah berakhirnya hubungan kerjanya dengan Charlotte