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AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Roma-Inter 1-0 LANGSUNG: Kone memecah kebuntuan, Dybala nyaris menggandakan keunggulan

Roma
Inter
Serie A
Roma vs Inter

Saksikan Roma vs Inter, laga besar dan duel langsung yang berlaku untuk pekan ke-5 Serie A 2026/2027.

Laga yang paling dinanti pada paruh pertama Serie A 2026/2027 ini resmi akan dimulai pukul 18.00 di Stadion Olimpico, Roma. Di lapangan akan saling berhadapan dua tim yang sejauh ini mendominasi liga, dengan Roma-Inter yang bernilai jauh lebih besar daripada sekadar duel langsung biasa.

Roma asuhan Gian Piero Gasperini dan duet Malen-Dybala memiliki pertahanan terbaik di liga dengan hanya kebobolan satu gol dan sudah mencetak 12 gol, tetapi yang terpenting mereka semakin menjadi tim ala Gasperini juga di atas lapangan. Inter asuhan Cristian Chivu, juara bertahan, telah menebus kekalahan dari Real Madrid dan menjadi tim dengan serangan terbaik di turnamen ini lewat 13 gol, tetapi masih punya beberapa kelengahan dalam bertahan yang harus dibenahi.

Siapa pun yang menang akan memasuki jeda panjang dengan antusiasme, beban yang lebih ringan, dan ketenangan. Siapa pun yang kalah harus bekerja untuk mengejar dan hidup dengan kritik serta keraguan.


ROMA-INTER 1-0

PENCETAK GOL: 6' Kone (R)



  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    20' - Dybala melepaskan tendangan kaki kiri keras dari jarak jauh, bola melesat di sisi kiri Josep Martinez dan berakhir melebar sekitar satu meter.


    13' PELUANG - Serangan balik lain dari Roma dengan Soulé yang mencapai garis akhir dari sisi kiri dan mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti, di mana Dimarco salah mengantisipasi dan pada dasarnya memberikan assist untuk Dybala. Tendangan voli kaki kiri dan bola melambung tipis di atas mistar.


    6' GOL - Inter gagal mengelola build-up dengan baik dan posisinya jadi tidak seimbang. Dybala mengalihkan permainan dari kanan ke kiri dan menemukan Molina yang bebas, mengontrol bola lalu mengirim umpan tarik untuk Manu Kone. Kontrol dan tembakan di dalam kotak penalti, Martinez pun tak berdaya.


    3' - Balerdi mencoba memotong pergerakan Thuram dan terjatuh sambil mengeluhkan sikutan. Menurut Massa ada pelanggaran, tetapi tanpa kartu.


    0' Kick-off pada pukul 18.00 di Stadion Olimpico, Roma.


    DI SINI SEMUA INFO, STATISTIK, DAN LAPORAN MENIT DEMI MENIT

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  • ROMA-INTER: SUSUNAN ACARA PERTANDINGAN

    Roma-Inter 1-0


    Pencetak gol: 6' Kone (R)


    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

    Pelatih: Gasperini.


    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Lautaro, Thuram.

    Pelatih: Chivu.


    Wasit: Massa

    Kartu kuning: Barella (I)

    Kartu merah: -

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