Roma, kabar buruk bagi Wesley: absen selama sebulan, pertandingan mana saja yang akan dilewatkannya

Berita buruk datang dari Villa Stuart bagi Roma. Bek sayap Brasil Wesley, yang kembali lebih awal dari pemanggilan tim nasionalnya dan harus ditarik keluar karena cedera dalam laga persahabatan yang kemudian kalah melawan Prancis, hari ini menjalani serangkaian pemeriksaan medis yang mengonfirmasi bahwa ia harus absen dalam waktu lama.





Mantan pemain Flamengo ini mengalami masalah otot di paha kanannya yang memaksa Carlo Ancelotti untuk mencoret namanya dari daftar pemain yang dipanggil, dan pemeriksaan hari ini mengonfirmasi adanya cedera.