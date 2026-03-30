AS Roma v FC Viktoria Plzen - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3
Roma, kabar buruk bagi Wesley: absen selama sebulan, pertandingan mana saja yang akan dilewatkannya

Perasaan buruk yang muncul setelah cedera yang dialaminya saat melawan Brasil terbukti benar.

Berita buruk datang dari Villa Stuart bagi Roma. Bek sayap Brasil Wesley, yang kembali lebih awal dari pemanggilan tim nasionalnya dan harus ditarik keluar karena cedera dalam laga persahabatan yang kemudian kalah melawan Prancis, hari ini menjalani serangkaian pemeriksaan medis yang mengonfirmasi bahwa ia harus absen dalam waktu lama.


Mantan pemain Flamengo ini mengalami masalah otot di paha kanannya yang memaksa Carlo Ancelotti untuk mencoret namanya dari daftar pemain yang dipanggil, dan pemeriksaan hari ini mengonfirmasi adanya cedera.

  • 30 HARI LIBUR

    Para dokter di Brasil memang sudah menduga adanya cedera, namun Roma ingin memastikan tingkat keparahan cedera tersebut melalui serangkaian tes klinis baru. Hasil pemeriksaan medis pun tidak meninggalkan keraguan: cedera pada paha kanan.


    Prognosis yang dikonfirmasi oleh klub Giallorossi adalah istirahat minimal 30 hari, tepat di fase terpanas dan terpenting musim ini saat kompetisi Liga Champions sedang berlangsung.

    • Iklan

  • INTER, ATALANTA, DAN BOLOGNA TIDAK BERMAIN

    Selain itu, jadwal Roma sangat padat, dan setelah jeda, Wesley akan absen terlebih dahulu dalam laga krusial melawan Inter yang dijadwalkan pada hari Paskah. Selanjutnya, pemain asal Brasil itu akan absen dalam laga kandang melawan Pisa dan Atalanta, serta laga tandang melawan Bologna. Jika semuanya berjalan lancar, kembalinya Wesley diperkirakan pada pertandingan yang dijadwalkan pada akhir pekan 3 Mei (tanggal dan waktu belum diumumkan oleh Liga) saat Fiorentina bertandang ke Olimpico.

