Roma-Inter 1-0 LANGSUNG: Kone memecah kebuntuan, Dybala nyaris menggandakan keunggulan

Laga yang paling dinanti pada paruh pertama Serie A 2026/2027 ini resmi akan dimulai pukul 18.00 di Stadion Olimpico, Roma. Di lapangan akan saling berhadapan dua tim yang sejauh ini mendominasi liga, dengan Roma-Inter yang bernilai jauh lebih besar daripada sekadar duel langsung biasa.

Roma asuhan Gian Piero Gasperini dan duet Malen-Dybala memiliki pertahanan terbaik di liga dengan hanya kebobolan satu gol dan sudah mencetak 12 gol, tetapi yang terpenting mereka semakin menjadi tim ala Gasperini juga di atas lapangan. Inter asuhan Cristian Chivu, juara bertahan, telah menebus kekalahan dari Real Madrid dan menjadi tim dengan serangan terbaik di turnamen ini lewat 13 gol, tetapi masih punya beberapa kelengahan dalam bertahan yang harus dibenahi.

Siapa pun yang menang akan memasuki jeda panjang dengan antusiasme, beban yang lebih ringan, dan ketenangan. Siapa pun yang kalah harus bekerja untuk mengejar dan hidup dengan kritik serta keraguan.





ROMA-INTER 1-0

PENCETAK GOL: 6' Kone (R)







