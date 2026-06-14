Roma, Koné berkata: “Inter dan Arsenal? Kita lihat saja apa yang akan terjadi setelah Piala Dunia”

"Transfer? Sejujurnya, saat ini saya hanya memikirkan Piala Dunia. Ini adalah kompetisi internasional besar pertama saya, turnamen yang selalu saya impikan untuk ikuti. Saya ingin tetap fokus sepenuhnya pada hal ini. Soal masa depan, kita akan membicarakannya setelah Piala Dunia dan kita lihat saja apa yang akan terjadi."





"Tujuan saya adalah selalu siap untuk pelatih dan tim. Memang benar saya banyak bermain di babak kualifikasi, tapi sekarang kami punya skuad yang penuh dengan pemain hebat. Akan ada banyak pertandingan dan tentu saja saya berharap bisa bermain sebanyak mungkin, tapi prioritasnya adalah menjadi berguna. Saya mengalami dua masalah yang menghambat akhir musim saya bersama Roma dan ketika kompetisi seperti Piala Dunia semakin dekat, wajar jika merasa khawatir. Namun, saya tetap percaya diri dan pada kerja keras yang saya lakukan. Saya berkata pada diri sendiri bahwa, jika saya melakukan semuanya dengan benar, saya akan pulih tepat waktu."